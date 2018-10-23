Глобальная отзывная кампания затронет дизельные BMW, произведённые в период с августа 2010 года по август 2017-го. Из-за утечки охлаждающей жидкости в системе рециркуляции отработавших газов они могут загореться.

23 Окт Вот это течь! BMW отзовёт по всему миру 1,6 млн автомобилей

Фирма BMW в ходе внутренней инспекции ранее выпущенных автомобилей обнаружила, что на некоторых дизельных экземплярах существует риск утечки гликолевой жидкости из охладителя системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Утечка может привести к повышению температуры этого узла, тлению сажевых отложений, оплавлению впускного коллектора и возгоранию. Вероятность возгорания, по утверждению производителя, ничтожна, однако, на всякий случай принято решение отозвать для проверки все находящиеся в группе риска машины.

Изначально этот дефект касался 480 тысяч автомобилей, проданных в Европе и Азии, но впоследствии выяснилось, что пожар угрожает гораздо большему количеству машин, реализованных по всему миру – примерно 1,6 млн штук. Точно число BMW уточнит в ближайшее время. Наверняка сервисная кампания затронет и Россию, где дизельные BMW очень популярны: из 26 157 проданных за первые три квартала этого года в нашей стране автомобилей баварской марки примерно две трети были оснащены двигателями, работающими на солярке.

Ранее в октябре BMW отзывала в России новенькие «пятёрки» поколения G30, у которых были обнаружены бракованные датчики положения коленвала, и спортседаны М5 – у них нашли дефект электрического топливного насоса.