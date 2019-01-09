Обновлённая BMW 7 серии: такой «хоккей» нам не нужен!

В Сеть утекли изображения экстерьера обновлённой «семёрки» BMW, официальная премьера которой может состояться на следующей неделе. Флагманский седан преобразился в духе большого кроссовера BMW X7.

Рестайлинг «семёрки» поколения G11/G12 подольёт масла в огонь споров на тему эволюции дизайна BMW, а ведь мы ещё даже не видели интерьера обновлённого седана… Впрочем, не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать появление в нём нового общекорпоративного виртуального щитка приборов вместо классических круглых шкал – публика от него стонет не меньше, чем от революционной «семёрки» поколения E65/E66, благодаря которой «прославился» американский дизайнер Крис Бэнгл. И, как и в начале века, BMW с упорством продвигает спорную идею в массы.

Что до внешности обновлённого флагманского седана, то она теперь выполнена в духе большого кроссовера BMW X7: очень крупные сросшиеся фирменные ноздри и рубленные бамперы с гипертрофированными воздуховодами, вполне уместные на высокой машине, нарушили изящный образ «семёрки». Кажется, будто рестайлингом занимался художник-миниатюрист типа Зураба Церетели, который зачем-то стал привносить принципы создания миниатюры в монументальное искусство. Перестаравшись с передком (особенно зловеще он смотрится у обновлённых седанов с пакетом M Sport), художник бросился в другую крайность на боковинах и утончил на них молдинги: хромированная полоска вдоль порогов спереди теперь заканчивается не толстой вертикальной накладкой, похожей на хоккейную клюшку, а тонкой, причём длина этого отростка стала больше. Корма с пакетом M Sport смотрится вполне терпимо, а вот без него задний бампер приобрёл какие-то странные наплывы – прежде базовый кузов выглядел сзади более элегантно. Светотехника принципиально не изменилась, но получила новую светодиодную начинку.

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Сайт BMW Blog, опубликовавший изображения обновлённой «семёрки» из фирменного конфигуратора, утверждает, что заочная премьера машины состоится уже на следующей неделе. Живьём же её, скорее всего, впервые покажут лишь в марте на Женевском автосалоне. О технических эволюциях пока ничего неизвестно, и главная интрига, на наш взгляд, состоит в том, сохранил ли кузов «семёрки» углепластиковые усилители, на которые когда-то BMW делала большие ставки, но впоследствии так называемый дешёвый карбон оказался слишком дорогим, и в другие, более свежие модели его внедрять не стали. Между тем известный британский гоночный конструктор Гордон Мюррей по-прежнему верит в эту технологию и мечтает с помощью дешёвого карбона делать не только автомобильные кузова, но и корпуса поездов и самолётов.