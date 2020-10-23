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  • Китайский брат Chevrolet Groove скромно обновлён на фоне обвала продаж: планшет и декор

Китайский брат Chevrolet Groove скромно обновлён на фоне обвала продаж: планшет и декор

23.10.2020 54 0 0

Марка Baojun, совместный проект концернов General Motors и SAIC, модернизировала кроссовер с индексом 510. Дела у модели, которой когда-то удавалось обойти Haval H6, сегодня, мягко говоря, идут не очень. Тем не менее, на полноценный рестайлинг китайцы не решились.

 

Бюджетный паркетник Baojun 510 длиной 4220 мм дебютировал в Поднебесной в начале 2017-го, в том же году он оказался не просто бестселлером бренда, но и в целом одной из самых популярных моделей китайского рынка – выбор на кроссе остановили почти 359 000 клиентов. Более того, затем «пятьсот десятому» пару раз даже удавалось отобрать звание самого продаваемого SUV Китая у Haval H6 – по итогам месяца, не года. А потом интерес стал снижаться, и осенью 2018-го Baojun 510 обновили, заменив радиаторную решетку, задний бампер и фонари.

Увы, модернизация не особо помогла: да, в тот год кросс пробил отметку в 360 000 реализованных экземпляров, однако то заслуга первых суперуспешных месяцев, когда продавали по 40 000 – 50 000 штук, под конец же 2018-го спрос упал до 27 000 – 28 000 единиц. Результат 2019-го – уже 158 000 штук, а с января по сентябрь этого года кросс разошелся тиражом всего в 37 700 экземпляров (-67%). К слову, покупателей перетянул на себя другой компакт Baojun – более дорогой кроссовер RS-3 (по итогам девяти месяцев 2020-го продано 42 200 единиц). И все же марку, видимо, все устраивает, ведь обновок у доведенного до 2021 модельного года Baojun 510 мало.

Baojun 510-2021
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Baojun 510-2021
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Baojun 510-2021
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Итак, дизайн экстерьера на этот раз менять не стали, разве что расширена палитра цветов кузова (появился голубой колер), плюс теперь паркетник можно приобрести с окрашенной в черный крышей. Для салона тоже отныне предусмотрено несколько цветовых схем. Еще появилась мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (у дореформенного кросса – 8-дюймовый планшет), правда, это опция, да и то лишь для топовой версии. Вот, собственно, и вся модернизация.

Базовый Baojun 510, как и прежде, оснащен скромно: есть пара подушек безопасности, ABS+EBD и магнитола. У самого дорогого варианта исполнения имеются светодиодные дневные ходовые огни, боковые «эйрбэги», панорамный люк в крыше, навигатор, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль.

Baojun 510-2021
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Baojun 510-2021
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Baojun 510-2021
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Паркетник 2021 модельного года доступен с «атмосферником» 1.5 мощностью 99 л.с. (135 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Предшественнику еще положена роботизированная коробка, с ней двигатель выдает 105 л.с. (крутящий момент не меняется). Привод же в любом случае только передний.

И у начальной, и у топовой комплектации прежняя цена – 53 800 и 73 800 юаней соответственно, что эквивалентно примерно 622 000 и 853 000 рублей по текущему курсу.

Baojun 510-2021

За пределами Китая бренд Baojun, совместное детище General Motors и SAIC, не представлен, что, впрочем, не мешает продавать его модели на других рынках – под другими марками. Вот и у Baojun 510 только что появился брат от Chevrolet – Groove. Такой кроссовер Шеви уже доступен в Чили, позже он доберется и до остальных стран Южной Америки, также его ждут на Ближнем Востоке.

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