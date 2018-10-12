BMW отзывает в России глохнущие спортседаны M5

Российские владельцы новеньких BMW M5 могут столкнуться с тем, что их ненаглядные 600-сильные «ласточки» стоимостью от 7,66 млн рублей заглохнут в самых неподходящий момент – например, во время дрифта или обгона по встречке. Производитель обещает бесплатно устранить неисправность.

С января по август этого года BMW продала в России 150 «эмок» поколения F90. Из них 85, как выяснилось, могут иметь досадный дефект электрического топливного насоса, который при определенный условиях может прекратить подачу бензина в двигатель, и тот соответственно заглохнет. Резкое падение тяги может спровоцировать ДТП, а потому владельцам попавших по отзыв машины следует незамедлительно обратиться в ближайший авторизированный сервисный центр BMW, где риск сбоя топливного насоса устранят путем перепрошивки блока электронного управления. После этого можно будет вновь дрифртовать без страха и сомнений – у новых «эмок», напомним, для этого есть специальный ездовой режим, отключающий привод передних колес.

Также под отзыв попали 82 обычные «пятерки» актуального поколения G30, на двигатели которых установили бракованные датчики положения коленвала (их заменят на новые), и один древний кроссовер Х5 поколения E53, проданный в 2002 году, – у него комбинация глюков может привести к тому, что при выключении зажигания сработает фронтальная подушка безопасности! Эту проблему также обещают устранить путем обновления программного обеспечения управляющей электроники.

Список VIN-номеров всех подлежащих отзыву машин можно скачать на сайте Росстандарта.

В июле BMW уже отзывала в России 192 новеньких седана 5 и 7 серии для замены бракованных датчиков положения коленвала. Тогда же на сервис призывали 113 свежих кроссоверов Х3/Х4, у которых существует риск попадания воздуха в тормозную систему. А в марте этого года кроссоверы ХЗ в количестве 1202 штук отзывали из-за плохо закрепленных задних спойлеров.