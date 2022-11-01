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  • Chevrolet Onix: ажиотаж в Узбекистане ещё до старта производства и прописка в Казахстане

Chevrolet Onix: ажиотаж в Узбекистане ещё до старта производства и прописка в Казахстане

01.11.2022 871 2 0

Спрос на новую «четырехдверку» среди узбекских покупателей высокий даже несмотря на то, что цены указаны без НДС. Модель доступна к заказу с двумя моторами на выбор.

 

Компания UzAuto Motors сегодня, 1 ноября, начала принимать в Узбекистане заявки на компактный седан Chevrolet Onix, который построен на той же платформе GEM, что и кроссовер Chevrolet Tracker актуального поколения. Как и в случае с паркетником, покупателям будут доступны «четырехдверки» локального производства, однако массовый выпуск Ониксов стартует в соседней стране лишь в начале следующего года (Трэкеры там производят с лета). Тем не менее, ожидание узбекских клиентов не страшит: как заявили в UzAuto Motors, всего за полдня седан собрал более 13 500 заказов. Впрочем, в компании сразу же уточнили, что «несмотря на большое количество заключенных договоров, практика показывает, что до 60% договоров аннулируются из-за отсутствия оплаты». То есть реальных заявок может оказаться меньше, зато и сроки поставок сократятся.

По габаритам Chevrolet Onix сопоставим с нашей дорестайлинговой Lada Vesta. Длина седана Шеви равна 4474 мм, ширина – 1730 мм, высота – 1471 мм, колесная база – 2600 мм. Объем багажника – 469 литров.

В Узбекистане Onix предложен с бензиновым трехцилиндровым «атмосферником» 1.2 и его турбоверсией мощностью 90 и 132 л.с. соответственно. Атмосферный мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», «турботройке» положен классический шестиступенчатый «автомат». К слову, 1.2T и 6АКП пока имеет только топовый седан.

На данный момент Оникс доступен к заказу в пяти комплектациях, но самую дешевую – она называется «Упрощенная» — отправят в производство лишь в том случае, если будет собрано достаточное количество заявок. Между тем самым популярным вариантом, по информации UzAuto Motors, сейчас является самый «роскошный», с турбомотором и «автоматом» — на него приходится 55% всех заключенных договоров. Ну и еще отметим, что компания назвала цены без НДС: в пересчете с узбекской валюты по актуальному курсу седан стоит примерно от 606 000 до 910 000 рублей (с учетом «упрощенной» комплектации).

Тот самый «упрощенный» Chevrolet Onix – это 15-дюймовые колеса, две подушки безопасности, ABS и ESC. Все остальные исполнения также по умолчанию имеют сигнализацию, кондиционер, рулевую колонку с регулировкой по высоте и по вылету, электрорегулировку наружных зеркал, регулировку водительского сиденья по высоте и ограничитель скорости. Начиная с третьего по счету исполнения появляется мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. Ну а дорогим версиям еще положены система помощи на подъеме, подогрев передних сидений, задний парктроник, круиз-контроль. В 2023 году узбекский Onix получит новое оборудование: климат-контроль, передние датчики парктроника, подогрев задних сидений и люк в крыше.

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Между тем бюджетный седан Шеви также пропишется в Казахстане: мелкоузловую сборку наладит костанайский завод Allur. Точные сроки запуска пока не объявлены. Не исключено, что в Казахстане выпуск «четырехдверок» тоже начнется в следующем году.

До начала всем известных событий Chevrolet Onix узбекской сборки ждали и в России (как и кроссовер Tracker). Но затем концерн General Motors полностью вывел свои бренды с российского рынка, вдобавок, по неофициальным данным, американцы запретили UzAuto Motors поставлять модели Шеви в РФ. Хотя кто-то из российских дилеров вполне может рискнуть начать поставки свежих бюджетников по параллельному импорту.

седан Узбекистан авторынок новинки бизнес Chevrolet Chevrolet Onix

 

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3 комментария
01.11.2022 20:36
teavesearo

Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Покупай по закупочной цене, есть муж. и жен. модели (1390 РУБ. при покупке от 2-х штук)==------>> marketl.ink/itermo

01.11.2022 20:46
Papirus (@sc_1968)

Да забаньте наконец этого спамера

01.11.2022 22:15
Papirus (@sc_1968)

Ну почему опять молохольный 3х-горшковый жужжальник надо ставить? От Матиза склад остался?!

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