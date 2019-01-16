BMW 7 серии: обновление без сюрпризов и цена от 5,48 млн рублей

BMW 7 серии: обновление без сюрпризов и цена от 5,48 млн рублей

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Компания BMW представила обновлённый флагманский седан 7 серии. Помимо передка в стиле кроссовера Х7 он получил новый фирменный электронный щиток приборов и модернизированную линейку силовых агрегатов.
 

Облик обновлённой «семерки» был рассекречен неделю назад благодаря блогерам, и вот теперь мы можем оценить эволюцию стиля флагманского баварского седана в деталях, по фирменным фотографиям. Прежде всего бросаются в глаза огромные, увеличенные на 40% и сросшиеся ноздри на передке, ради которых пришлось даже изменить форму капота и поднять его на 50 мм, зауженные передние фары и задние фонари (их теперь к тому же соединяет тонкая, 6-миллиметровая светодиодная перемычка), более изящные, чем у предшественника, боковые молдинги и новые бамперы. Официально, к слову, рассекречен пока только базовый вариант дизайна, тогда как утечка недельной давности показала нам так же обновлённую «семёрку» со стайлинг-пакетом M Sport, у которой чересчур раздутые и агрессивные на вид бамперы.

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Интерьер ожидаемо получил новый, полностью нарисованный щиток приборов с плохо читаемыми шкалами-червяками спидометра и тахометра по бокам, последнюю версию мультимедийной системы под управлением операционной системы BMW 7.0 с голосовым управлением и новые материалы отделки. К числу более-менее заметных изменений относится также обновлённый руль с переработанным дизайном клавиш на спицах.

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Некоторые владельцы дорестайлинговых «семёрок» жаловались на слишком высокий для машины такого класса уровень шума в салоне, и производитель доработал шумоизоляцию в районе задних колёсных арок и центральных стоек кузова, оптимизировал аэродинамику и установил многослойные (толщиной 5,1 мм) стёкла «по кругу» (прежде таким было только лобовое стекло), а в дверях появились новые, более тихие электромоторы привода стеклоподъёмников. Углепластиковые усилители в конструкции кузова, кстати, остались.

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Самое значимое обновление в гамме двигателей – радикально переработанный и более мощный 4,4-литровый бензиновый V8 для модификаций 750i и 750Li. Его не самый надёжный предшественник стал на этой неделе причиной очередного отзыва автомобилей BMW в России, и хочется надеяться, что новый агрегат не будет огорчать владельцев. Усилия инженеров были брошены на модернизацию упакованной в развал блока системы наддува с двумя турбокомпрессора и улучшение системы охлаждения. Мощность выросла с 450 до 530 л.с., а крутящий момент – с 650 до 750 Нм. Стоит «семёрка» с таким мотором от 8 480 000 рублей.

Гибридная версия теперь носит обозначение 745e, а не 740е, так как прежний 4-цилиндровый бензиновый двигатель в ней заменён на 6-цилиндровый и совокупная мощность выросла с 326 л.с. до 394 л.с. Запас хода на электротяге при полностью заряженной батареей ёмкостью 12 кВт·ч (прежде было 9,2 кВт·ч) составляет 46 км. В России гибридная «семёрка» будет предлагаться только в полноприводной удлинённой версии 745Le xDrive. Цена – от 7 540 000 рублей.

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Наиболее же доступной в России будет бензиновая короткая BMW 730i (249 л.с.) за 5 480 000 рублей, но в этом классе покупатели всё же чаще отдают предпочтение дизелям – их у «семёрки» три: 730d (249 л.с.), 740d (320 л.с.) и 750d (400 л.с.).

На вершине гаммы по-прежнему находится бензиновый 6,6-литровый V12 версии M760Li xDrive, причём в России он по-прежнему выдаёт максимальные 609 л.с., тогда как в Европе мощность снижена до 585 л.с. из-за необходимости адаптации к экологическим нормам Euro 6d-TEMP. На нашем рынке 12-цилиндровый седан стоит от 10 910 000 рублей.

Коробка передач на все версии одна – 8-ступенчатая «гидромеханика» ZF, но она теперь работает мягче и быстрее.

Живые обновлённые «семёрки» появятся у дилеров весной, а пока они распродают дорестайлинговые седаны: в нашем разделе «подобрать авто» на момент публикации имелись машины за 4 109 000 рублей.

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