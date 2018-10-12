BMW отзывает в России глохнущие спортседаны M5

BMW отзывает в России глохнущие спортседаны M5

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Российские владельцы новеньких BMW M5 могут столкнуться с тем, что их ненаглядные 600-сильные «ласточки» стоимостью от 7,66 млн рублей заглохнут в самых неподходящий момент – например, во время дрифта или обгона по встречке. Производитель обещает бесплатно устранить неисправность.

С января по август этого года BMW продала в России 150 «эмок» поколения F90. Из них 85, как выяснилось, могут иметь досадный дефект электрического топливного насоса, который при определенный условиях может прекратить подачу бензина в двигатель, и тот соответственно заглохнет. Резкое падение тяги может спровоцировать ДТП, а потому владельцам попавших по отзыв машины следует незамедлительно обратиться в ближайший авторизированный сервисный центр BMW, где риск сбоя топливного насоса устранят путем перепрошивки блока электронного управления. После этого можно будет вновь дрифртовать без страха и сомнений – у новых «эмок», напомним, для этого есть специальный ездовой режим, отключающий привод передних колес.

bmw_m5_competition

Также под отзыв попали 82 обычные «пятерки» актуального поколения G30, на двигатели которых установили бракованные датчики положения коленвала (их заменят на новые), и один древний кроссовер Х5 поколения E53, проданный в 2002 году, – у него комбинация глюков может привести к тому, что при выключении зажигания сработает фронтальная подушка безопасности! Эту проблему также обещают устранить путем обновления программного обеспечения управляющей электроники.

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Список VIN-номеров всех подлежащих отзыву машин можно скачать на сайте Росстандарта.

В июле BMW уже отзывала в России 192 новеньких седана 5 и 7 серии для замены бракованных датчиков положения коленвала. Тогда же на сервис призывали 113 свежих кроссоверов Х3/Х4, у которых существует риск попадания воздуха в тормозную систему. А в марте этого года кроссоверы ХЗ в количестве 1202 штук отзывали из-за плохо закрепленных задних спойлеров.

Теги: В России , Отзывные кампании , дефект , отзыв , отзыв автомобилей , отзывная компания , сервисная кампания , 5 серия , BMW , M5 , X5
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