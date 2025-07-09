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  • Обновлённый Chevrolet Tracker выходит на рынок: модный дизайн и два мотора

Обновлённый Chevrolet Tracker выходит на рынок: модный дизайн и два мотора

09.07.2025 162 0 0

Дебютным рынком для рестайлингового паркетника Chevrolet станет Бразилия. Там модель предложат с прежними турботройками 1.0 и 1.2, оба двигателя сочетаются с классическим шестиступенчатым автоматом.

О старте производства обновленного кроссовера Chevrolet Tracker на бразильском заводе концерн General Motors объявил в начале июля. А вчера в Бразилии наряду с модернизированным семейством Chevrolet Onix паркетник представили местным журналистам. В рамках презентации сразу же были озвучены цены Трэкера, вдобавок кроссовер появился на потребительском сайте марки. «Живые» продажи стартуют в этой стране в ближайшее время.

Базовый обновленный Chevrolet Tracker

Рестайлинг принес Chevrolet Tracker модную ныне двухэтажную головную оптику: сверху расположены узкие диодные полоски ходовых огней, под ними идут основные блоки фар (они тоже светодиодные). В дорогих комплектациях вдобавок имеются компактные противотуманки. Кроссовер также получил новые радиаторную решетку и передний бампер. Корма в целом прежняя, разве что у фонарей теперь темная «подложка».

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Как и раньше, бразильцам также предложат «оспортивленный» вариант RS. Его особенности – выполненные в черном эмблема бренда, разделяющий решетку «брус» (сама решетка – глянцевая), корпуса наружных зеркал и 17-дюймовые диски.

Обновленный Chevrolet Tracker RS
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Обновленный Chevrolet Tracker RS
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Обновленный Chevrolet Tracker RS
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Обновленный Chevrolet Tracker RS
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Обновленный Chevrolet Tracker RS
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В салоне Tracker появились «прилепленные» друг к другу цифровая приборка (8 дюймов) и тачскрин мультимедийной системы (11 дюймов). Кроме того, заменили блок управления «климатом» — он отныне с двумя шайбами и небольшим дисплеем, тогда как у дореформенного паркетника три «кругляша». Богатые исполнения – это еще панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, ассистент парковки, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.

Салон базового обновленного Chevrolet Tracker
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Салон базового обновленного Chevrolet Tracker
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Салон обновленного Chevrolet Tracker в богатой комплектации Premier
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Салон обновленного Chevrolet Tracker в богатой комплектации Premier
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Салон обновленного Chevrolet Tracker RS
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Еще в конце прошлого года моторы бразильского Chevrolet модернизировали, благодаря чему слегка выросла их отдача. Поэтому в этот раз двигатели реформы не затронули, хотя в компании и заявили о том, техника «проходит повторную калибровку» в преддверии «возможных изменений в правилах налогообложения диапазона мощности, которые в настоящее время обсуждаются федеральным правительством». Пока же Tracker оснащается турботройками 1.0 и 1.2, оба мотора традиционно для Бразилии «питаются» как бензином, так и этанолом. Мощность базового двигателя составляет 117 или 121 л.с. (бензин/этанол), второго – 139 или 141 л.с. Отметим, турбомотор 1.2 положен только дорогим версиям Premier и RS. Коробка одна – классический шестиступенчатый автомат. Привод только передний.

Рестайлинговый Chevrolet Tracker оценили в 119 900 – 190 590 реалов, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 2,7 млн рублей по текущему курсу. Впоследствии кроссовер обновится и на других рынках, включая страны СНГ (в частности, производство Трэкера ведется в Узбекистане). Исключение – Китай. Там модель провалилась, и, по предварительным данным, ее сборку в Поднебесной уже свернули.

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