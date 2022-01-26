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  • Обновлённое семейство BMW 8 Series: светящаяся решётка и экран побольше

Обновлённое семейство BMW 8 Series: светящаяся решётка и экран побольше

26.01.2022 372 0 0

«Восьмеркам» слегка подправили внешность, также расширен список оборудования. Модели посвежевшего семейства уже доступны для заказа в России.

 

Возрождение восьмой серии BMW началось с купе и его открытой версии, их представили в 2018-м. Через год семейство пополнили «четырехдверка» Gran Coupe и суперкары M8 (купе, кабриолет и седан). А вот дебют модернизированных машин на части решили не разбивать: обновленные «восьмерки» раскрылись все сразу. К слову, по итогам минувшего год BMW 8 Series в Европе в «минусе»: согласно статистике JATO Dynamics, на учет там поставили 3189 седанов и 2630 «двухдверок» — это на 16% и 30% меньше соответственно, чем в 2020-м.

BMW M850i xDrive Cabrio и BMW M850i xDrive Coupe
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BMW M850i xDrive Cabrio и BMW M850i xDrive Coupe
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BMW M850i xDrive Cabrio и BMW M850i xDrive Coupe
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BMW M850i xDrive Cabrio и BMW M850i xDrive Coupe
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BMW M850i xDrive Cabrio и BMW M850i xDrive Coupe
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BMW M850i xDrive Cabrio и BMW M850i xDrive Coupe
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Все «восьмерки» теперь уже в базе имеют пакет M Sport, то есть более агрессивные бамперы, боковые пороги, 19-дюймовые колеса и усиленные тормоза. У версий M850i вдобавок появились зеркала от полноценных «эмок». Кроме того, у Coupe, Cabrio и Gran Coupe теперь радиаторная решетка BMW Iconic Glow со сдвоенными вертикальными плашками, более толстой рамкой и штатной подсветкой, которая может активироваться как автоматически при открытии машины, так и по желанию владельца. При этом BMW M8 внешне не изменились, Зато для всех версий предусмотрены новые цвета кузова.

BMW M850i xDrive Gran Coupe
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BMW M850i xDrive Gran Coupe
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BMW M850i xDrive Gran Coupe
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Главная обновка в салоне – усовершенствованная мультимедийная система с дисплеем диагональю 12,3 дюйма вместо 10,25 дюйма. Такой экран положен всем машинам семейства. Кроме того, в стандартное оснащение моделей восьмой серии вошли функция памяти для водительского кресла, подрулевые лепестки переключения передач и кожаная обивка Merino.

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Техника прежняя. В России доступны полноприводные версии 840i xDrive (3.0, 340 л.с.), 840d xDrive (3.0, 320 л.с.) и M850i xDrive (4.4, 530 л.с.). В других странах базовый вариант 840i еще бывает с задним приводом. Но полноценные «эмки» везде остались только в исполнении Competition с 625-сильным мотором 4.4 – двигатель на 600 л.с. из гаммы исключен. Напомним, топовые BMW M8 Competition наберут первую «сотню» за 3,2 секунды (кабриолет – за 3,3 секунды).

BMW M8 Competition
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BMW M8 Competition
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BMW M8 Competition
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BMW M8 Competition
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BMW M8 Competition
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BMW M8 Competition
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BMW M8 Competition
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Производство обновленных «восьмерок» стартует в марте, при этом в России уже открыт прием заказов. Купе стоит от 8 330 000 рублей, кабриолет – от 9 270 000 рублей, за седан Gran Coupe нужно выложить минимум 8 000 000 рублей. Цена M8 Coupe – от 12 320 000 рублей, M8 Cabrio – от 13 300 000 рублей, M8 Gran Coupe – от 11 730 000 рублей.

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