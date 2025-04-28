Совсем другой кроссовер Chevrolet Captiva готовится к старту продаж: официальные кадры

Марка Chevrolet решила превратить Captiva в отдельное семейство: совсем скоро к «традиционному» кроссоверу присоединится чисто электрическая версия. При этом лишь имя и роднит машины, ведь они сделаны на базе разных «китайцев».

Бензиновый кроссовер Шеви, который сама марка считает Captiva второго поколения, дебютировал еще в 2018 году, с тех пор он успел пережить два рестайлинга. Этот паркетник является клоном уже почившего «китайца» Baojun 530, а продают модель с галстуком-бабочкой исключительно на развивающихся рынках – в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, а также в некоторых странах СНГ. Так вот теперь Chevrolet Captiva решили превратить в отдельное семейство: латиноамериканское подразделение марки анонсировало еще и электрическую версию с приставкой EV. При этом донором для электрокара стал другой китайский автомобиль, ведь у исходного Baojun 530 «зеленой» модификации не было.

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За основу для Chevrolet Captiva EV взяли относительно свежий паркетник Wuling Starlight S (он же Xingguang S на китайском), который стартовал на домашнем рынке в августе прошлого года (как и бренд Baojun, марка Wuling входит в СП концернов General Motors и SAIC). Любопытно, что исходный кроссовер бывает не только в виде электрокара, но и с гибридной установкой. Однако для новинки Шеви бензоэлектрическая версия не заявлена – по крайней мере, пока.

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Судя по первым официальным кадрам, внешне от донора модель Chevrolet Captiva EV отличается оформлением передней части. У паркетника Шеви под крышкой капота имеется черная рельефная накладка, на которой расположена эмблема марки. Кроме того, другим стал бампер, а под блоками основных фар появились увеличенные неокрашенные вставки.

Chevrolet Captiva EV 1 / 2 Chevrolet Captiva EV 2 / 2

Размеры электрической Captiva пока не раскрыты. Габариты Wuling Starlight S: длина – 4745 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2800 мм. Для сравнения, длина актуального чисто бензинового кроссовера Chevrolet Captiva составляет 4670 мм, расстояние между осями – 2750 мм.

Исходный Wuling Starlight S 1 / 3 Исходный Wuling Starlight S 2 / 3 Исходный Wuling Starlight S 3 / 3

Внутри кроссовер Chevrolet Captiva EV в целом повторил модель Wuling. Тут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, под центральными дефлекторами обдува находится ряд физических клавиш – они отвечают за управление «климатом». В отличие от «традиционной» Captiva, которая бывает с семиместным салоном, электроверсия строго пятиместная. В Китае для Wuling Starlight S еще заявлены подогрев всех сидений (передние также могут иметь вентиляцию), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой. Подробности об оснащении Captiva EV раскроют позже.

Актуальный бензиновый кроссовер Chevrolet Captiva на базе Baojun 530 1 / 2 Актуальный бензиновый кроссовер Chevrolet Captiva на базе Baojun 530 2 / 2

О технике электрокросса марка Chevrolet не рассказала. Впрочем, начинка, вероятно, такая же, как у аналогичного «китайца». На передней оси кроссовера Wuling Starlight S установлен 204-сильный электромотор, модель укомплектована батареей емкостью 60 кВт*ч. Запас хода – 510 км по циклу CLTC.

Полноценную презентацию Chevrolet Captiva EV проведут до конца текущего года. Одними из первых новинку получат жители Бразилии, хотя бензиновый кроссовер Chevrolet Captiva там не представлен. Ну и напомним, что на развивающихся рынках под брендом Chevrolet продают множество других китайских моделей. В частности, пикап Chevrolet S10 Max, кроссовер Groove, фургончик Chevrolet N400/Tornado – это чуть переделанные Maxus T70, Baojun 510 и Wuling Hongguang V соответственно. А недавно дебютировавшие электрический паркетник Chevrolet Spark EUV и дизельный фургон Chevrolet Express Max представляют собой Baojun Yep Plus и Maxus V70.