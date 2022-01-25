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  • «Баварцы» уплотняются: BMW 4 series и 8 series могут объединить в одно семейство

«Баварцы» уплотняются: BMW 4 series и 8 series могут объединить в одно семейство

25.01.2022 551 0 0

Предполагается, что купе и кабриолеты будут продавать под иным именем – 6 series. По предварительным данным, объединение произойдёт в 2026 году.

 

Как отмечают в зарубежных СМИ, итак невысокий спрос на купе и кабриолеты в течение последних нескольких лет упал. Судя по всему, многие клиенты постепенно смещают фокус в сторону более практичных автомобилей. Подтверждением этой мысли являются и сравнительно недавние решения Mercedes-Benz: компания решила убрать из линейки купе и кабриолет S-Class, а также родстер AMG GT и «кроху» SLC. Помимо этого, марка может объединить двухдверные версии C-Class и E-Class в одну модельную линейку (вероятно, CLE).

На фото: BMW M850i xDrive Cabrio

Есть предположение, что идеей «уплотнить» модельный ряд вдохновились баварцы. Австралийское издание Which Car со ссылкой на слова члена совета директоров BMW Франка Вебера сообщает о том, что компания намерена в дальнейшем объединить купе и кабриолеты 4 series и 8 series в единое семейство. Предполагается, что эта линейка получит уже знакомое нам имя – 6 series.

Правда, стоит отметить, что в нынешней линейке BMW это имя используется: речь идёт о 6 series Gran Turismo, который продаётся на некоторых рынках, в том числе и в России. Правда, результаты у этой модели сравнительно скромные: в Европе за «ковидный» клиенты купили всего 2060 машин, что на 61,6% меньше, чем годом ранее. По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году продажи продолжили падать: за январь-ноябрь 2021-го модель разошлась тиражом в 1165 единиц (на 38% меньше, чем за первые 11 месяцев 2020-го). Не исключено, что этот автомобиль в дальнейшем покинет модельный ряд бренда, а название линейки перейдёт к иным представителям BMW.

На фото: BMW 420d xDrive Coupe M Sport

Отметим, на всю линейку 4 series (включая версию Gran Coupe) на старосветском рынке в кризисном 2020-ом пришлось 18 139 шт. (на 49,5% меньше, чем годом ранее). По итогам неполного прошлого года дилеры реализовали в Европе 29 908 единиц, что на 82,1% больше, чем в январе-ноябре предыдущего года. В свою очередь, результаты BMW 8 series в 2020-ом увеличились на 12,7% и составили 7486 машин. За первые 11 месяцев 2021-го было продано 5629 единиц (на 19,3% меньше).

В материале австралийского издания не упоминается BMW 4 series Gran Coupe, однако говорится о его «старшем брате» 8 series Gran Coupe. По предварительным данным, этот автомобиль впоследствии может стать частью семейства 7 series. Не исключено, что при этом он окажется заменой традиционной версии актуального седана линейки. Пока что судьба 4 series Gran Coupe остаётся под вопросом, но есть шанс, что BMW в результате всех изменений (если таковые действительно будут) решит сохранить только «электричку» i4.

На фото: BMW M850i xDrive Gran Coupe

Ожидается, что изменение портфолио BMW 6 series произойдёт в 2026 году. Новые автомобили, которые войдут в линейку, вероятно, будут базироваться на модульной платформе Neue Klasse. Она рассчитана на создание как электромобилей, так и автомобилей с гибридной силовой установкой.

Напомним, на прошлой неделе мы сообщали о том, что компания BMW прощается с мотором V12: последние «семёрки» с этим двигателем будут выпущены летом. Речь идёт о лимитированной серии из двенадцати седанов M760i xDrive The Final V12, предназначенных для американского рынка.

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