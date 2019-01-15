Очередная беда с двигателями BMW: «глюк» в электронике может привести к их поломке

Росстандарт объявил об отзыве «пятёрок» и «семёрок» BMW, реализованных в нашей стране официальными дилерами в период с августа 2015-го по август 2018 года.

BMW традиционно славится своими двигателями, но именно они в последнее время изрядно подмочили репутацию немецкой марки – уж больно часто баварские моторы становятся героями неприятных новостей. Так, например, в октябре Колёса.ру рассказывали о том, что под отзыв в России попали новенькие «пятёрки» поколения G30, у которых были обнаружены бракованные датчики положения коленвала, и спортседаны М5 – у них нашли дефект электрического топливного насоса.

Нынешний же отзыв затрагивает актуальные BMW M550i xDrive и BMW 750i (Li) xDrive общим числом 684 штуки: в ходе внутренней проверки выяснилось, что в электронные блоки управления их моторов V8 залито программное обеспечение с ошибками, которые могут привести к повреждению зеркал цилиндров и выходу агрегатов из строя.

Производитель собирается решать эту проблему перепрошивкой электронных блоков: в них установят не содержающую ошибок программу ISTA 4.12.3x или более свежую версию. Кроме того, механикам авторизированных сервисных центров придётся провести углублённую проверку двигателя на всех подлежащих отзыву машинах и определить, нуждаются они в дорогостоящем ремонте или нет. Для владельцев, впрочем, за эти услуги денег не возьмут.

Между тем в Южной Корее в отношении BMW ведётся расследование уголовного дела за скрытие информации о дефекте дизельных двигателей, который привёл к десяткам случаев самовозгорания автомобилей, причём полыхающие BMW были замечены не только в Южной Корее, но и во многих других странах, так что отзыв признали глобальным и включили в него 1,6 млн машин! Там же в Южной Корее на днях шесть руководителей местного подразделения BMW сели в тюрьму по обвинению в фальсификации отчётов о вредных выбросах продаваемых автомобилей.