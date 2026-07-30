Когда передний привод не хуже заднего: опыт владения Mitsubishi FTO

Почти неизвестный в нашей стране Mitsubishi FTO – редкий пример технически удачного и при этом конструктивно несложного спортивного купе. К сожалению, модель выпускалась на протяжении всего лишь одного поколения, а затем была незаслуженно забыта.

Владелец: Денис, 43 года, работает в сфере экспортных продаж, москвич.

Автомобиль: Mitsubishi FTO 1998 года выпуска, переднеприводное спорткупе, рестайлинговая модель.

– Как и многие ребята в студенческую пору, которая у меня пришлась на 2000-е годы, я увлекался японскими спортивным и полуспортивными машинами, – рассказывает Денис.

– FTO в свое время зацепила меня броским дизайном – на мой взгляд, гораздо более привлекательным и стильным, чем у выпускавшегося параллельно с ней второго поколения спорткупе Mitsubishi Eclipse. В 2006 году я решил, что мечту нужно превращать в реальность, и начал поиски. Искал примерно год, параллельно собирая нужную сумму, поскольку в продаже в РФ их было немного – ввиду изначально небольшого тиража этой модели.

В Москве обычно висело в среднем штук десять объявлений, по всей стране – где-то тридцать… В итоге я нашел, на мой взгляд, весьма удачный экземпляр – пусть и максимально простой по комплектации, с младшим мотором и минимумом по салону, зато не битый, не выжатый и без пробега по России. На одометре было 110 000 километров. Девушка его заказала из Японии, но, покатавшись пару месяцев, поняла, что это не ее вариант, и выставила на продажу. В 2006 году FTO обошлась мне в 300 000 рублей. Для сравнения: Супра тех же лет стоила в среднем вдвое больше.

Это купе я покупал как машину для повседневной езды – на круглый год. Проехав на штатном моторе 1,8 литра тысяч эдак триста зимой и летом, я поставил двухлитровый двигатель V6 от старшей модификации FTO. Правда, затем поездил немного – машину стало жалко, захотелось сохранить... Сейчас она живет в музее японского автопрома Buckets Empire, откуда я ее беру несколько раз летом, просто чтоб не застаивалась.

Снаружи

В годы выпуска FTO в линейке Mitsubishi присутствовало еще одно родственное по характеристикам переднеприводное спорткупе – куда более массовый и широко распространенный Eclipse второго поколения. Однако, хоть это и субъективно, FTO обладает значительно более выразительным и запоминающимся обликом – в первую очередь благодаря мускулистым передним крыльям, которые выглядят, как бицепсы. Шикарно для своих лет смотрится и узкий, словно лезвие бритвы, нос, где приплюснутые фары перетекают из капота в бампер с аккуратным спойлером.

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Облик Mitsubishi FTO до сих пор не кажется олдскульным – если машине поменять фары и противотуманки с округлых форм на что-нибудь резкое и угловатое, а также заострить дружелюбные зеркала, то сходу и не поймешь, что эта модель родилась аж 32 года назад!

Сзади можно и вовсе ничего не осовременивать – там все безупречно. Кстати, интересно, что задняя часть выгоднее смотрится именно у бюджетной версии FTO, которая оснащалась рядной «четверкой». Старшая модификация, хотя имела антикрыло более дерзкого очертания, была подпорчена совершенно не нужными этой машине стеклоочистителем и телескопической антенной в крыле.

Приплюснутый кузов с низким центром тяжести стоит на 17-дюймовых нештатных дисках Volk Racing TE37 с резиной размера 235/45. Заводские же колеса имели диаметр в 16 дюймов.

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Внутри

Внутри FTO вы не найдете ничего особенно интересного или экстравагантного – ни в оснащении, ни в отделке. Большинство недорогих спорткупе той эпохи вроде GTO у Mitsubishi или NSX у Honda были весьма просты по салону. Рулевая колонка, регулируемая только по высоте, обычный кондиционер, единственная подушка безопасности, минимум электрорегулировок. В более дорогой комплектации, впрочем, уже имелся однозонный климат-контроль и пассажирская подушка. Тем не менее пластик в салоне очень качественный и почти весь эластичный – на редких японских автомобилях того времени, за исключением премиальных, такое встретишь!

