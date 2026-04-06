У Haval будет новый флагман: официальное изображение

По предварительным данным, новый SUV бренда Haval предложат в виде полноприводного гибрида с установкой Hi4. В продаже модель ждут в конце текущего года, хотя премьеру наверняка проведут раньше.

Ранее на китайских дорогах уже ловили замаскированный тестовый прототип совершенно новой модели Haval. Теперь же глава всего концерна Great Wall (компании принадлежит Хавейл) Вэй Цзяньцзюнь на своих страницах в местных соцсетях предложил выбрать имя для SUV, объявив его будущим флагманом бренда. К слову, среди предлагаемых вариантов названий фигурируют Haval HX и Haval H10. Одновременно представитель непосредственно марки выложил в Weibo первое фирменное изображение автомобиля – это пока еще тизер, но зато без лоскутка камуфляжа.

Характеристики модели пока не разглашаются. Неизвестно даже является ли этот Haval рамным внедорожником или у него все-таки несущий кузов. Китайские профильные медиа, в свою очередь, пишут, что в основе нового флагмана лежит свежая платформа Guiyuan (глобальное обозначение – GWM One), на которой построен и премиальный кроссовер Wey V9X. Впрочем, использование новой архитектуры вовсе не означает, что Haval готовит к премьере паркетник: у нее есть разновидность и для рамников.

Среди особенностей внешности новинки – «прямоугольный» кузов, вертикальные блоки фар и фонарей, «ступеньки» за задними дверями и наружная запаска. Багажная дверь наверняка распашная. Синяя подсветка – признак продвинутого автопилота, как и лидар над лобовым стеклом. Не исключено, что новый SUV крупнее актуального рамного вездехода Haval H9. Длина последнего – 4950 или 5070 мм (без запаски и с нею), колесная база – 2850 мм.

Китайцы полагают, что новинку предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида с установкой Hi4. Но подробностей о начинке, опять же, пока нет.

По предварительным данным, в продажу новый флагман Haval поступит в конце года. Но презентацию наверняка проведут раньше. В частности, в конце апреля откроется Пекинский автосалон – там-то и может состояться премьера новинки.