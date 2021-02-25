Chevrolet расширит список стран, в которых появится сделанный из «китайца» паркетник Groove

Компактный паркетник Шеви предлагается с безальтернативным «атмосферником» 1.5, полный привод для модели не предусмотрен в принципе. Зато у нее небедная базовая комплектация.

В линейке Chevrolet кроссовер с возрожденным именем Groove (так назывался концепт 2007 года) появился минувшей осенью. И это вовсе не оригинальная модель – галстук-бабочку нацепили на «поднебесный» паркетник Baojun 510, который дебютировал в 2016-м, а в 2018-м пережил рестайлинг. Кстати, в модельном ряду Шеви есть еще несколько клонов «китайцев». Так, в Captiva второго поколения превратили Baojun 530, а фургончик Chevrolet N400 – это Wuling Hongguang V (марки Baojun и Wuling являются совместными проектами концернов General Motors и SAIC). На данный момент Groove доступен лишь в некоторых странах Южной Америки, однако географию продаж решено расширить: в четвертом квартале текущего года модель доберется до Ближнего Востока (там также продают и «вторую» Каптиву), о чем официально объявило местное подразделение Chevrolet.

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В плане дизайна от исходного Baojun 510 паркетник американской марки отличается лишь радиаторной решеткой и эмблемами. Габариты тоже совпадают: длина равна 4220 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2550 мм. То есть оба являются одноклассниками нашей Hyundai Creta. Ну а в гамме Chevrolet по размерам Грув втиснулся между свежим Tracker (длина – 4270 мм, колесная база – 2570 мм) и родственной последней Captiva (4655 и 2750 мм).



Двигатель Груву также достался от «китайца» — это бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 мощностью 110 л.с. Для ближневосточной версии заявлен вариатор, тогда как, например, в Чили и Перу Chevrolet Groove пока бывает только с шестиступенчатой «механикой». Привод же в любом случае лишь передний (как и у Baojun 510).

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На Ближнем Востоке в базовой комплектации кроссовера Шеви значатся мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, задний парктроник, четыре подушки безопасности и система стабилизации. Об остальном оборудовании пока не рассказали, но, скорее всего, как и у самого дешевого южноамериканского Грува, «в базе» еще есть кондиционер, светодиодные ходовые огни и круиз-контроль. Топовому паркетнику в Южной Америке также положены LED-фары, панорамная крыша и климат-контроль – у ближневосточного варианта это добро тоже, конечно, будет.



Chevrolet Groove производят в Поднебесной на том же заводе, что и Baojun 510. До России сделанный из «китайца» паркетник вряд ли доберется.

Между тем в прошлом году к нам вернулись старые бюджетные легковушки Шеви (бывшие Равоны – Cobalt, Spark и Nexia, она же Aveo), их поставляют из Узбекистана и Казахстана. Ранее стало известно о том, что в РФ планируется расширить гамму массовых Chevrolet, но какие именно модели появятся на российском рынке – до сих пор не объявлено. Прежде считалось, что одной из них станет Tracker предыдущего поколения, однако недавно появилась информация о том, что в Узбекистане пропишется новый Трэкер – не исключено, что именно такой SUV и привезут в Россию.

