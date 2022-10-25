Мало и дорого: как дилеры развивают параллельный импорт и почему он не спасет рынок

Крупные автомобильные бренды покидают Россию один за другим, оставляя дилеров на «подножном корме» в виде обслуживания и ремонта гарантийных и постгарантийных автомобилей. Правительство РФ и некоторые отраслевые эксперты полагают, что в сложившейся ситуации тотального дефицита автомобилей панацеей станет так называемый параллельный импорт, который в настоящее время является одной из самых обсуждаемых тем в российском автомобильном сообществе. Разбираемся в сложившейся ситуации и пытаемся понять, насколько оправданны эти ожидания, а попутно выясняем, дилеры каких брендов сейчас работают над параллельным импортом, чтобы сохранить не только обслуживание, но и определенные объемы продаж.

Общая ситуация

Евросоюз разрешил ввозить в Россию только те модели, которые стоят не больше 50 тысяч евро, США наложили полный эмбарго на свои автомобили, а правительство Японии утвердило запрет на экспорт всех люксовых автомобилей стоимостью свыше 6 млн иен. Из-за санкций у нас в стране прекратили свою деятельность такие автобренды, как BMW, Jaguar, Land Rover, Audi, Volkswagen, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Porsche и так далее. Объем присутствия ведущих мировых автопроизводителей продолжает сокращаться, и это разгоняет и без того стремительно усиливающийся дефицит зарубежных автомобилей на российском рынке.

Lexus NX 250 2021–н.в.

За 9 месяцев 2022 года общий рынок новых легковых автомобилей снизился более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего по данным Автостата за этот период в России было продано 474 703 автомобиля, причем почти половина из этого объема в январе – феврале.



Почему параллельный?

Параллельный импорт называется так потому, что ввоз в страну зарубежных товаров осуществляется без согласия правообладателя, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через уполномоченных правообладателем продавцов. Но сейчас официального импорта многих автомобильных брендов уже не существует, к тому же запрещение подобной деловой активности отменено на правительственном уровне: 29 марта 2022 года Правительство РФ приняло Постановление № 506, согласно которому разрешается ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Перечень таких товаров сформирован Минпромторгом, а 28 июня 2022 года президент РФ подписал закон о параллельном импорте, в соответствии с которым компании, занимающиеся «серым импортом», освобождаются от всех видов ответственности.

Постановление №1269

15 июля 2022 г. ярким разрешительно-зеленым светом загорается Постановление правительства РФ №1269, открывающее путь в нашу страну иностранным машинам. Постановление правительства РФ «О внесении изменений в Правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» фактически и на легальном уровне закрепило возможность ввоза в Россию автомобилей, не оснащенных устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС» и без разрешения правообладателей. Тем самым был открыт путь для параллельного импорта, который ранее не имел прав на существование, назывался «серым» и нелегальным. Отныне ввоз ТС регламентируется новыми правилами. Данное постановление снимает ограничения на ввоз новых автомобилей юридическими лицами (организациями), которые могут теперь ввозить их без разрешения правообладателя и получать подтверждение соответствия ТС техническим требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 855 от 12 мая 2022 г.

Далее наметился определенный прорыв, обусловленный возможностью оформления ЗоОЕТС (заключение об оценке единичного транспортного средства) наряду с ОТТС (сертификат, подтверждающий законность и безопасность технических характеристик для конкретной модели автомобиля, которая не эксплуатировалась ранее на территории страны) и СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции ТС, удостоверяющее соответствие единичного транспортного средства, выпускаемого в обращение, требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»). ЗоОЕТС – это официальное заключение, выдаваемое уполномоченной экспертной организацией. Им подтверждается возможность использовать автомобиль на российских дорогах общего пользования безо всяких ограничений. С 19 июля необходимость получения ОТТС для юрлиц была отменена главой Минпромторга.

Напомним также, что с середины июля до 1 октября на ввозимые автомобили не требовалось устанавливать кнопку ЭРА-ГЛОНАСС. Теперь юрлицам и индивидуальным предпринимателям, ввозящим автомобили из-за границы, придется снова оснащать их системой «ЭРА-ГЛОНАСС», однако для физических лиц мораторий на обязательную установку «экстренной кнопки» закончится 1 февраля 2023 года. Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ подписал в июле этого года. Вместе с тем Минпромторгом разъяснено, что на уже ввезенные автомобили доустанавливать кнопки не потребуется.

