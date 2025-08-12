Рестайлинг ×
Обновлённый Chevrolet Onix: «живые» фото, подешевевшая база и другие уточнения

12.08.2025 1433 2 1

Компания Chevrolet дала старт продажам рестайлингового семейства Onix. Седану и хэтчбеку освежили внешность, в салоне появились новые экраны. Кроме того, модернизировали двигатели. А еще пересмотрены цены пятидверки.

Обновленные хэтчбек Chevrolet Onix и седан Onix Plus бразильское подразделение концерна GM представило в июле. Тогда сразу были названы цены, а местные дилеры открыли прием заказов. Но все характеристики и состав комплектаций раскрыты лишь сейчас, вдобавок опубликованы официальные «живые» фотографии. Напомним, бразильцам предложены машины локального производства.

Обновленный седан Chevrolet Onix Plus
Обновленный седан Chevrolet Onix Plus
Обновленный седан Chevrolet Onix Plus
Хэтч и седан все так же оснащаются трехцилиндровым атмосферником 1.0 и турботройкой аналогичного объема. Моторы традиционно для Бразилии «питаются» и бензином, и этанолом. Еще до рестайлинга оба двигателя модернизировали, в результате чего слегка выросла их отдача. На мощности базового атмосферника нынешние изменения не сказались: на бензине он выдает 80 л.с., на этаноле – 82 л.с. А вот турботройку 1.0, как оказалось, после рестайлинга «придушили», плюс ее мощность теперь не зависит от типа топлива – 115,5 л.с. (прежде было 116/121 л.с. – бензин/этанол). Аналогичная калибровка затронула и базовый двигатель обновленного кроссовера Chevrolet Tracker. Дело в том, что в Бразилии действуют новые налоговые ставки на машины – критериев несколько, в том числе, и мощность. И если бы максимальная отдача 1.0T по-прежнему составляла 121 л.с., то платить пришлось бы больше.

Обновленный седан Chevrolet Onix Plus

Как и раньше, пятидверный Chevrolet Onix и седан Onix Plus с атмосферным мотором имеют шестиступенчатую механику. Начальные версии машин с турботройкой тоже доступны с 6МТ, остальные исполнения с 1.0T укомплектованы классическим шестиступенчатым автоматом. В Chevrolet еще заявили о том, что были перенастроены подвеска и рулевое управление.

Обновленный хэтчбек Chevrolet Onix RS
Обновленный хэтчбек Chevrolet Onix RS
Обновленный хэтчбек Chevrolet Onix RS
Обновленный хэтчбек Chevrolet Onix RS
Обновленный хэтчбек Chevrolet Onix RS
Что же касается дизайна, то рестайлинг принес семейству новые передний бампер и радиаторную решетку, в фарах появились L-образные светодиодные ДХО. Задние фонари четырехдверки сделали «полупрозрачными», а у фонарей хэтча теперь новый рисунок. В строю осталась и «оспортивленная» пятидверка Chevrolet Onix RS, ее особенности — решетка в сетку (у стандартной модели горизонтальные плашки), крупный спойлер, выполненные в черном цвете эмблема марки, корпуса зеркал, крыша и 16-дюймовые колеса.

Салон обновленного седана Chevrolet Onix Plus
Салон обновленного седана Chevrolet Onix Plus
Салон обновленного седана Chevrolet Onix Plus
Салон обновленного седана Chevrolet Onix Plus
Салон обновленного седана Chevrolet Onix Plus
Салон обновленного хэтчбека Chevrolet Onix RS
Салон обновленного хэтчбека Chevrolet Onix RS
Салон обновленного хэтчбека Chevrolet Onix RS
Салон обновленного хэтчбека Chevrolet Onix RS
Согласно уточненным данным, в базе хэтчбек и седан имеют аналоговые приборы с экранчиком на 3,5 дюйма, мультимедийную систему с планшетом диагональю 8 дюймов, кондиционер и шесть подушек безопасности. Более дорогие версии – это новая цифровая приборка на 8 дюймов, мультимедиа с новым же 11-дюймовым тачскрином, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль. У топовых машин еще есть беспроводная зарядка для смартфона и система мониторинга «слепых» зон.

Объявленные ранее цены рестайлингового хэтча Chevrolet Onix пересмотрены. Так, самая дешевая пятидверка теперь обойдется в 99 990 реалов, что эквивалентно примерно 1 469 000 рублей по текущему курсу (в июле стартовая цена была 102 990 реалов или 1 513 000 рублей). Впрочем, цена топового хэтчбека Onix RS не изменилась (130 190 реалов или 1 912 000 рублей), прежним остался и прайс-лист рестайлингового седана (106 790 – 136 490 реалов или 1 569 000 – 2 005 000 рублей).

Позже обновленное семейство доберется и до других стран Латинской Америки. Кроме того, Onix-седан еще производят в Узбекистане, но там полноценные продажи модели стартовали лишь в 2023 году, так что и рестайлингу «их» четырехдверка может подвергнуться позже.

Между тем на 2026 год в Бразилии намечена премьера нового паркетника, который, как ожидается, сделают на базе пятидверного Chevy Onix. Дизайнер Kolesa.ru уже представил свое видение того, каким может получиться компактный кроссовер Chevrolet.

2 комментария
12.08.2025 12:54
Papirus

Я уже отвык от дрыгателей мощностью меньше сотки (82лс - стойкая ассоциация с Нивой).

12.08.2025 13:32
Иван Сергеев

Нива нонче есть вообще "спорт" со 122 силами :D

