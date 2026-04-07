Haval полностью раскрыл внешность нового флагмана

07.04.2026
Марка Haval готовит к премьере новый крупный SUV на платформе Guiyuan. По предварительным данным, модель предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида.

Тизер новинки Haval выложили в Сеть накануне. Тогда же глава концерна Great Wall, владеющего брендом, предложил пользователям самим выбрать имя для модели. А теперь марка распространила полноценные изображения. Напомним, в модельном ряду Haval грядущий SUV окажется новым флагманом, то есть он будет технологичнее и дороже рамного внедорожника Haval H9. Кстати, среди предлагаемых вариантов названий для новинки – Haval H10.

Производитель подтвердил, что в основе автомобиля лежит свежая платформа Guiyuan (глобальное обозначение – GWM One), на которой построен и премиальный паркетник Wey V9X. Эта архитектура подходит не только для машин с несущим кузовом, но и для рамников. А вот является ли будущий флагман настоящим внедорожником – официально пока так и не объявлено. Не исключено, что это все же кроссовер с внедорожным имиджем.

Среди особенностей внешности – помещенные в квадратные корпуса фары, внушительные бамперы, вертикальные задние фонари и распашная багажная дверь с наружной запаской. Головную оптику объединяет массивная глухая вставка. А за задними дверями есть «ступеньки». Над лобовым стеклом расположен лидар.

Размеры модели все еще не озвучены. Для сравнения, длина соплатформенного Wey V9X равна 5299 мм, колесная база – 3150 мм. Показатели рамного Haval H9 – 4950 мм (5070 мм с наружной запаской) и 2850 мм соответственно.

Интерьер нового флагмана Haval пока не продемонстрировали. Но тестовые прототипы уже попадались фотошпионам. Судя по всему, внутри установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Также известно, что модель будет доступна с трехрядным салоном.

По предварительным данным, грядущий SUV предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Информации о начинке пока нет. К примеру, силовая установка Wey V9X включает бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с. и два электродвигателя (их характеристики тоже еще не раскрыты).

Больше подробностей о новом флагмане Haval должно появиться в ближайшее время. А в продаже его ждут в конце года.