Ожидания

Некоторые отраслевые аналитики заявили, что отмена необходимости получения ОТТС (одобрение типа транспортного средства) от производителя при ввозе новых машин юридическими лицами должна была значительно упростить работу параллельного импорта. По их мнению, это позволило бы расширить ассортимент марками, поставлявшимися в нашу страну до марта 2022 года, а также экзотическими моделями, которые не были представлены у нас ранее. Также выражались надежды на то, что насыщение рынка новыми машинами приведет к уменьшению дефицита, что позволит снизить их стоимость.

Как параллельный импорт работает на самом деле

Зафиксировано, что в РФ каждый месяц по различным схемам параллельного импорта ввозится примерно до 3 тысяч автомобилей. В автосалонах появились новые и подержанные Bentley, Hummer, Tesla, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Maybach, Lexus, Toyota, Volkswagen, Lexus, Infiniti, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce, Maserati, Bugatti, BMW, Audi, MINI и другие автомобили дорогих брендов. Налицо отсутствие доступных и популярных массовых моделей. Получается, что параллельный импорт в том виде, в каком он существует сейчас, обуславливает прежде всего ввоз дорогостоящих иномарок. Иного ожидать и не стоит, ведь закупка по-прежнему происходит в долларах, а дилерам буквально на ходу приходится решать много различных вопросов, что в итоге отражается на конечной стоимости.

Mercedes-Maybach S 680

Параллельный импорт для юрлиц – пока еще сложный путь с многочисленными препятствиями. И чтобы их преодолеть, необходимо выработать единый алгоритм с таможенным оформлением, сертификацией, гарантийным обслуживанием и выдачей электронных паспортов. Объем обязанностей, задач и рисков у дилеров также возрастает из-за того, что им приходится заниматься сложной многозвеньевой логистикой. В результате с точки зрения рентабельности везти массовые модели просто не имеет смысла. Чтобы окупить многочисленные затраты, дилерам нужно заниматься только дорогими автомобилями. Поэтому основная формула рентабельности сегодняшнего параллельного импорта – небольшие партии дорогостоящих автомобилей.

Кроме того, в параллельный импорт включается все больше игроков, и каждый ищет собственные каналы поставок через своих дилеров в других странах. Отсюда различие в комплектациях и исполнениях одних и тех же автомобилей, полное отсутствие или «неполнота» гарантии, серьезные перебои с поставками требуемых запчастей и, соответственно, проблемы с ремонтом.

О гарантии

Еще одна трудность для дилеров заключается в том, что не решены проблемы с гарантией, которую, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», обязаны предоставить продавец и производитель автомобиля. Ведь от гарантийных обязательств ушедшие зарубежные бренды полностью отказались. Ситуация усугубляется тем, что в российском законодательстве практически полностью отсутствуют нормы, регулирующие параллельный импорт автомобилей.

В связи с этим вопрос решается локально. Часть дилеров предоставляет гарантию на «параллельные» машины, но за отдельную плату, которую они приплюсовывают к стоимости автомобиля. Вполне понятно, что это ведет к нежелательным последствиям для покупателя – а именно к прямому росту цены. А учитывая техническую сложность современных автомобилей, в особенности премиальных, наценки получаются значительными.

В любом случае гарантийное обслуживание автомобилей – это дорогая услуга, которая существенно отразится на конечном ценнике. Понятно, что лишь немногие дилеры предоставят полную гарантию, поэтому, скорее всего, в обозримом будущем сформируются два типа отношений: совсем без гарантии и с частичной гарантией от дилера. Покупатели также вольны приобретать автомобиль без гарантии на свой страх и риск. На сегодня самыми популярными для импорта остаются в основном японские модели – например, Toyota Camry, RAV4 и Land Cruiser 300, Mitsubishi Pajero Sport и так далее. При этом потребитель зачастую готов приобретать их даже без гарантий. Но что касается массы других машин – в их случае, вероятно, потребуется немало времени для перестройки мышления.

Однако уже сейчас образовалось несколько практичных вариантов относительно гарантии: приобретение страхового продукта на первые несколько лет эксплуатации (такие продукты уже разработаны) и собственные гарантии дилеров (если это зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны, крупные и давно существующие на рынке компании).

