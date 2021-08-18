Новому пикапу LDV T60 не достался салон, как у брата, зато он тоже обрёл 218-сильный дизель

Грузовик с довольно агрессивным внешним обликом вот-вот доберется до Новой Зеландии и Австралии. Там модель будет доступна с новым двухлитровым битурбированным дизелем.

В родном Китае этот рамный пикап появился еще весной под брендом Maxus, там он считается новой моделью, которой присвоили индекс T90. Впрочем, на самом деле «девяностый» является существенно модернизированной версией грузовика T70, а тот, в свою очередь, сделан из Maxus T60. Почти одновременно с китайским дебютом Maxus T90 состоялась премьера и тайской версии – «их» модель известна как MG Extender, причем местный аналог «девяностого» позиционируют именно в качестве рестайлинга. Теперь же пришла очередь варианта для Австралии и Новой Зеландии, где автомобили Maxus представлены под маркой LDV (к слову, Максус произошел от этой некогда британской компании, которой в свое время владела Группа ГАЗ). Ну и напомним, что сегодня бренды LDV, Maxus и MG принадлежат концерну SAIC.

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Итак, пока анонсирован пикап только для новозеландского рынка, хотя австралийская версия от него, очевидно, отличаться не будет. В Новой Зеландии пикап заявлен как all new T60, то есть «совершенно новый». Внешне такой «шестидесятый» в целом повторил брата от Maxus, разве что внушительную радиаторную решетку выполнили в черном матовом цвете, тогда как у T90 она хромированная. Другие особенности экстерьера – двухэтажная головная оптика и пластиковые накладки на колесных арках. На данный момент засвечен новый LDV T60 лишь с четырехдверной кабиной – и только такой T90 продают в Китае. А вот в Таиланде у MG Extender еще есть версия с полуторной кабиной.



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Габариты преобразившегося «шестидесятого» еще не названы. У пикапа Maxus два варианта длины – 5365 или 5680 мм (длина грузовой платформы – 1485 или 1800 мм соответственно). Колесная база короткого T90 – 3155 мм, растянутого – 3470 мм.



В салоне грузовика для Китая установили новую переднюю панель, вдобавок у него есть изогнутое табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Но у LDV T60 интерьер гораздо скромнее: если сравнивать с дореформенным «шестидесятым», то другими стали центральные дефлекторы обдува и блок управления «климатом», еще модернизирован тоннель, плюс «четырехглазый» пикап получил иную мультимедиа-систему. Кстати, рестайлинговый MG Extender и вовсе сохранил салон дореформенной машины.

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В Новой Зеландии LDV T60 предложат с новым битурбированным дизелем 2.0, как у T90 (у тайского пикапа MG техника прежняя): он выдает те же 218 л.с., что и на модели Maxus, но максимальный крутящий момент – 480 Нм против 500 Нм в Поднебесной. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом», разумеется, у пикапа есть полный привод. Предыдущий LDV T60 оснащается турбодизелем 2.8, выдающим 150 л.с. и 360 Нм, этот двигатель работает в паре с 6МКП или 6АКП. Между тем на родине Maxus T90 еще бывает в виде электрокара – не исключено, что в будущем и такую версию отправят на экспорт.



Maxus T90 для Китая и рестайлинговый MG Extender для Таиланда 1 / 5 Maxus T90 для Китая и рестайлинговый MG Extender для Таиланда 2 / 5 Maxus T90 для Китая и рестайлинговый MG Extender для Таиланда 3 / 5 Maxus T90 для Китая и рестайлинговый MG Extender для Таиланда 4 / 5 Maxus T90 для Китая и рестайлинговый MG Extender для Таиланда 5 / 5

На рынке Новой Зеландии новый LDV T60 появится в ближайшее время, в Австралии продажи тоже, скорее всего, начнутся уже в этом году.

