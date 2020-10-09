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  • Теперь официально: в гамме Chevrolet появился кроссовер Groove, и он сделан из «китайца»

Теперь официально: в гамме Chevrolet появился кроссовер Groove, и он сделан из «китайца»

09.10.2020 397 0 0

Американская марка выводит на рынок новый компактный паркетник. Как и в случае с последней Captiva, эта модель не разработана с нуля – донором стал кросс Baojun 510.

 

Небольшой кроссовер Chevrolet засветился еще в мае, его сфотографировали в Китае на заводе СП SAIC-GM-Wuling, паркетник назвали Groove. Напомним, такое имя носил концептуальный квадратный хэтчбек Шеви, представленный в 2007 году. В серию тот прототип так и не отправили, но он оказал заметное влияние на дизайн компактвэна Orlando первого поколения. А вот нынешний кросс Chevrolet Groove – вовсе не оригинальная модель: галстук-бабочку нацепил компакт Baojun 510. Кстати, это далеко не первый клон «китайца» в линейке американского бренда. Например, в паркетник Captiva второго поколения превратили Baojun 530, а фургончик Chevrolet N400 – это Wuling Hongguang V. И, да, Baojun и Wuling – совместные проекты концернов General Motors и SAIC. Но довольно предыстории. Новость в том, что Chevrolet наконец-то официально показала серийный Groove – первыми его получат жители Чили, там уже принимают заказы на новинку.

Сама марка пока опубликовала лишь несколько фирменных картинок и поделилась скудным описанием. Зато «живые» фотографии начали выкладывать в соцсетях чилийские дилеры Chevrolet, вдобавок некоторые из них раскрыли и характеристики модели.

Итак, внешне от исходного Baojun 510 кросс Groove отличается только радиаторной решеткой и эмблемами. Габариты машин совпадают: длина равна 4220 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2550 мм. То есть оба являются одноклассниками нашей Hyundai Creta. Ну а в гамме Chevrolet по размерам новинка втиснулась между свежим Tracker (длина – 4270 мм, колесная база – 2570 мм) и родственной последней Captiva (4655 и 2750 мм).

Салон Groove мы видели на предыдущих шпионских снимках – внутри паркетник Chevrolet тоже почти дословно повторяет китайский SUV. Из особенностей – цифровой спидометр и мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью тачскрином. По предварительным данным, в Чили Chevrolet Groove предложат в двух комплектациях. В базовой LT есть светодиодные дневные ходовые огни, 16-дюймовые диски, мультимедиа, кондиционер, камера заднего вида. В топ-версии Premier появляются светодиодные фары, панорамный люк в крыше и климат-контроль.

Двигатель перешел с «китайца» — это «атмосферник» 1.5 мощностью 110 л.с. (правда, на Baojun 510 его максимальная отдача составляет 105 л.с.). На сайте одного из дилеров Chevrolet указано, что мотор сочетается только с шестиступенчатой «механикой», хотя в Китае для Baojun 510 еще предусмотрены вариатор и роботизированная коробка. Привод же и у китайского кроссовера, и у Groove исключительно передний.

Baojun 510
1 / 3
Baojun 510
2 / 3
Baojun 510
3 / 3

Позже паркетник Chevrolet доберется и до других стран Латинской Америки, также его, скорее всего, привезут на Ближний Восток, ведь родственную Captiva продают и там, и там. В России же появление Groove маловероятно (как и Каптивы второго поколения).

Между тем к нам недавно вернулись старые бюджетные легковушки Шеви (бывшие Равоны – Cobalt, Spark и Nexia, она же Aveo), их поставляют из Узбекистана и Казахстана. Ранее стало известно о том, что в РФ планируется расширить гамму массовых Chevrolet, но какие именно модели появятся на российском рынке – пока не объявлено (не исключено, что одной из них станет Tracker предыдущей генерации).

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