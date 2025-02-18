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Кроссовер Chevrolet Spark EUV на базе «китайца» выходит на рынок

18.02.2025 162 0 0

Компактный паркетник Шеви, для которого возродили имя Spark, стал доступен к заказу в странах Ближнего Востока. Модель не является собственной разработкой американской марки – это «китаец» Baojun Yep Plus с другими эмблемами и шильдиками.

Полноценные фотографии электрического кроссовера Chevrolet Spark EUV первым на прошлой неделе распространил бразильский офис бренда. Следом картинки опубликовали и другие латиноамериканские подразделения. А вот «живую» презентацию модели провели на Ближнем Востоке. Более того, именно в этом регионе раскрыли основные характеристики, вдобавок там уже начали принимать предварительные заявки.

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Напомним, пятидверка с возрожденным названием Spark (прежде это имя носил компактный хэтчбек) заимствована из гаммы китайской марки Baojun. Паркетник Шеви представляет собой Baojun Yep Plus (он же Yueye Plus на домашнем рынке) от совместного предприятия GM и SAIC, который дебютировал в прошлом году. И лишь другими эмблемой и шильдиками кроссовер Chevrolet и отличается от «поднебесного» исходника. Длина паркетника равна 3996 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2560 мм.

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Техника тоже общая. Chevrolet Spark EUV имеет единственный 102-сильный электромотор на передней оси и батарею емкостью 42 кВт*ч. Дальнобойность ближневосточной версии составляет 360 км по устаревшему циклу NEDC (или 298 км по более реалистичному циклу WLTP).

Chevrolet Spark EUV с различными аксессуарами

На Ближнем Востоке паркетник дебютировал в богатой комплектации Activ. В списке оборудования заявлены: светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, «кожаная» обивка (можно выбрать черную или белую отделку), виртуальная приборка диагональю 8,8 дюйма, мультимедийная система с планшетом на 10,1 дюйма, передние и задние датчики парктроника, четыре подушки безопасности, камеры кругового обзора и круиз-контроль. За доплату доступны различные наклейки на кузов, пара наружных боксов, дополнительный багажник на крышу, боковые молдинги и подножки.

В ОАЭ цена Chevrolet Spark EUV сейчас начинается с отметки 79 900 дирхамов – это около 2 млн рублей по актуальному курсу. К примеру, более крупный электрический кроссовер BYD Atto 3 там же стоит от 109 900 дирхамов (2,7 млн рублей). Чуть позже Spark EUV появится в продаже и в странах Латинской Америки.

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