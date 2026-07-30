Слишком рискованно: внедорожник BMW (G74) не получил одобрения у руководства

По данным инсайдеров, руководство BMW Group не дало зелёный свет проекту брутального внедорожника с заводским индексом G74, производство которого должно было начаться в 2029 году в США. Компания сейчас находится в режиме экономии и не может себе позволить выпускать новинки, в которых не уверена на 100%.

О том, что BMW готовит первый в своей истории полноценный гражданский внедорожник, который сможет составить конкуренцию Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender, стало известно год назад, при этом официально компания об этом никогда не объявляла. Наш художник Никита Чуйко в прошлом месяце показал, как может выглядеть BMW с заводским индексом G74, — эти рендеры имели огромный успех в Сети, многим очень понравился такой вариант дизайна.

Каким должен был стать реальный внедорожник BMW, мы, скорее всего, никогда не узнаем, потому что, как сообщил вчера ресурс BMWblog со ссылкой на осведомлённые источники, проект G74 не получил одобрения у руководства в его текущем виде. Несмотря на то, что мода на брутальные внедорожники пока не собирается сходить на нет, совет директоров BMW посчитал эту нишу слишком узкой, а это значит, что реальные продажи внедорожника G74 вряд ли окупят его разработку и запуск в производство.

Есть ещё один сдерживающий фактор: BMW Group сейчас находится на пороге кризиса, сокращает расходы и запускает программу добровольного увольнения 8000 сотрудников — в таких условиях инвестировать в проект, в успехе которого нет уверенности, было бы неразумно. Сегодня BMW Group опубликовала финансовые результаты работы в первом полугодии 2026: чистая прибыль сократилась на 28,5% до 2,872 млрд евро.

Если компании удастся в ближайшие годы стабилизировать свои финансовые показатели, то, возможно, она вернётся к проекту брутального внедорожника, но пока разработка модели G74 поставлена на паузу.

BMWblog сообщил любопытные подробности об этом проекте: оказывается, идея создать брутальный внедорожник родилась в BMW ещё три года назад. Изначально он должен был стать полностью электрическим и базироваться на платформе Neue Klasse, а индекс у него был NA5. Сборку планировалось организовать на экологически чистом заводе в Дебрецене (Венгрия).

Затем, когда началось глобальное замедление спроса на электромобили, техническая концепция внедорожника полностью изменилась: его перевели на платформу CLAR, чтобы можно было предлагать одновременно топливные, гибридные и чисто электрические версии. Индекс NA5 был заменён на G74, а новым планируемым место сборки стал завод в Спартанбурге (США, штат Южная Каролина). Из-за смены платформы внедорожник BMW стал более брутальным и обрёл запаску на багажной двери, как на наших рендерах. Салон планировалось сделать трёхрядным, с откидной багажной скамьёй для пикника и кучей аксессуаров для отдыха и приключений.

Рендер нового внедорожника BMW (G74)

Добавим, что в последние годы BMW сильно сократила модельный ряд, удалив из него малопопулярные нишевые модели, в том числе BMW 8 Series, BMW Z4 и лифтбеки GT на базе «трёшки» и «пятёрки». Последний нишевый продукт от баварской компании — спортивный гибридный кроссовер BMW XM — откровенно провалился на рынке. Короче говоря, пока BMW делает ставку на мейнстримовые продукты, а экспериментировать с нишевыми сейчас не время.