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Аудиосистема изначально была двухдинового формата, с CD-плеером, проигрывателем кассет и радио, но много лет назад ее украли. Зачем? Неизвестно, но сейчас вместо нее установлена простая однодиновая магнитола.

Немного оживляет интерьер лишь изящно интегрированный в макушку консоли дополнительный блок приборов. Но ожидаемой спортивности типа давления наддува или температуры масла в трансмиссии в них нет – это вполне гражданские часы и вольтметр.

Салон изначально был велюровым, пока нынешний владелец не перешил его в кожзам. Тесноватый задний диван с жестко закрепленной спинкой шириной в пару худеньких японцев ничем не примечателен, кроме повышенного удобства посадки и размещения благодаря отсутствию центрального тоннеля. Передние кресла заслуживают особого внимания, поскольку представляют собой превосходные спортивные «полуковши» с интегрированными подголовниками и боковой поддержкой.

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Вдобавок Денис поставил олдскульный руль и рукоятку АКП из алюминия и карбона. К слову, практически никакого тюнинга и стайлинга на этот автомобиль в продаже не найти – модель выпускалась недолго и фактически малотиражно, так что профильные специалисты просто не успели до нее дотянуться.

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Железо

Изначально на этом экземпляре FTO с завода стоял двигатель 4G93 – атмосферная «четверка» объемом 1,8 литра и мощностью 125 сил. Но лет шесть назад Денис установил 2,0-литровый мотор 6A12 MIVEC – тоже атмосферный, 24-клапанный V6 с системой регулировки фаз, ременным ГРМ, мощностью 200 сил и крутящим моментом в 200 Нм. Для своих лет он считался весьма продвинутым и достойным по характеристикам. Даже красная зона у мотора начинается на довольно высоких 7500 об/мин.

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Разные двигатели на FTO агрегатировались с механической 5-ступенчатой коробкой передач, а также классическими 4- и 5-ступенчатыми автоматами. С завода здесь стояла адаптивная четырехступенчатая автоматическая коробка Mitsubishi INVECS-II – сперва на родном моторе, а затем и на «шестерке». Этот агрегат интересен адекватным адаптивным алгоритмом работы, который быстро приспосабливается к манере езды водителя, а главное – продвинутой для своих лет системой ручного переключения передач. Принято считать, что именно эта коробка в 1994 году помогла FTO получить титул автомобиля года в Японии.

Передняя подвеска – Макферсон, задняя – многорычажка со стабилизатором поперечной устойчивости, унифицированная по многим элементам с моделями Lancer и Carisma. Рулевое управление – рейка с ГУР. Тормоза были дисковые по кругу и в 1,8-литровой версии, но после замены двигателя Денис поменял передние суппорты с плавающей скобой и одним цилиндром на двухпоршневые, которые применялись на FTO с моторами V6.

FTO и в стоке рулится весьма достойно, а этот экземпляр – еще лучше, поскольку Денис установил винтовую подвеску от FT Racing, сделав машину чуть ниже и жестче. К слову, V6 ничуть не испортил управляемость, поскольку он всего лишь на 25 килограммов тяжелее «четверки».

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Да, сегодня с запчастями на этот автомобиль непросто. Лет десять назад многое было доступно без проблем в разных магазинах, включая даже оригинальные бампера и кузовные детали, но сейчас почти ничего нет. Пусто и на разборках – в силу редкости модели.

При этом по той же подвеске FTO считается относительно капризным автомобилем. Почему-то достаточно быстро выходят из строя ступичные подшипники, амортизаторы, стойки стабилизатора и другие детали. 2,0-литровый мотор V6 в свою очередь непросто обслуживать из-за плотности подкапотной компоновки – замена свечей и ремней требует множества вспомогательных работ, в которых не нуждался более компактный 1,8-литровый двигатель.

