Дизельный вэн Maxus V70 станет первенцем недорогого семейства

Однообъемник отличился необычным дизайном экстерьера. На домашний рынок новинка выйдет в следующем году.

Бренд Maxus, принадлежащий китайскому концерну SAIC, произошел от британской компании LDV (той в свой время владела Группа ГАЗ). Сегодня под этой маркой выпускают кроссовер, фургоны, внедорожники и пикапы, а также сразу несколько пассажирских минивэнов. И вот анонсировано расширение гаммы: фирма показала однообъемник V70. Причем впоследствии это будет целое семейство доступных легких коммерческий автомобилей «нового поколения», которое адресовано молодежной аудитории.

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У Maxus V70 несущий кузов и необычная внешность. Особенности дизайна экстерьера – верхняя безрамочная решетка, «ломанная» подоконная линия и гигантские вертикальные задние фонари. Вдобавок поверх задних распашных дверей установили стоп-сигналы, которые вместе с фонарями образуют «арку». А еще предусмотрены двухцветная окраска (есть и фольксвагеновские цветовые схемы) и яркие декоративные вставки. Длина V70 равна 4998 мм, ширина – 2030 мм, высота – 2035 мм, колесная база – 3000 мм.



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Фирменных картинок интерьера пока нет, но он мелькает в рекламном видеоролике, главная фишка – возвышающийся над передней панелью планшет мультимедиа-системы. В списке стандартного оборудования заявлены система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, электрический «ручник», обогрев лобового стекла, подогрев руля и передних сидений. На первом этапе Maxus V70 предложат с пяти-, шести- или девятиместным салоном.



«Китаец» оснащен четырехцилиндровым турбодизелем 2.0 мощностью 126 л.с., который работает в паре с механикой или девятиступенчатым «автоматом». Привод только передний.



Полноценную премьеру Maxus V70 справит в следующем году. Скорее всего, модель отправят и на экспорт – возможно, под другим брендом: например, в Австралии концерн SAIC продолжает использовать марку LDV.