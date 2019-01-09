«Шниву» всё-таки обновят перед смертью. Но только косметически
В Тольятти торжественно вручили клиенту выпущенный месяц назад юбилейный 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva. На пресс-конференции, посвящённой этому знаменательному событию, генеральный директор GM-АВТОВАЗа Ромуальд…
Обновлённая BMW 7 серии: такой «хоккей» нам не нужен!
Рестайлинг «семёрки» поколения G11/G12 подольёт масла в огонь споров на тему эволюции дизайна BMW, а ведь мы ещё даже не видели интерьера обновлённого седана… Впрочем, не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать появление в нём нового общекорпоративного виртуального щитка приборов вместо классических круглых шкал – публика от него стонет не меньше, чем от революционной «семёрки» поколения E65/E66, благодаря которой «прославился» американский дизайнер Крис Бэнгл. И, как и в начале века, BMW с упорством продвигает спорную идею в массы.
Что до внешности обновлённого флагманского седана, то она теперь выполнена в духе большого кроссовера BMW X7: очень крупные сросшиеся фирменные ноздри и рубленные бамперы с гипертрофированными воздуховодами, вполне уместные на высокой машине, нарушили изящный образ «семёрки». Кажется, будто рестайлингом занимался художник-миниатюрист типа Зураба Церетели, который зачем-то стал привносить принципы создания миниатюры в монументальное искусство. Перестаравшись с передком (особенно зловеще он смотрится у обновлённых седанов с пакетом M Sport), художник бросился в другую крайность на боковинах и утончил на них молдинги: хромированная полоска вдоль порогов спереди теперь заканчивается не толстой вертикальной накладкой, похожей на хоккейную клюшку, а тонкой, причём длина этого отростка стала больше. Корма с пакетом M Sport смотрится вполне терпимо, а вот без него задний бампер приобрёл какие-то странные наплывы – прежде базовый кузов выглядел сзади более элегантно. Светотехника принципиально не изменилась, но получила новую светодиодную начинку.
Сайт BMW Blog, опубликовавший изображения обновлённой «семёрки» из фирменного конфигуратора, утверждает, что заочная премьера машины состоится уже на следующей неделе. Живьём же её, скорее всего, впервые покажут лишь в марте на Женевском автосалоне. О технических эволюциях пока ничего неизвестно, и главная интрига, на наш взгляд, состоит в том, сохранил ли кузов «семёрки» углепластиковые усилители, на которые когда-то BMW делала большие ставки, но впоследствии так называемый дешёвый карбон оказался слишком дорогим, и в другие, более свежие модели его внедрять не стали. Между тем известный британский гоночный конструктор Гордон Мюррей по-прежнему верит в эту технологию и мечтает с помощью дешёвого карбона делать не только автомобильные кузова, но и корпуса поездов и самолётов.
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