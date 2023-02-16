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  • Седан Chevrolet Onix: старт серийного производства в Узбекистане и новая топ-версия

Седан Chevrolet Onix: старт серийного производства в Узбекистане и новая топ-версия

16.02.2023 154 0 0

В соседней стране бюджетная «четырехдверка» представлена с двумя двигателями на выбор.

Тестовый выпуск седанов Chevrolet Onix стартовал в Узбекистане в середине прошлого года, а в ноябре компания UzAuto Motors открыла прием заказов. К слову, в соседней стране новинка вызвала ажиотаж: как тогда сообщалось, всего за день модель собрала около 28 000 заявок. Так вот, теперь объявлено о начале серийного производства на головном заводе, расположенном в Асаке.

Напомним, Onix построен на той же платформе GEM (Global Emerging Markets), что и кроссовер Chevrolet Tracker актуального поколения, причем паркетник тоже делают в Узбекистане. Сообщается, что выпуск 1,5 тысяч деталей для Оникса налажен на 200 узбекских предприятиях, и что сейчас уровень локализации «четырехдверки» составляет 50%, а до конца текущего года этот показатель планируют довести до 70%. Всего же на освоение проекта GEM компания UzAuto потратила около 427,6 млн долларов.

Chevrolet Onix – это конкурент нашей Lada Vesta. Длина модели Шеви равна 4474 мм, ширина – 1730 мм, высота – 1471 мм, колесная база – 2600 мм. Объем багажника – 469 литров. В Узбекистане «четырехдверка» доступна с бензиновым трехцилиндровым «атмосферником» 1.2 и его турбоверсией мощностью 90 и 132 л.с. соответственно (двигатели тоже производят локально). Атмосферный мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», «турботройке» положен классический шестиступенчатый «автомат».

На старте приема заказов седан был предложен в пяти комплектациях, но при этом в UzAuto тогда уточнили, что самую дешевую (она называется «Упрощенная») запустят в производство лишь при достаточном количестве заявок. В актуальном прайс-листе этого исполнения нет, так что базовой версией считаем LS, в ее арсенале значатся 15-дюймовые колеса, пара подушек безопасности, ABS и ESC, кондиционер. В комплектациях подороже есть мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, подогрев передних сидений, задний парктроник и круиз-контроль. Ну а новая топ-версия Premier (она появилась только в этом году) – это еще 16-дюймовые диски оригинального дизайна, проекционные фары, люк с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев всех сидений, климат-контроль, передний парктроник, ассистент парковки (параллельная и перпендикулярная) и система мониторинга «слепых» зон.

Согласно официальному местному сайту Chevrolet, седан Onix в версии LS в пересчете на наши деньги по текущему курсу обойдется примерно в 973 000 рублей, топовое исполнение Premier стоит где-то от 1 354 000 рублей. Отметим, объявленные в прошлом году цены были ниже, но они тогда не включали НДС.

Между тем позже «четырехдверку» Шеви также будут делать в Казахстане: мелкоузловую сборку наладит костанайский завод Allur.

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Что же касается России, то до начала всем известных событий у нас ждали Chevrolet Onix узбекского производства (как и кроссовер Tracker). Но затем концерн General Motors полностью вывел свои бренды с российского рынка, вдобавок, по неофициальным данным, американцы запретили UzAuto Motors поставлять модели Шеви в РФ. Впрочем, не исключено, что кто-то из дилеров решится наладить поставки Оникса по схеме параллельного импорта.

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