Китайский брат Chevrolet Groove скромно обновлён на фоне обвала продаж: планшет и декор

Бюджетный паркетник Baojun 510 длиной 4220 мм дебютировал в Поднебесной в начале 2017-го, в том же году он оказался не просто бестселлером бренда, но и в целом одной из самых популярных моделей китайского рынка – выбор на кроссе остановили почти 359 000 клиентов. Более того, затем «пятьсот десятому» пару раз даже удавалось отобрать звание самого продаваемого SUV Китая у Haval H6 – по итогам месяца, не года. А потом интерес стал снижаться, и осенью 2018-го Baojun 510 обновили, заменив радиаторную решетку, задний бампер и фонари.
Увы, модернизация не особо помогла: да, в тот год кросс пробил отметку в 360 000 реализованных экземпляров, однако то заслуга первых суперуспешных месяцев, когда продавали по 40 000 – 50 000 штук, под конец же 2018-го спрос упал до 27 000 – 28 000 единиц. Результат 2019-го – уже 158 000 штук, а с января по сентябрь этого года кросс разошелся тиражом всего в 37 700 экземпляров (-67%). К слову, покупателей перетянул на себя другой компакт Baojun – более дорогой кроссовер RS-3 (по итогам девяти месяцев 2020-го продано 42 200 единиц). И все же марку, видимо, все устраивает, ведь обновок у доведенного до 2021 модельного года Baojun 510 мало.
Итак, дизайн экстерьера на этот раз менять не стали, разве что расширена палитра цветов кузова (появился голубой колер), плюс теперь паркетник можно приобрести с окрашенной в черный крышей. Для салона тоже отныне предусмотрено несколько цветовых схем. Еще появилась мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (у дореформенного кросса – 8-дюймовый планшет), правда, это опция, да и то лишь для топовой версии. Вот, собственно, и вся модернизация.
Базовый Baojun 510, как и прежде, оснащен скромно: есть пара подушек безопасности, ABS+EBD и магнитола. У самого дорогого варианта исполнения имеются светодиодные дневные ходовые огни, боковые «эйрбэги», панорамный люк в крыше, навигатор, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль.
Паркетник 2021 модельного года доступен с «атмосферником» 1.5 мощностью 99 л.с. (135 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Предшественнику еще положена роботизированная коробка, с ней двигатель выдает 105 л.с. (крутящий момент не меняется). Привод же в любом случае только передний.
И у начальной, и у топовой комплектации прежняя цена – 53 800 и 73 800 юаней соответственно, что эквивалентно примерно 622 000 и 853 000 рублей по текущему курсу.
За пределами Китая бренд Baojun, совместное детище General Motors и SAIC, не представлен, что, впрочем, не мешает продавать его модели на других рынках – под другими марками. Вот и у Baojun 510 только что появился брат от Chevrolet – Groove. Такой кроссовер Шеви уже доступен в Чили, позже он доберется и до остальных стран Южной Америки, также его ждут на Ближнем Востоке.
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