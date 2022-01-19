BMW прощается с мотором V12: последние «семёрки» с ним выпустят летом

Разработанный в середине 80-х годов прошлого века 5,0-литровый атмосферный бензиновый V12 с заводским индексом М70 понадобился компании BMW для борьбы с Mercedes-Benz в высшем эшелоне премимум-сегмента. Первым этот мотор в 1987 году примерила «семёрка» BMW поколения E32 в модификациях 750i и 750iL. Мощность по современным меркам была не очень большой — 300 л.с., зато плавность работы и благородный звук получились идеальными.

BMW 7 Series поколения E32 с мотором М70 1 / 3 BMW 7 Series поколения E32 с мотором М70 2 / 3 BMW 7 Series поколения E32 с мотором М70 3 / 3

Впоследствии М70 в модифицированном виде ставился на купе 8-й серии первого поколения и легендарный суперкар McLaren F1, на котором он выдавал свыше 600 «лошадей». За М70 последовали более современные атмосферные V12 c индексами М73 и N73. На разработку дизельного V12 компания BMW не решилась.



Современный 12-цилиндровый двигатель N74 известен с 2008 года, он изначально оснащался двумя турбокомпрессорами ради лучшей экологической эффективности. Помимо «семёрки» BMW он ставится на Роллс-Ройсы и для британских моделей его производство, вероятно, продолжится, а вот BMW 7 Series с мотором V12 в этом году распрощается, причём в Европе он уже недоступен.

Современный BMW M760Li xDrive поколения G11/G12

В России V12 предлагается только для длиннобазного седана M760Li xDrive и при 6,6 л рабочего объёма выдаёт 609 л.с. — столько же, сколько в США, а вот в Европе после рестайлинга актуальной «семёрки» в 2019 году отдача двигателя N74 из экологических соображений была снижена до 585 л.с. До 100 км/ч BMW M760Li xDrive в российской спецификации разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Актуальная цена — от 14 040 000 рублей. За первые три квартала прошлого года в России было продано лишь 24 «семёрки» с V12 (данных за полный год у нас пока нет).



Современный BMW M760Li xDrive поколения G11/G12

Вчера американская пресс-служба BMW выпустила новость о том, что в июне этого года будут выпущены последние V12 для автомобилей баварской марки, их установят на «семёрки» памятной серии The Final V12 с соответствующими шильдиками и табличками. Кроме того машины серии The Final V12 получат 20-дюймовые колёсные диски особого дизайна, расширенное штатное оснащение и эксклюзивную отделку BMW Individual. Цены пока не названы, регулярная «семёрка» с V12 стоит в США от 157 800 долларов. Будет ли такая же/подобная спецсерия для России, неизвестно — российская пресс-служба BMW на наш запрос по этому поводу не ответила.



К слову, V12 не сильно помог BMW в борьбе с Mercedes-Benz: в прошлом году в США «семёрка» разошлась тиражом 7706 шт., тогда как S-класс — тиражом 14 282 шт., и это притом что компания Mercedes-Benz в прошлом году сильнее других пострадала от глобального дефицита микрочипов, в связи с чем очереди на некоторые востребованные модели растянулись на два года.



В этом году BMW представит новое поколение 7 Series и флагманской версией на сей раз будет не 12-цилиндровая, а полностью электрическая под названием i7.

