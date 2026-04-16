Флагманский кроссовер Haval – это Great Wall H10, скоро премьера

Концерн Great Wall Motor определился с названием новой модели бренда Haval. Брутальный кроссовер будет доступен в двух вариантах длины и с двумя гибридными силовыми установками.

Внешность нового флагманского SUV марки Haval раскрыли на официальных изображениях на прошлой неделе. Одновременно глава концерна Great Wall Motor, владеющего брендом, на своих страницах в китайских соцсетях предложил пользователям самим выбрать название для модели. Теперь же объявлен итог голосования – на домашний рынок новый флагман выйдет под именем Great Wall H10. Да, не Haval H10, а Great Wall H10. Ну а если учесть то, что у машины на свежей картинке спереди по-прежнему красуется эмблема Хавейла, и то, что опубликована она непосредственно на странице марки, то, выходит, что полное название модели звучит как Haval Great Wall H10. Впрочем, на экспорт SUV, скорее всего, отправят как Haval H10.

Модель уже сертифицировали, так что основные характеристики известны. Несмотря на брутальный облик, перед нами – кроссовер с несущим кузовом. В основе Great Wall H10 лежит новая платформа Guiyuan (она же GWM One), на которой построен и премиальный Wey V9X. К слову, эта архитектура подходит не только для паркетников, но и для рамных внедорожников.

В Китае H10 будет доступен с двумя вариантами длины – 5138 или 5299 мм. В обоих случаях пока непонятно, включает ли этот показатель наружную запаску на распашной багажной двери. Ширина кроссовера составляет 2050 мм, высота – 1970 мм, колесная база – 3000 мм. Для модели заявлены 20-дюймовые диски, двухцветная окраска кузова и боковые подножки с электроприводом. Предусмотрен и автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Интерьер на официальных фото все еще не показали. При этом известно, что Great Wall H10 будет доступен в пяти- или шестиместном исполнении. Вероятно, «короткая» версия – именно с салоном на пятерых.

Кроссовер предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида с установкой Hi4. Таких версий две – с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0 мощностью 167 и 238 л.с. соответственно. Данных об электродвигателях по-прежнему нет. Китайские СМИ пишут, что модели положена батарея емкостью 42,8 кВт*ч, и что в зависимости от исполнения только на электротяге новинка проедет 176 или 180 км. А еще китайцы сообщают, что H10 поддерживает режим «краба».

Судя по всему, полноценную премьеру Haval Great Wall H10 справит совсем скоро. Ее вполне могут провести на Пекинском автосалоне, который откроется уже на следующей неделе.