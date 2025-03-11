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  • Очередной «китаец» прикинулся Chevrolet: GM выводит на рынок дизельный фургон Express Max

Очередной «китаец» прикинулся Chevrolet: GM выводит на рынок дизельный фургон Express Max

11.03.2025 147 0 1

Концерн General Motors начинает продажи нового грузового фургона под брендом Chevrolet. На данный момент модель предложена в единственной комплектации.

Фургон Chevrolet Express Max анонсировали еще осенью прошлого года, в качестве дебютного рынка для новинки выбрали Мексику. Так вот, теперь там стартовали продажи. Собственной разработкой американского концерна General Motors фургон не является: в Express Max превратился «китаец» Maxus V70. Бренд Maxus принадлежит давнему партнеру GM – компании SAIC.

Напомним, Chevrolet далеко не впервые вешает свою эмблему на китайские модели. Так, на развивающихся рынках уже давно представлены пикап Chevrolet S10 Max, кроссоверы Chevrolet Captiva и Groove, фургончик Chevrolet N400/Tornado. То есть чуть переделанные Maxus T70, Baojun 530, Baojun 510 и Wuling Hongguang V (марки Baojun и Wuling – совместные проекты GM и SAIC). Наконец, всего месяц назад раскрылся электрический паркетник Chevrolet Spark EUV, он же Baojun Yep Plus с галстуком-бабочкой.

Мексиканцам Express Max пока предложен только в модификации с высокой крышей. У исходного «китайца» есть версия и с обычной крышей, плюс Maxus V70 бывает в виде пассажирского микроавтобуса. Кстати, семейство из Поднебесной представлено и в других странах, причем кое-где оно присутствует под брендом LDV (тоже принадлежит SAIC; марка Maxus как раз произошла от некогда британской компании LDV, которой в свое время владел наш ГАЗ).

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В плане дизайна (не считая, конечно, эмблемы) от донора новинка Шеви отличается лишь чуть более массивной хромированной плашкой спереди. Длина Express Max равна 5364 мм, колесная база – 3366 мм (у Maxus V70 есть и «короткая» версия). Паспортная грузоподъемность – 1295 кг. Chevrolet Express Max доступен исключительно с турбодизелем 2.0 (169 л.с.) и шестиступенчатой механикой.

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На данный момент у фургона одна простенькая комплектация, в нее входят светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, аналоговая приборка с небольшим экранчиком (4,2 дюйма), мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида и две подушки безопасности.

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Цена – 758 100 мексиканских песо, что эквивалентно примерно 3,2 млн рублей по текущему курсу. Скорее всего, впоследствии Chevrolet Express Max появится и на других небогатых рынках.

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