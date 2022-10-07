BMW 8 Series в новом поколении станет электромобилем, купе и кабриолета не будет

Новая порция слухов по поводу судьбы «восьмёрки» BMW указывает на то, что пока модель представляет для компании чемодан без ручки — нести тяжело, а бросить жалко.

Купе BMW 8 Series первого поколения E31 из 90-х годов прошлого века было не слишком успешным на рынке, но сегодня высоко котируется у коллекционеров, а вот второе поколение G14/G15/G16, что увидело свет в 2018 году, оказалось слишком синтетическим, с невнятным позиционированием. По сути, актуальная «восьмёрка» стала правопреемницей семейства 6 Series третьего поколения F12/F13/F06, предложив покупателям те же кузова (купе, кабриолет и седан, именуемый Gran Coupe), только по более высоким ценам. В США модель продаётся неплохо и даже в прошлом году установила личный рекорд продаж (реализовано 7760 шт.), но для истинных фанатов BMW — это, прямо скажем, не машина мечты, есть у неё некоторые имиджевые проблемы.

BMW 8 Series Gran Coupe актуального поколения G16 1 / 3 BMW 8 Series Gran Coupe актуального поколения G16 2 / 3 BMW 8 Series Gran Coupe актуального поколения G16 3 / 3

В начале года ходили слухи о том, что BMW планирует объединить 8 Series и 4 Series в одно семейство — 6 Series, но более свежие инсайдерские сведения рисуют другой сценарий. Ресурс BMWblog со ссылкой на собственный проверенный источник сообщает, что новое поколение 8 Series всё-таки будет, оно ожидается ориентировочно в 2026 году.



По данным источника, новая «восьмёрка» с заводским индексом G77 будет предлагаться исключительно с электрической силовой установкой и только в 4-дверном кузове Gran Coupe, то есть купе и кабриолета не будет. Ясности по поводу платформы нет: это может быть очередная разновидность CLAR либо новейшая «тележка» Neue Klasse — на данном этапе это неважно, до 2026 года ещё много времени, компания может вносить в проект новой 8 Series много изменений или даже вовсе его отменить.

BMW 8 Series актуального поколения G14/G15/G16

Если же всё пойдёт так, как утверждает источник BMWblog, то в новом поколении «восьмёрка» BMW превратится в запоздалого конкурента Tesla Model S, то есть будет нишевой и очень дорогой моделью, которая, будем надеяться, сможет показать достойное время на Нюрбургринге, как это в своё время сделала Tesla Model S Plaid.



Между тем по-прежнему открыт вопрос, будет ли новая 6 Series: поклонники BMW давно джут под этой цифрой настоящий бескомпромиссный спорткар уровня Porsche 911 и наследника легенадрной BMW 635 CSi поколения E24, но пока никаких сведений о подготовке чего-либо подобного нет.

