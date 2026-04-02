Несчастливая серия: BMW 8 Series снимут с производства в апреле, наследника не будет

02.04.2026 968 3 2
Компания BMW второй раз в своей истории прощается с «восьмёркой», потому что не видит для неё будущего. Последние экземпляры 8 Series нынешнего поколения G14/G15/G16 сойдут с конвейера завода BMW в Дингольфинге (Германия) до конца этого месяца.

«Восьмёрка» первого поколения E31 выпускалась с 1989 по 1999 год, став впоследствии одной из лучших классических моделей BMW — это настоящий GT с достаточно мощными для своего времени атмосферными двигателями V8 и V12.

Лишь в 2018 году свет увидела BMW 8 Series второго поколения. Грации «восьмёрки» поколения E31 в ней нет даже близко, потому что новая «восьмёрка» оказалась не оригинальным проектом, а маркетинговым трюком: по сути она стала правопреемницей семейства 6 Series третьего поколения F12/F13/F06, предложив покупателям те же кузова (купе G15, кабриолет G14 и седан G16, именуемый Gran Coupe), только по более высоким ценам. Купе, кабриолет и седан BMW M8 получили собственные заводский индексы — F92, F91 и F93 соответственно.

Лимитированная BMW M850i Edition M Heritage для американского рынка рядом с BMW 850 CSi поколения E31
В 2022 году всё семейство BMW 8 Series пережило рестайлинг, после чего встал вопрос о его будущем. Ходили слухи, что новая «восьмёрка» будет полностью электрической и будет предлагаться только в четырёхдверном кузове, а купе и кабриолета уйдут в прошлое. Вполне возможно, что компания BMW так и хотела поступить, но в 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, из-за которого были отменены многие нишевые электромобильные проекты.

Почему BMW не хочет сделать новую «восьмёрку» по мотивам купе поколения E31, то есть с классным дизайном и мотором V12, мы не знаем — возможно, не видит в этом коммерческой перспективы. Тащить в будущее 8 Series в его нынешнем формате тоже нет смысла — продаются этим машины плохо, потому что являются всего лишь баржеобразными альтернативами BMW 5 Series.

О том, что BMW 8 Series скоро исчезнет из продажи, мы рассказывали ещё в октябре прошлого года, а на этой неделе немецкий журнал Auto Motor und Sport сообщил, что производство этой модели завершится в апреле.

На излёте находится и карьера родстера BMW Z4 актуального поколения G29, что выпускается на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, в ближайшее его снимут с производства (если уже не сняли), нового поколения не будет.

Избавление от нишевых моделей должно улучшить финансовую устойчивость компании BMW в нынешние непростые для автопроизводителей времена, когда нужно учитывать массу часто противоречащих друг другу требований к новым моделям со стороны покупателей и выполнять огромное количество законодательных требований со стороны властей, которые тоже часто противоречат друг другу — Европа требует одно, США — другое, Китай — третье.

Быть может, когда нынешняя, уже изрядно всех измотавшая геополитическая турбулентность сойдёт на нет и вести международный бизнес станет проще, BMW захочет разработать новую «восьмёрку», а пока будет пауза.

Обновлено 05.04.2026
3 комментария
03.04.2026 13:06
Кирилл

Очень жаль это отличная модель и дизайн ещё шедевр, на самом деле в модельном ряду у марки ещё полно пробелов можно было выпустить и новую 8 серию и 9 и 10ю, это могли быть и спорткары которых у бмв давно нет и какие то другие нишевые экспляры и тд, теперь остался только один кабриолет 4 серии , что грустно , и вообще выбор рядеет у бмв минивэна 2 серии тоже не будет, XM так же снимут с производства, X4 уже сняли, хоть 2 series купэ заднеприводная есть
Если бы они не выпустили тогда 6 series grand coupe ( лифтбэк) можно было эту модель назвать 6 серией, а 8ой выпустить спорт кар купэ иди ещё что
И так же жаль что bmw как Mercedes сокращает модели где есть v8/ v12 такой шанс упускают а года идут зато всякие спорные I3/ix3 выпускают

03.04.2026 20:28
Александр

XM так же снимут с производства

Давно пора. Жаль, что это уродство вообще появилось на свет

03.04.2026 13:17
Кирилл

Все равно именно у этой 8 series дизайн один из лучших из всей линейка, смотришь и прям понимаешь красота
А по финансам у bmw все же хорошо 7 млрд $ в прошлом году получили чистой прибыли, хотя прибыль и упала но всего на пару % , по сравнению с другими компаниями это вообще отлично

