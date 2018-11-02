«Восьмёрка» BMW с кузовом купе дебютировала летом этого года и стала более статусной правопреемницей «шестёрки». У последней тоже был кузов кабриолет, и такую версию даже официально продавали в России. Желающих было немного: в прошлом году дилеры смогли реализовать всего пять кабриолетов 6 серии, а в этом – ни одного… Может «восьмёрка» без крыши станет более успешной? Выглядит она, безусловно, более элегантно, чем «шестёрка», и статус флагмана модельной линейки тоже добавляет ей очки, хотя понятно, что покупка такой машины в России – предельно непрактичное решение.

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В нашей стране новый кабриолет будет предлагаться в единственной бензиновой модификации M850i xDrive с 4,4-литровой «битурбовосьмёркой» мощностью 530 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон до 100 км/ч – всего за 3,9 с. В базе – задний дифференциал M Sport с электронной блокировкой, адаптивные амортизаторы и интегральное рулевое управление. За доплату – активная подвеска M Professional с системой подавления кренов и электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости.

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Кузов по сравнению с купе усилен дополнительными поперечинами и цельной панелью в днище: снаряженная масса составляет 2015 кг (у купе M850i xDrive – 1890 кг). За спинками сидений второго ряда скрываются мощные алюминиевые дуги, выстреливающие при опрокидывании автомобиля. Матерчатая крыша поднимается/опускается полностью в автоматическом режиме за 15 секунд на скорости до 50 км/ч и «отъедает» у багажника купе 70 л объёма: у кабриолета объем грузового отсека составляет всего 350 л, но для перевозки длинномеров спинки заднего сиденья можно сложить. Ветрозащитный экран входит в цену, а за подачу тёплого воздуха в шеи водителя и переднего пассажира придётся доплачивать. Аудиосистема Bowers & Wilkins и «хрустальные» элементы отделки, показанные на презентационных фотографиях, – тоже из списка опций.

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В общем, со всеми «наворотами» кабриолет BMW 8 серии будет стоить в районе 10 млн рублей. Для сравнения скажем, что кабриолет Mercedes-Benz S-класса стоит в России от 10 730 000 рублей, но, судя по данным нашего каталога новых автомобилей, «кабрики» поставляются исключительно на заказ, на складах дилеры такие машины не держат.