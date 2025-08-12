Обновлённый Chevrolet Onix: «живые» фото, подешевевшая база и другие уточнения

Компания Chevrolet дала старт продажам рестайлингового семейства Onix. Седану и хэтчбеку освежили внешность, в салоне появились новые экраны. Кроме того, модернизировали двигатели. А еще пересмотрены цены пятидверки.

Обновленные хэтчбек Chevrolet Onix и седан Onix Plus бразильское подразделение концерна GM представило в июле. Тогда сразу были названы цены, а местные дилеры открыли прием заказов. Но все характеристики и состав комплектаций раскрыты лишь сейчас, вдобавок опубликованы официальные «живые» фотографии. Напомним, бразильцам предложены машины локального производства.

Хэтч и седан все так же оснащаются трехцилиндровым атмосферником 1.0 и турботройкой аналогичного объема. Моторы традиционно для Бразилии «питаются» и бензином, и этанолом. Еще до рестайлинга оба двигателя модернизировали, в результате чего слегка выросла их отдача. На мощности базового атмосферника нынешние изменения не сказались: на бензине он выдает 80 л.с., на этаноле – 82 л.с. А вот турботройку 1.0, как оказалось, после рестайлинга «придушили», плюс ее мощность теперь не зависит от типа топлива – 115,5 л.с. (прежде было 116/121 л.с. – бензин/этанол). Аналогичная калибровка затронула и базовый двигатель обновленного кроссовера Chevrolet Tracker. Дело в том, что в Бразилии действуют новые налоговые ставки на машины – критериев несколько, в том числе, и мощность. И если бы максимальная отдача 1.0T по-прежнему составляла 121 л.с., то платить пришлось бы больше.

Как и раньше, пятидверный Chevrolet Onix и седан Onix Plus с атмосферным мотором имеют шестиступенчатую механику. Начальные версии машин с турботройкой тоже доступны с 6МТ, остальные исполнения с 1.0T укомплектованы классическим шестиступенчатым автоматом. В Chevrolet еще заявили о том, что были перенастроены подвеска и рулевое управление.

Что же касается дизайна, то рестайлинг принес семейству новые передний бампер и радиаторную решетку, в фарах появились L-образные светодиодные ДХО. Задние фонари четырехдверки сделали «полупрозрачными», а у фонарей хэтча теперь новый рисунок. В строю осталась и «оспортивленная» пятидверка Chevrolet Onix RS, ее особенности — решетка в сетку (у стандартной модели горизонтальные плашки), крупный спойлер, выполненные в черном цвете эмблема марки, корпуса зеркал, крыша и 16-дюймовые колеса.

Согласно уточненным данным, в базе хэтчбек и седан имеют аналоговые приборы с экранчиком на 3,5 дюйма, мультимедийную систему с планшетом диагональю 8 дюймов, кондиционер и шесть подушек безопасности. Более дорогие версии – это новая цифровая приборка на 8 дюймов, мультимедиа с новым же 11-дюймовым тачскрином, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль. У топовых машин еще есть беспроводная зарядка для смартфона и система мониторинга «слепых» зон.

Объявленные ранее цены рестайлингового хэтча Chevrolet Onix пересмотрены. Так, самая дешевая пятидверка теперь обойдется в 99 990 реалов, что эквивалентно примерно 1 469 000 рублей по текущему курсу (в июле стартовая цена была 102 990 реалов или 1 513 000 рублей). Впрочем, цена топового хэтчбека Onix RS не изменилась (130 190 реалов или 1 912 000 рублей), прежним остался и прайс-лист рестайлингового седана (106 790 – 136 490 реалов или 1 569 000 – 2 005 000 рублей).

Позже обновленное семейство доберется и до других стран Латинской Америки. Кроме того, Onix-седан еще производят в Узбекистане, но там полноценные продажи модели стартовали лишь в 2023 году, так что и рестайлингу «их» четырехдверка может подвергнуться позже.

Между тем на 2026 год в Бразилии намечена премьера нового паркетника, который, как ожидается, сделают на базе пятидверного Chevy Onix. Дизайнер Kolesa.ru уже представил свое видение того, каким может получиться компактный кроссовер Chevrolet.