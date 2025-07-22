Chevrolet выпустит бюджетный кроссовер на базе Onix: первые официальные кадры

Дебютным рынком для нового компактного паркетника Шеви станет Бразилия, там же наладят производство. Впоследствии пятидверка, вероятно, появится и в других развивающихся странах.

Концерн General Motors празднует 25-летие одного из своего бразильских заводов. Первой моделью, вставшей на конвейер этого предприятия в 2000 году, стал хэтчбек Chevrolet Celta. Сейчас на площадке ведется выпуск семейства бюджетников Chevrolet Onix (седан и хэтч), которое, к слову, только-только пережило рестайлинг. А в следующем году там «пропишется» новый компактный паркетник.

Будущий кроссовер Chevrolet

Имя грядущего SUV пока не объявлено, зато GM засветил кроссовер в видеоролике, посвященном юбилею завода. Бразильские же профильные СМИ, в свою очередь, уверены, что кросс сделают именно на базе пятидверного Onix. Отметим, замаскированные тестовые образцы уже попадались фотошпионам. В гамме Chevrolet новый паркетник должен занять нишу между исходным хэтчем и модернизированным кроссовером Tracker. А главными конкурентами безымянной пока новинки станут Volkswagen Tera, Fiat Pulse и Renault Kardian.

Будущий кроссовер Chevrolet

У паркетника будет свой дизайн. Судя по тизерным кадрам, ему достанутся оригинальные бамперы и двухэтажная головная оптика, задние фонари оформят в виде узких полосок, состоящих из диодных штрихов. Интерьер еще не показали, но и так понятно, что внутри установят цифровую приборку и крупный планшет мультимедиа: тот же Chevy Onix имеет экраны диагональю 8 и 11 дюймов соответственно. Бразильцы также надеются на расширенный список оборудования – в частности, кроссоверу могли бы отрядить системы автоторможения и слежения за разметкой (у местного Оникса этого добра нет).

Будущий кроссовер Chevrolet 1 / 3 Будущий кроссовер Chevrolet 2 / 3 Будущий кроссовер Chevrolet 3 / 3

Размеры пока не озвучены. Длина актуального бразильского хэтчбека Chevrolet Onix равна 4163 мм, колесная база – 2551 мм. Показатели кроссовера Chevrolet Tracker – 4270 и 2570 мм. Новому паркетнику прочат турботройку 1.0 от Трэкера, которая «питается» бензином или этанолом: после недавней модернизации на старшем кроссовере она выдает 115,5 л.с. (хэтчу тоже положен мотор 1.0T, но у него вроде бы другие настройки). Привод же наверняка только передний.

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Больше подробностей о новом недорогом паркетнике Chevrolet появится ближе к дате премьеры. Ну и скорее всего, модель станут продавать и на других развивающихся рынках.