Оригинальных ГРМ в продаже уже нет – благо можно найти вполне приличные комплекты от SUN. Или, скажем, задние ступицы, которые сегодня нереально купить в сборе с сигнальными кольцами ABS, из-за чего последние приходится перепрессовывать из старых деталей.

В движении

Руль у Mitsubishi не слишком острый – чуть менее трех оборотов, зато очень тугой. Поначалу может даже показаться, что ГУР неисправен, но это не так. В повороте машина не вынуждает с собой бороться – стремление распрямить траекторию, характерное для переднего привода, разумеется, присутствует, но оно очень понятное и легко корректируется газом и рулем.

Очень ярко выражена реакция на сброс газа – на FTO отлично проходятся повороты в контролируемом заносе, абсолютно не вызывая сожаления о том, что у вас передний, а не каноничный задний привод! Этому способствует легкий кузов и умение малообъемного V6 стремительно и без задержек набирать обороты, когда требуется. С поворотом руля перед виражом нужно резко бросить педаль газа, после чего немедленно начинается занос задней оси, а затем вы просто добавляете газ, вызывая вместе с пробуксовкой передней оси боковое скольжение всеми четырьмя колесами.

Снова сбрасываем газ, направляя машину внутрь поворота, и добавляем его постепенно удлиняющимися импульсами, выходя и разгоняясь. Такой трюк на современном переднеприводном автомобиле с системами помощи водителю, замедленной реакцией электронного дросселя и парой центнеров лишних килограммов едва ли удастся провернуть, но на олдскульной конструкции FTO это работает замечательно.

Сегодня 200 л.с. и 200 ньютон-метров слабовато воспринимаются в контексте спортивного вождения, но если речь идет не о заездах по прямой, то двигатель вполне гармоничен для веса автомобиля и находится в балансе с управляемостью, не выдавая больше тяги, чем может контролировать опытный водитель. Коробка в ручном режиме честно держит выбранную передачу до отсечки и очень быстро запоминает манеру езды в автоматическом режиме. Педалируете резко и глубоко – коробка будет подавать вам пониженные передачи и растягивать включенные ступени максимально долго. 100 км/ч на 4000 об/мин – вполне нормально для этой связки мотора и коробки, что, разумеется, неприятно отражается на расходе – при активной езде литров 16 на сотню машина съедает запросто.

История модели

В 90-е годы в продуктовой линейке Mitsubishi имелось несколько спорткупе, что сегодня в автопроме считается непозволительной роскошью. Тем не менее логика в такой модельной щедрости все же была. C 1989 по 2012 год в четырех генерациях выпускался Eclipse – эта машина, имея передний или полный привод, производилась на платформах Chrysler и с левым рулем, будучи изначально ориентированной на зарубежные рынки. С 1990 по 2000 год продавался GTO, он же 3000GT, имея левый и правый руль для международного и внутреннего рынков, передний или полный привод, и выступая в более высоком классе – как конкурент таких продвинутых моделей, как Honda NSX или Nissan Skyline GT-R.

И, наконец, с 1994 по 2000 год компания выпускала FTO – недорогое переднеприводное спорткупе только для японского рынка и только с правым рулем. Исключительно в маркетинговых целях производитель называл FTO младшим братом GTO, хотя последний был радикально более впечатляющим с точки зрения инжиниринга.

Собственно, после выпуска одного поколения в количестве чуть менее 37 тысяч штук FTO исчезла из модельной линейки в 2000 году – вместе с тем самым старшим братом. Это произошло по причине вступления в силу новых японских стандартов безопасности при боковом ударе, которым ни GTO, ни FTO не отвечали. Увы, доработка кузовов потребовала бы столь значительного обновления платформ, что ее признали попросту нерациональной, после чего модели сняли с конвейера.