Новый кроссовер Volkswagen Tera вызвал ажиотажный спрос

Марка Volkswagen объявила о том, что ее новый относительно недорогой паркетник Tera менее чем за час собрал свыше 10 000 заявок. На данный момент пятидверка доступна только в Бразилии, но местным эксклюзивом модель все же не будет.

Кроссовер Volkswagen Tera показали в Бразилии в марте текущего года. Только там пока и представлена модель, ее производство ведется на местном заводе. Прайс-лист опубликовали в конце мая, и тогда же, как прежде считалось, дилеры открыли прием заявок. Однако полноценный запуск модели состоялся лишь вчера вечером, 5 июня. Причем презентацию провели одновременно во всех 472 дилерских центрах Volkswagen страны. И именно вчера и начали официально регистрировать заказы. Как сообщили в пресс-службе бразильского офиса марки, всего за 50 минут было зарезервировано 12 000 паркетников Tera! Местные СМИ в свою очередь уточняют, что большинство заявок пришлось на топ-версию.

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Напомним, в основе кроссовера лежит платформа MQB-A0, на которой также построены хэтчбек VW Polo, старшие паркетники Nivus и T-Cross. Длина Теры равна 4151 мм, колесная база – те же 2566 мм, что и у локального хэтча.

Паркетник предложен в трех комплектациях. Начальное исполнение не имеет собственного названия, другие варианты – это Comfort и High. Кроме того, для топ-версии можно выбрать опциональный пакет Outfit The Town Edition, его фишки – расширенный черный декор и особые значки на кузове.

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Самый дешевый кроссовер оснащается трехцилиндровым атмосферником 1.0 MPI, остальные версии имеют турботройку 1.0 TSI. В Бразилии оба двигателя «питаются» как бензином, так и распространенным в этой стране этанолом. Мощность 1.0 MPI составляет 77 или 84 л.с. соответственно, 1.0 TSI выдает 109 или 116 л.с. Моторы работают в паре с пятиступенчатой механикой, турботройке еще положен классический шестиступенчатый автомат. Привод в любом случае исключительно передний.

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В списке оборудования базового кроссовера Volkswagen Tera значатся: 8-дюймовая цифровая приборка, кондиционер, мультимедийная система с экраном диагональю 10,1 дюйма, шесть подушек безопасности, круиз-контроль и система автоторможения. Начиная с версии Comfort появляются система бесключевого доступа и кнопа запуска мотора, адаптивный «круиз». Топовый паркетник VW Tera High – это еще климат-контроль, виртуальная приборка на 10,25 дюйма и беспроводная зарядка для смартфона. Опционально для самой дорогой Теры предусмотрены системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

При запуске базовый паркетник с 1.0 MPI был доступен по акционной цене 99 990 реалов (около 1,4 млн рублей по актуальному курсу). Но «приветственная» партия включала всего 999 машин, и после того, как она была распродана, цена начальной версии выросла до 103 990 реалов (1,47 млн рублей). VW Tera с 1.0 TSI стоит от 116 990 до 142 290 реалов (включая топ-версию с пакетом Outfit The Town Edition; 1,65 млн – 2 млн рублей).

Бразильским эксклюзивом кроссовер Volkswagen Tera не будет – его планируют продавать «в более чем 20 странах на двух континентах». Очевидно, в список войдут и другие южноамериканские рынки. А вот информации о том, какие страны «второго континента» подразумевали в компании, пока нет.