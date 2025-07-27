Несколько дней назад концерн General Motors выпустил видеоролик, посвящённый 25-летию одного из своих бразильских заводов. Это предприятие сейчас занимается производством бюджетного семейства Chevrolet Onix, состоящего из седана и пятидверного хэтчбека. А в скором времени к ним присоединится и компактный кроссовер, который был частично продемонстрирован в этом видеоролике. Каким он будет?

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Пока в нашем распоряжении лишь несколько кадров с фрагментами кузова грядущей новинки. Уже видно, что новый паркетник получит модную ныне «двухэтажную» переднюю оптику состоящую из горизонтальных светодиодных габаритных огней, расположенных вдоль капота, и встроенных в бампер блоков основного света. В нижнюю часть бампера по бокам от воздухозаборника расположатся круглые противотуманные фары. Решётка радиатора также визуально разделена, и в её верхней части расположится эмблема компании. Боковины новинки пока не засвечены, может предположить, что кроссовер сделают без окон за задними боковыми дверьми, чтобы визуально дистанцировать новинку от более крупного Tracker. Лучше всего на тизерах видна графика узких горизонтальных фонарей, которая будет выполнена в виде штрихов разной длины. По всей вероятности, ниша номерного знака будет размещена на заднем бампере.

Рендер нового кроссовера Chevrolet

По мнению профильных бразильских СМИ, новинку сделают на базе хэтчбека Onix последнего поколения. Габариты будущего кроссовера пока неизвестны, однако ожидается, что он будет чуть компактнее нынешнего Tracker (его длина составляет 4270 мм, колёсная база — 2570 мм). Под капотом ожидается 3-цилиндровый турбомотор объёмом 1,0 литра от последнего, который работает на бензине и этаноле и развивает 115,5 л.с. Первым и основным рынком для нового паркетника станет Бразилия, в дальнейшем модель может появиться и в других развивающихся странах.

Рендер нового кроссовера Chevrolet

Напомним, совсем недавно Chevrolet Onix получил рестайлинг.