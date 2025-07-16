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Рестайлинговый Chevrolet Tracker: новые подробности и «живые» фото

16.07.2025 236 0 1

Марка Chevrolet полностью рассекретила модернизированный паркетник Tracker. Первыми такой SUV получат жители Бразилии, там уже объявлены цены.

Обновленный компактный кроссовер Chevrolet Tracker бразильское подразделение концерна GM анонсировало в начале июля. Спустя несколько дней модель вместе с другими новинками Шеви показали на специальном мероприятии, организованном для местных журналистов. А затем рестайлинговый Tracker появился на бразильском сайте марки – уже с ценами. Но лишь сейчас раскрыты все характеристики и состав комплектаций. Вдобавок опубликованы «живые» фотографии. Начнем с техники.

Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
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Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
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Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
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Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
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Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
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Как и прежде, в Бразилии Chevrolet Tracker оснащается турботройками 1.0 и 1.2. Оба двигателя традиционно для этой страны «питаются» бензином или этанолом, оба же работают в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Еще в конце прошлого года моторы модернизировали, чтобы они соответствовали актуальным эконормам: в результате, их отдача слегка выросла. После рестайлинга двигатели снова подверглись калибровке.

Предтоповый Chevrolet Tracker Premier

На мощности топового 1.2T нынешние изменения не сказались: на бензине он выдает 139 л.с., на этаноле – 141 л.с. А вот мощность 1.0T снижена: вне зависимости от типа топлива он теперь выдает 115,5 л.с. (прежде было 117 или 121 л.с. – бензин/этанол). На такой шаг марка пошла, чтобы удержать цену паркетника. Дело в том, что в Бразилии действуют новые налоговые ставки на машины – критериев несколько, в том числе, и мощность. Суть в том, что, если бы максимальная отдача 1.0T все так же составляла 121 л.с., то платить пришлось бы больше. Chevrolet Tracker бывает исключительно с передним приводом. При этом в компании еще заявили о том, что были перенастроены подвеска и электроусилитель руля.

Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
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Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
2 / 7
Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
3 / 7
Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
4 / 7
Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
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Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
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Предтоповый Chevrolet Tracker Premier
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Что же касается дизайна, то рестайлинг принес паркетнику модную двухэтажную головную оптику, новые передний бампер и радиаторную решетку. Корма в целом прежняя, разве что у фонарей теперь темная «подложка». В строю осталась и «оспортивленная» топ-версия RS, ее фишки – выполненные в черном эмблема бренда, разделяющий решетку «брус» (сама решетка – глянцевая), корпуса наружных зеркал и диски. В салоне Трэкера появились «прилепленные» друг к другу приборка и тачскрин мультимедийной системы, плюс у кресел отныне иная набивка.

Топовый Chevrolet Tracker RS
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Топовый Chevrolet Tracker RS
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Топовый Chevrolet Tracker RS
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Топовый Chevrolet Tracker RS
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Топовый Chevrolet Tracker RS
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Топовый Chevrolet Tracker RS
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Обновленный Chevrolet Tracker представлен в пяти комплектациях, мотор 1.2T положен только предтоповой и самой дорогой версиям. У базового исполнения нет отдельного названия, в арсенале такого кроссовера значатся: 17-дюймовые колеса, задний парктроник, экранчик на 3,5 дюйма в приборке, 8-дюймовый тачскрин мультимедиа, обычный кондиционер, шесть подушек безопасности, круиз-контроль. Начиная с версии LT появляются рейлинги на крыше, 8-дюймовая цифровая приборка и 11-дюймовый экран мультимедиа, камера заднего вида. Комплектация LTZ – это климат-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. 

Топовый Chevrolet Tracker RS
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Топовый Chevrolet Tracker RS
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Топовый Chevrolet Tracker RS
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Топовый Chevrolet Tracker RS
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Богатые Chevrolet Tracker Premier и RS дополнительно имеют противотуманки, передний парктроник, панорамный люк в крыше, беспроводную зарядку для смартфона. На старте продаж клиентам также будет доступна лимитированная спецверсия, посвященная 100-летию Chevrolet в Бразилии. Среди ее особенностей – диски эксклюзивного дизайна, цвет кузова Norona Blue и памятные значки.

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Производство Chevrolet Tracker налажено на бразильском заводе. Преобразившийся паркетник оценили в 119 900 – 190 590 реалов, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 2,7 млн рублей по текущему курсу. Впоследствии кроссовер обновится и на других рынках, включая страны СНГ (в частности, выпуск Трэкера ведется в Узбекистане).

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