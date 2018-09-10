GM-Uzbekistan расчищает дорогу для Chevrolet Tracker: Captiva отправили в отставку

GM-Uzbekistan расчищает дорогу для Chevrolet Tracker: Captiva отправили в отставку

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С 10 сентября регистрация заявок на «паркетник» Chevrolet в соседней стране не осуществляется. Между тем скоро в Узбекистане представят другой кросс, который теоретически может добраться и до РФ.

Информация о том, что GM-Uzbekistan снимет Каптиву с конвейера, появилась еще летом. Сегодня же компания распространила официальный пресс-релиз. Правда, точные сроки прекращения производства в нем не уточняются. Вероятно, выпуск модели остановят в ближайшее время. В GM-Uzbekistan такое решение объясняют «глобальной стратегией корпорации General Motors по обновлению модельного ряда». При этом в узбекской компании отметили, что все обязательства перед клиентами будут выполнены: покупатели, ранее заключившие контракты на покупку Captiva, получат свои автомобили до конца текущего года.

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Соплатформенный с Opel Antara кроссовер Chevrolet начали собирать в Узбекистане в октябре 2007 года (крупноузловая сборка модели налажена в Ташкенте, у GM-Uzbekistan еще есть площадки в городах Асака и Питнак). Каптиву узбекского производства обновляли дважды – в сентябре 2011-го и феврале 2017-го. Нашим соседям «паркетник» предлагался с передним приводом, бензиновым «атмосферником» 2.4 (167 л.с., 230 Нм) и шестиступенчатым «автоматом». Для модели предусмотрено: подогрев передних кресел, люк с электроприводом, парктроник, мультимедиа-система, камера заднего вида.

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Напомним, Captiva продавали и в России, но локальной сборки: для нашего рынка модель выпускали петербургский завод GM и калининградский «Автотор». А в 2015-м кроссовер, как и остальные массовые Chevrolet, покинул РФ.

Пока Каптиву продолжают производить в Корее, Казахстане, Вьетнаме и Таиланде, однако и в этих странах выпуск устаревшего «паркетника», вероятно, скоро свернут, прямого наследника у модели не будет.

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Кстати, свой сегодняшний релиз GM-Uzbekistan закончил фразой «Следите за обновлениями». Очевидно, компания  готовится анонсировать старт производства в Узбекистане другого кроссовера Chevrolet – Tracker (на других рынках – Trax, близнец Opel Mokka). Ожидается, что массовый выпуск этого «паркетника» начнется уже в сентябре.

Теоретически Tracker может добраться и до России – GM-Uzbekistan представлена в нашей стране маркой Ravon (пришла на смену Uz-Daewoo), под ней в соседней стране выпускают прежние модели Chevrolet. Так, седан Ravon R4 – это дореформенный Chevrolet Cobalt, хэтч Ravon R2 и «четырехдверка» Ravon Nexia – предыдущие Chevrolet Spark и Chevrolet Aveo соответственно. Более того, в начале 2018-го в российском офисе Ravon «Колёсам» сообщили, что бренд планирует вывести на наш рынок свой первый кроссовер, опустив детали о модели. Впрочем, еще в Ravon собирались принять участие в Московском автосалоне, но на выставку марка так и не приехала… Между тем поставки «равонов» в РФ давно остановлены: в июне-августе у нас не было продано ни одного автомобиля. Еще летом в российском представительстве говорили о том, что это временное явление, а вызвано оно, в частности, тем, что Ravon вынужден пересмотреть цены на свою продукцию в РФ. На момент написания новости на новый запрос «Колёс» в Ravon не ответили, так что пока неизвестно, когда же возобновят поставки и возобновят ли их вообще.

 

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , За рубежом , американская иномарка , кроссоверы , Узбекистан , Captiva , Chevrolet , Tracker
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