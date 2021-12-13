Гамму Chevrolet пополнил очередной переделанный «китаец»: теперь пикап

Пока грузовик американской марки анонсирован только для одной страны, но географию продаж, скорее всего, расширят. Впрочем, в России такую модель все равно можно не ждать.

В актуальной линейке Шеви уже есть несколько клонов «китайцев», их продают в основном в странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Так, паркетники Chevrolet Captiva второго поколения и Groove – это Baojun 530 и Baojun 510 соответственно, а фургончик Chevrolet N400 (он же Tornado) является чуть модернизированным Wuling Hongguang V. Напомним, марки Baojun и Wuling – совместные проекты концернов General Motors и SAIC. Ну а теперь Chevrolet решила пополнить свою коммерческую линейку рамным однотонным пикапом, который тоже сделан из китайской модели. Итак, знакомимся с Chevrolet S10 Max: такой грузовик пока анонсирован лишь для Мексики (к слову, «просто» S10 – это южноамериканский брат Colorado).

Chevrolet S10 Max 1 / 3 Chevrolet S10 Max 2 / 3 Chevrolet S10 Max 3 / 3

За основу для S10 Max взяли Maxus T70, последний является рестайлинговой версией Maxus T60. Причем у китайского пикапа уже есть пара близнецов: MG Extender и LDV T60, но они кое-где успели обновиться, скопировав старшую модель Maxus T90, хотя та, по сути, представляет собой все тот же T60, только с более агрессивным дизайном. Ну и добавим, что марки Maxus, LDV (от нее и произошел Максус) и MG принадлежат SAIC.



Chevrolet S10 Max

Внешне от донора пикап Chevrolet S10 Max отличается лишь эмблемами, да еще у радиаторной решетки вроде бы свой рисунок. Объявлено, что мексиканцам модель предложат с однорядной или двойной кабиной, а также в виде шасси (с двухместной кабиной). Кроме того, обещано множество аксессуаров.



Chevrolet S10 Max

Внутри S10 Max также в основном повторил исходник, хотя центральные дефлекторы обдува и рамка 10-дюймового тачскрина мультимедиа-системы – как у рестайлингового LDV T60 (тот, который теперь копия Maxus T90). В списке оборудования новой модели Chevrolet еще значатся климат-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, шесть подушек безопасности, круиз-контроль и камера заднего вида.



Chevrolet S10 Max 1 / 2 Chevrolet S10 Max 2 / 2

По предварительным данным, в Мексике грузовик будет доступен с бензиновыми «атмосферником» 2.4 и турбомотором 2.0, мощность пока не раскрыта. Для модели заявлена лишь «механика», полный привод будет. На Maxus T70 атмосферный двигатель выдает 160 л.с., турбомотор – 213 л.с., вдобавок на родине можно купить дизельные пикапы.



Maxus T70 для Китая, он же T60 после модернизации 1 / 4 Maxus T70 для Китая, он же T60 после модернизации 2 / 4 Maxus T70 для Китая, он же T60 после модернизации 3 / 4 Maxus T70 для Китая, он же T60 после модернизации 4 / 4

В Мексике старт продаж Chevrolet S10 Max намечен на второй квартал следующего года. Вероятно, пикап появится и на других латиноамериканских рынках, а также на Ближнем Востоке. А вот до России грузовик вряд ли доберется, как и остальные Шеви, сделанные из «китайцев».

