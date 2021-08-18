Рестайлинг ×
  • Новому пикапу LDV T60 не достался салон, как у брата, зато он тоже обрёл 218-сильный дизель

Новому пикапу LDV T60 не достался салон, как у брата, зато он тоже обрёл 218-сильный дизель

18.08.2021 89 0 0

Грузовик с довольно агрессивным внешним обликом вот-вот доберется до Новой Зеландии и Австралии. Там модель будет доступна с новым двухлитровым битурбированным дизелем.

 

В родном Китае этот рамный пикап появился еще весной под брендом Maxus, там он считается новой моделью, которой присвоили индекс T90. Впрочем, на самом деле «девяностый» является существенно модернизированной версией грузовика T70, а тот, в свою очередь, сделан из Maxus T60. Почти одновременно с китайским дебютом Maxus T90 состоялась премьера и тайской версии – «их» модель известна как MG Extender, причем местный аналог «девяностого» позиционируют именно в качестве рестайлинга. Теперь же пришла очередь варианта для Австралии и Новой Зеландии, где автомобили Maxus представлены под маркой LDV (к слову, Максус произошел от этой некогда британской компании, которой в свое время владела Группа ГАЗ). Ну и напомним, что сегодня бренды LDV, Maxus и MG принадлежат концерну SAIC.

Новый LDV T60
1 / 3
Новый LDV T60
2 / 3
Новый LDV T60
3 / 3

Итак, пока анонсирован пикап только для новозеландского рынка, хотя австралийская версия от него, очевидно, отличаться не будет. В Новой Зеландии пикап заявлен как all new T60, то есть «совершенно новый». Внешне такой «шестидесятый» в целом повторил брата от Maxus, разве что внушительную радиаторную решетку выполнили в черном матовом цвете, тогда как у T90 она хромированная. Другие особенности экстерьера – двухэтажная головная оптика и пластиковые накладки на колесных арках. На данный момент засвечен новый LDV T60 лишь с четырехдверной кабиной – и только такой T90 продают в Китае. А вот в Таиланде у MG Extender еще есть версия с полуторной кабиной.

Новый LDV T60
1 / 3
Новый LDV T60
2 / 3
Новый LDV T60
3 / 3

Габариты преобразившегося «шестидесятого» еще не названы. У пикапа Maxus два варианта длины – 5365 или 5680 мм (длина грузовой платформы – 1485 или 1800 мм соответственно). Колесная база короткого T90 – 3155 мм, растянутого – 3470 мм.

В салоне грузовика для Китая установили новую переднюю панель, вдобавок у него есть изогнутое табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Но у LDV T60 интерьер гораздо скромнее: если сравнивать с дореформенным «шестидесятым», то другими стали центральные дефлекторы обдува и блок управления «климатом», еще модернизирован тоннель, плюс «четырехглазый» пикап получил иную мультимедиа-систему. Кстати, рестайлинговый MG Extender и вовсе сохранил салон дореформенной машины.

Прежний LDV T60
1 / 2
Прежний LDV T60
2 / 2

В Новой Зеландии LDV T60 предложат с новым битурбированным дизелем 2.0, как у T90 (у тайского пикапа MG техника прежняя): он выдает те же 218 л.с., что и на модели Maxus, но максимальный крутящий момент – 480 Нм против 500 Нм в Поднебесной. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом», разумеется, у пикапа есть полный привод. Предыдущий LDV T60 оснащается турбодизелем 2.8, выдающим 150 л.с. и 360 Нм, этот двигатель работает в паре с 6МКП или 6АКП. Между тем на родине Maxus T90 еще бывает в виде электрокара – не исключено, что в будущем и такую версию отправят на экспорт.

Maxus T90 для Китая и рестайлинговый MG Extender для Таиланда
1 / 5
Maxus T90 для Китая и рестайлинговый MG Extender для Таиланда
2 / 5
Maxus T90 для Китая и рестайлинговый MG Extender для Таиланда
3 / 5
Maxus T90 для Китая и рестайлинговый MG Extender для Таиланда
4 / 5
Maxus T90 для Китая и рестайлинговый MG Extender для Таиланда
5 / 5

На рынке Новой Зеландии новый LDV T60 появится в ближайшее время, в Австралии продажи тоже, скорее всего, начнутся уже в этом году.

пикап авторынок новинки рестайлинг Maxus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Моторы сменились, вопросы остались: стоит ли покупать Subaru XV I за 1,2 миллиона рублей Сегмент субкомпактных кроссоверов в двухтысячные стал популярен настолько, что практически все крупные производители хотели участвовать в разделе рыночного пирога. Так появились Nissan Juke... 7490 0 1 17.08.2021
Статьи / Газовое топливо Идём на рекорд: ООО «Газпром СПГ технологии» и ООО «Ивеко Руссия» дали старт рекордному автопробегу на газе IVECO Stralis NP на сжиженном метане должен преодолеть 2000 км без дозаправки. Такой пробег должен стать уникальным и попасть в Книгу рекордов России. 457 1 2 17.08.2021
Статьи / Практика Лампы «light +»: как это работает, где правда и где обман? Можно ли увеличить эффективность головного света, не покупая новую машину и не приобретая на разборке ксеноновые фары от более дорогих комплектаций вашей модели? Можно. Для этого предназначе... 2914 0 7 16.08.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 55172 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 54655 6 32 10.06.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 30195 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings