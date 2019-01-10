Шесть руководителей BMW сели в тюрьму за «грязные» манипуляции

В Южной Корее суд признал виновными руководителей местного подразделения BMW в фальсификации отчётов о вредных выбросах продаваемых автомобилей. Осуждённые проведут в тюрьме от 8 до 10 месяцев.

Южная Корея прямо-таки ополчилась на BMW: в декабре Колёса.ру рассказывали об уголовном деле, которое инициировал в отношении немецкой компании местный Минтрнас в связи с серией самовозгораний дизельных автомобилей, а сегодня в суде Центрального административного округа Сеула состоялось слушание по другому делу – о фальсификации отчётности о вредных выбросах. Суд признал шестерых бывших и действующих руководителей BMW Korea виновными в подготовке такой отчётности и препятствованию работе государственных органов по улучшению экологической обстановки в стране. Утверждается, что махинации проводились с 2011 года, и с тех пор в Южной Корее было продано 29 тысяч сертифицированных обманным путём автомобилей. Трое из шести обвиняемых были взяты под стражу прямо в зале суда, всем предстоит провести в корейской тюрьме от восьми до десяти месяцев в зависимости от степени участия в преступлении. Кроме того суд обязал BMW Korea, как юридическое лицо, заплатить штраф в размере 14,5 млрд вон (около 13 млрд долларов).

Пошатнувшийся на фоне скандалов имидж BMW ожидаемо привёл к падению продаж автомобилей немецкой марки в Южной Корее: за первые 11 месяцев прошлого года они сократились на 10% (по сравнению с АППГ) и составили 47 569 штук, при том что сегмент импортных автомобилей в целом по стране вырос за тот же период на 13%.

Между тем перед Новым годом стало известно, что Управление делами Президента РФ планирует пересадить своих сотрудников с автомобилей BMW на автомобили корейской марки Genesis. Примерно тогда же мы рассказывали душераздирающую историю о бухгалтерше дилерского центра BMW в американском городе Дариен (штат Коннектикут), которая похитила у работодателя более 1,1 млн долларов, чтобы купить Ford Mustang. Её тоже посадили. В общем, что-то не везёт BMW в последнее время – будем, надеяться, что чёрная полоса в летописи немецкой марки скоро закончится.