Адаптация

Есть и еще один очень важный аспект, о котором следует упомянуть: автомобили, выпускавшиеся для российского рынка, обычно имели адаптацию: некоторое дополнительное оборудование или обработку, настройки подвески, более крупный аккумулятор и так далее. Машины, выпущенные для азиатского и европейского рынков, такой адаптации не имеют, и в некоторых случаях они нуждаются в предпродажной доработке. Самый простой пример – автомобили, поставляемые через южные широты, которые не имеют дополнительной антикоррозийной обработки кузова и зимнего пакета опций. Ну а о системе «ЭРА-ГЛОНАСС» уже говорилось выше.

Что можно найти в автосалонах?

Чтобы узнать о том, что появилось в автосалонах с развитием параллельного импорта, мы связались с несколькими крупными московскими дилерскими центрами. Первыми стали центры автомобильной группы «АВИЛОН». На сегодня в портфеле организации 35 самых известных автомобильных брендов, включая Rolls-Royce, Aurus, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Cadillac, Jaguar, Genesis, Volvo и т.д. В 2021 году компанией было реализовано свыше 36 тысяч автомобилей, а выручка составила 154 млрд рублей.



Audi Q7 2015–н.в.

«Авилон» является одним из первопроходцев российского параллельного импорта. Руководство группы подтвердило в октябре, что уже начались поставки Range Rover, Jeep Grand Cherokee нового поколения, а также электрических Volkswagen ID.6 и Audi Q5 E-tron. Это сертифицированные автомобили, которые проходят предпродажную подготовку и таможенную очистку.



Кроме того, по параллельной схеме налажен ввоз автомобилей BMW. Объемы большими не назвать, но выбор все же есть.

Выбор большой, возим в основном из Казахстана, Киргизии, Литвы, Белоруссии. Под заказ ничего не возим, продаем только то, что есть в наличии. Индивидуально заказать нигде ничего нельзя из-за санкций. Сейчас широко представлен среднеразмерный кроссовер Х5: в наличии где-то 16 машин 21-22 годов выпуска. Диапазон цен – от 11 до 15 млн рублей. Естественно, из Германии никто не возит, поставки неофициальные, поэтому гарантии на них никакой нет. Вообще, теоретически на BMW дается общемировая гарантия на 2 года без ограничения пробега, но на Россию, я думаю, она распространяться не будет. Также у нас есть Х7 2022-го года, пробег 0 км, двигатель бензиновый 2998 см3, 340 л.с., по прайсу 18 440 445 ₽. Есть шестая серия GT. Любители скорости могут обратить внимание на II поколение купе BMW M4 3,0 AT (510 л.с.) 2022 года выпуска, пробег 25 км. Стоит 14,5 млн рублей.

От себя добавим, что в августе «Авилон» начал ввозить бензиновые кроссоверы Mercedes-Benz GLC. Благодаря параллельному импорту уже можно приобрести модели 2022 года по цене от 6 млн рублей c моторами на 197 и 249 л.с.

Mercedes-Benz GLC 2022​

Новыми машинами параллельный импорт не ограничивается: премиальные автомобили с пробегом тоже в Авилоне есть. По словам представителя компании, помимо BMW имеются в наличии и Mercedes, и Aston Martin, и Ferrari.

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Следующим адресом для нас стал салон ГК Автомир, где ассортимент расширен за счет моделей Volkswagen, причем довольно экзотических. Официально Volkswagen предлагал у нас только бензиновые и дизельные модели, а теперь выяснилось, что у дилеров можно приобрести и машины с электроприводом. Нас заинтересовал аккумуляторный седан Volkswagen e-Bora IV 2020 года выпуска с двигателем на 136 л.с. Заявленная в прайсе цена – 2 170 000 рублей. При покупке в кредит обещается скидка порядка 65 тысяч.

