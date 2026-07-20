Флагманский кроссовер Haval Great Wall H10 начинает карьеру с ажиотажного спроса

Бренд Haval открыл прием заказов на новый брутальный SUV. Модель доступна в двух вариантах длины, обе модификации пока предложены с младшей гибридной системой. При этом новинка по умолчанию имеет полный привод.

Новый флагманский кроссовер Haval впервые продемонстрировали на официальных изображениях еще в апреле, и в том же месяце среди пользователей Сети подвели итоги конкурса по выбору имени. Предназначенный для домашнего рынка SUV назвали Great Wall H10, хотя он относится именно к бренду Haval (марка принадлежит концерну Great Wall Motor, GWM). Впрочем, на экспорт модель, скорее всего, будут поставлять просто как Haval H10. Так вот, в минувшие выходные в Китае провели полноценную презентацию, объявили комплектации и предварительные цены и начали принимать заказы. К слову, как отметил производитель, всего за 12 часов Haval Great Wall H10 собрал 22 615 заявок.

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Кроссовер построен на платформе Guiyuan (она же GWM One), которая также лежит в основе премиального паркетника Wey V9X. На родине Haval Great Wall H10 представлен в двух вариантах длины – 5138 или 5299 мм. Остальные габариты у двух модификаций одинаковые: ширина – 2050 мм, высота – 1970 мм, колесная база – 3000 мм. Модели положены 20-дюймовые колеса. Паспортный дорожный просвет – 220 мм.

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Новый флагман Haval получил нарочито брутальную внешность. Главные фишки дизайна – объединенные массивной глухой вставкой квадратные фары, внушительные бамперы, вертикальные задние фонари. H10 еще имеет распашную багажную дверь с наружной запаской. За доплату предусмотрена двухцветная окраска кузова.

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«Короткий» Haval Great Wall H10 – строго пятиместный, удлиненный – шестиместный. У первой модификации за задними дверями находятся глухие вставки, у второй – дополнительные окошки. Объем багажника пятиместного H10 равен 815 литров, со сложенным вторым рядом кресел – 1885 литров. Объем грузового отсека трехрядного кроссовера варьируется от 316 до 1056 литров.

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В салоне – интегрированный в переднюю панель приборный экран на 10,25 дюйма и «прилепленный» к панели планшет мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. На центральном тоннеле расположены неприкрытые подстаканники, ряд рычажков и площадка для беспроводной зарядки смартфона. Площадки для зарядки есть и в дверях.

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H10 представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. Силовая установка Hi4 включает бензиновый турбомотор 1.5 (167 л.с.), два электродвигателя и батарею емкостью 42,8 кВт*ч. Суммарная отдача системы составляет 598 л.с. и 722 Нм. Только на электротяге пятиместный Haval Great Wall H10 проедет 232 км по циклу CLTC, шестиместный – 227 км. Вне зависимости от модификации кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды. Между тем флагман еще сертифицирован с гибридной установкой, которая базируется на бензиновым турбомоторе 2.0 (238 л.с.). Не исключено, что эту версию готовят для экспорта.

В Китае пятиместный Haval Great Wall H10 сейчас предложен в одной комплектации, шестиместный – в трех. В базе есть электропривод багажной двери, упомянутые выше дисплеи, встроенный в центральный тоннель бокс с функциями охлаждения и подогрева, подогрев сидений первого и второго рядов, штатный видеорегистратор, система распознавания лиц, а также комплекс водительских ассистентов, в который входят лидар над лобовым стеклом, три радара миллиметрового диапазона и двенадцать ультразвуковых радаров. Все версии, за исключением самого дешевого шестиместного H10, также имеют потолочный планшет для задних пассажиров, проекционный дисплей, массажер передних сидений и аудиосистему с 21 динамиком (включая динамики в подголовнике водительского кресла; для базового шестиместного кроссовера это опция). Дорогие исполнения – это еще массажер кресел второго ряда. Наконец, у топового Haval Great Wall H10 есть блокировка заднего дифференциала.

В Китае новый флагманский гибридный кроссовер Haval предварительно оценили в 219 800 – 239 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,5 млн – 2,8 млн рублей по актуальному курсу. Вероятно, после запуска «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены окажутся ниже. Ну а на экспорт Haval H10, скорее всего, отправят в следующем году.