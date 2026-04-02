Несчастливая серия: BMW 8 Series снимут с производства в апреле, наследника не будет

Компания BMW второй раз в своей истории прощается с «восьмёркой», потому что не видит для неё будущего. Последние экземпляры 8 Series нынешнего поколения G14/G15/G16 сойдут с конвейера завода BMW в Дингольфинге (Германия) до конца этого месяца.

«Восьмёрка» первого поколения E31 выпускалась с 1989 по 1999 год, став впоследствии одной из лучших классических моделей BMW — это настоящий GT с достаточно мощными для своего времени атмосферными двигателями V8 и V12.

Лишь в 2018 году свет увидела BMW 8 Series второго поколения. Грации «восьмёрки» поколения E31 в ней нет даже близко, потому что новая «восьмёрка» оказалась не оригинальным проектом, а маркетинговым трюком: по сути она стала правопреемницей семейства 6 Series третьего поколения F12/F13/F06, предложив покупателям те же кузова (купе G15, кабриолет G14 и седан G16, именуемый Gran Coupe), только по более высоким ценам. Купе, кабриолет и седан BMW M8 получили собственные заводский индексы — F92, F91 и F93 соответственно.

В 2022 году всё семейство BMW 8 Series пережило рестайлинг, после чего встал вопрос о его будущем. Ходили слухи, что новая «восьмёрка» будет полностью электрической и будет предлагаться только в четырёхдверном кузове, а купе и кабриолета уйдут в прошлое. Вполне возможно, что компания BMW так и хотела поступить, но в 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, из-за которого были отменены многие нишевые электромобильные проекты.

Почему BMW не хочет сделать новую «восьмёрку» по мотивам купе поколения E31, то есть с классным дизайном и мотором V12, мы не знаем — возможно, не видит в этом коммерческой перспективы. Тащить в будущее 8 Series в его нынешнем формате тоже нет смысла — продаются этим машины плохо, потому что являются всего лишь баржеобразными альтернативами BMW 5 Series.

О том, что BMW 8 Series скоро исчезнет из продажи, мы рассказывали ещё в октябре прошлого года, а на этой неделе немецкий журнал Auto Motor und Sport сообщил, что производство этой модели завершится в апреле.

На излёте находится и карьера родстера BMW Z4 актуального поколения G29, что выпускается на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, в ближайшее его снимут с производства (если уже не сняли), нового поколения не будет.

Избавление от нишевых моделей должно улучшить финансовую устойчивость компании BMW в нынешние непростые для автопроизводителей времена, когда нужно учитывать массу часто противоречащих друг другу требований к новым моделям со стороны покупателей и выполнять огромное количество законодательных требований со стороны властей, которые тоже часто противоречат друг другу — Европа требует одно, США — другое, Китай — третье.

Быть может, когда нынешняя, уже изрядно всех измотавшая геополитическая турбулентность сойдёт на нет и вести международный бизнес станет проще, BMW захочет разработать новую «восьмёрку», а пока будет пауза.