Volkswagen e-Bora IV 2020​

Параллельный импорт у нас очень сильно развивается, приобретаем за рубежом все больше устойчивых связей, выкупаем только проверенные авто и даем на них юридическую гарантию. Также мы предварительно проверяем машины по техническому состоянию. Везем по параллельному импорту в основном из Казахстана и Белоруссии. Техгарантия на них дается в зависимости от производителя. У Volkswagen, насколько я знаю, всемирная гарантия, но в принципе, у этого авто никаких гарантийных случаев не должно приключиться, потому что это электрический автомобиль, они не проблемные. В нашем отделе есть совсем новые авто с пробегом 20-30 км, но они без всемирной гарантии. На такие автомобили мы можем предложить (у нас есть специальные договоренности со страховыми компаниями) идентичные страховки как от производителей на 1,2 и 3 года в зависимости от желания приобретателя. Совсем недавно привезли по параллельному импорту из Китая e-Bora IV 2020 года, пробег минимальный – он как новый, всего лишь 980 км. При перевозке этот пробег и накручен. По существу, это та же Jetta, только на батарейках. В комплект входит сетевой адаптер для бытовой электросети. Обслуживание по техрегламенту следует проводить всего лишь один раз за 60 тысяч пробега. В Москве владельцы беспроблемно ездят и даже до дальних дач добираются – запаса хода хватает. Кстати, он составляет от 270 до 300 км на одной зарядке. Окончательная цена на e-Bora без учета специальных программ составит 2 200 000 рублей (от автора: в Авилоне за бензиновый седан Bora 1,5 AT (113 л.с.) Elite просят 2 490 000 рублей).

Впрочем, одними электрическими Volkswagen импорт для Автомира не ограничивается.

По параллельному импорту у нас сейчас представлены в наличии новые Kia Sportage (2,5 бензин) и Hyundai Santa Fe с пробегами до 30 км, привезенные из Казахстана. Sportage стоит 3 миллиона 834 тысячи. Бензиновый Santa Fe – 4 500 000, а дизельный – 4 600 000. Есть также выбор среди Porsche Cayenne с пробегом.

Kia Sportage 2021–н.в.​

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В дилерской сети «Ключавто» решили вопрос с одной из самых дорогих несостоявшихся российских премьер года. Этой весной в России ожидались продажи внедорожников Range Rover пятого поколения, но по официальным каналам эти машины к нам так и не поступили. И все же к концу лета новые внедорожники кое-где появились у дилеров по ценам от 32 млн рублей.

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Менеджер отдела продаж «Ключавто» подтвердил, что среди «параллельных» машин есть абсолютно новые модели 2021-2022 годов, которые в Россию никогда официально не поставлялись, но уже вышли на международный рынок. К примеру, 5-ое поколение Range Rover с бензиновым двигателем 4,4 по цене 30 миллионов 900 тысяч рублей и Range Rover Sport – от 12 миллионов 950 тыс. рублей. Правда, эти машины в наличии пока что только в Краснодаре, хоть и с возможностью доставки в Москву. Еще в Москве есть Defender 2020 года за 8 миллионов рублей. А к концу октября в Москву должен приехать Range Rover британской сборки 2022 года, ввезенный по параллельному импорту из ОАЭ. Стоимость – 27 млн рублей с НДС.

Range Rover Sport

Range Rover Sport

Параллельные выводы

По всей видимости, на данный момент наиболее выгодный ввоз новых автомобилей осуществляется через ОАЭ и другие страны Персидского залива, Китай, Южную Корею, Азербайджан и страны ЕАЭС – Армению, Казахстан, Киргизию и Белоруссию. Ко всему прочему сложилась тенденция, в соответствии с которой крупные автодилеры не торопятся массово налаживать каналы параллельных поставок из-за того, что такая активность заметна и, по их мнению, не лучшим образом скажется на отношениях с ведущими западными автопроизводителями, перед которыми у них все еще остаются определенные обязательства и которые, возможно, в ближайшем будущем вновь возобновят свою деятельность в России.

Конечно, решающие выводы делать еще рано, но за последние месяцы всем стало ясно, что пока параллельный импорт не способен справиться с главной своей задачей по ликвидации дефицита не только популярных, но даже элитных иномарок. Также стало на все сто понятно, что параллельный импорт не способен снизить стоимость автомобилей и, к сожалению, зачастую, он даже способствует ее увеличению.

Range Rover​

И напоследок еще один интересный факт: практика показала, что физическим лицам из-за особенностей оформления документов (таможня, сертификация, вопросы гарантийного обслуживания) ввозить машины гораздо проще. Из ввезенных за последнее время машин на долю физлиц приходится 20% от общего объема автоимпорта, хотя этой зимой их доля не превышала 3%.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Времена меняются, и сегодня, выстраиваясь в перпендикуляр по отношению к современной геополитической обстановке, параллельный импорт по ходу своего движения превращается во вполне легитимное занятие и важный экономический инструмент. Поэтому констатируем, что в данный момент, в сущности, никакого параллельного (то есть серого) импорта уже не существует. Вместо него восстал из подозрительного серого пепла невинный белый – в цвет закона – прямой импорт. Серым он остался только за рубежом.