Создатель суперкара McLaren F1 предложил рецепт дешевого и легкого кузова

Создатель суперкара McLaren F1 предложил рецепт дешевого и легкого кузова

75 0 0
Британский гоночный конструктор Гордон Мюррей представил обновленную концепцию сверхлегкого и недорого кузова, созданного по технологии iStream. Он предлагает использовать ее всем желающим, но, разумеется, за деньги.

Гордон Мюррей — настоящая легенда британского автопрома, создавший десятки гоночных болидов класса Формулы-1 и культовый суперкар 90-х — трехместный McLaren F1. Уже несколько лет Мюррей и его конструкторское бюро Gordon Murray Design продвигают идею легких и недорогих кузовов, в конструкции которых используется каркас из тонкостенных металлических труб и композитные панели из углеродного вторсырья. Мюррей считает, что созданная им технология, которую он назвал iStream, вполне применима для массовых автомобилей, но пока ее взяли на вооружение лишь производители мелкосерийных спорткаров — TVR и Yamaha.

Несколько лет назад Мюррей создал прототип городского трехместного автомобиля T.25 с компоновкой салона, как у McLaren F1, чтобы наглядно показать, что технология iStream пригодна для машин утилитарного назначения, а не только для спорткаров. Два года назад этим проектом заинтересовался нефтяной концерн Shell и даже рассматривал возможность организации выпуска T.25, но в итоге все-таки на это не решился.

PR Images- iFrame with Advantages

В прошлом году Мюррей учредил собственную автомобильную компанию Gordon Murray Automotive, чтобы вывести технологию iStream в люди уже самостоятельно. Но он по-прежнему не теряет надежды на то, что его идеями воспользуется какой-нибудь крупный автоконцерн, а потому, представляя на днях кузов своего нового спорткара T.43, ателье Gordon Murray Design подчеркнуло, что его конструкция, в силу своей технологической гибкости, может стать основой для автомобиля любой другой марки.

Кузов спорткара T.43 сделан по усовершенствованной технологии iStream Superlight с использованием алюминиевых труб в силовом каркасе вместо стальных. Расчетная снаряженная масса автомобиля составляет всего 850 кг, что примерно на 50% меньше, чем у аналогов с кузовами традиционной конструкции. Элементы из так называемого дешевого карбона, в котором используется углеродное вторсырье, работают в паре с металлическим каркасом, а следовательно требования к их прочности не такие жесткие, как в случае, если бы кузов был целиком изготовлен из углепластика.

При использовании вторсырья в композитных панелях не получается плетеной структуры, придающей детали дополнительную прочность, а потому такие детали годятся только в качестве усилителей или для несильно нагруженных конструкций — например для сидений автомобиля. Кресла спорткара T.43 тоже изготовлены по технологии iStream и примерно на 30% легче традиционных. Даже с учетом регулировок по четырем направлениям алюминиево-карбоновое кресло весит всего 12 кг.

PR Images - iStream Lightweight Seat

Спорткар T.43 предполагается снабжать 1,5-литровым 3-цилиндровым бензиовым турбомотором мощностью 223 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Силовой агрегат располагается в пределах колесной базы за сиденьями водителя и пассажира, колесная баз — 2500 мм, длина — 3640 мм. В сущности, речь идет о машине класса Lotus Elise, чей созданный еще в начале 90-х алюминиевый монокок лег в основу множества спорткаров других фирм, в том числе первого электромобиля фирмы Tesla. Мюррей мечтает о таком же сценарии, только на более высоком технологическом уровне. Он утверждает, что технология iStream применима не только для автомобиля любых типов и классов, но и для самолетов и поездов.

К слову, дешевым карбоном, используемым в качестве усилителя, в начале этого десятилетия сильно увлеклась фирма BMW и даже успела выпустить на рынок две модели с его использованием — электромобиль i3 и флагманский седан 7-й серии поколения G11/G12. Впоследствии, однако, баварцы от карбона отказались — по неофициальной информации, из-за того, что процесс изготовления углепластиковых деталей даже из неструктурированного вторсырья плохо поддается автоматизации и создает много узких мест в технологической карте производства массовых моделей.

Кузов BMW 7-й серии поколения G11/G12

Кузов BMW 7-й серии поколения G11/G12

Мы не знаем, является ли Гордон Мюррей таким же гениальным технологом, как конструктором, но пока что он полон надежд по поводу своей концепции iStream и намерен непременно довести ее до серийного производства.

Теги: Авто и технологии , Новинки , Gordon Murray Automotive , Gordon Murray Design , iStream , автомобильные кузова , Гордон Мюррей , карбон , композитные материалы , новые разработки , углепластик
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
86 Тест-драйвы / Одиночные
Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
36 Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8
15 Статьи / История
Полторы тонны пустых хлопот: советские предшественники «Газели»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-купе Skoda Kodiaq GT: новые изображения

Недавно в Сети появились свежие шпионские фотоснимки новой модификации большого чешского кроссовера, что дало нам повод представить с помощью рендеров,…

334 0 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Тест: что тебе стоит купить, Mitsubishi Pajero Sport или Kia Mohave?

В наше время настоящие рамные внедорожники впору заносить в Красную книгу как исчезающий вид транспортных средств, поскольку с каждым новым поколением всё больше легендарных покорителей бездорожья по конструкции кузова…

6690 0 0
Статьи / Практика
Может ли современный мотор пройти миллион километров, если его правильно обслуживать?

Миллион километров – фраза магическая. Большинство автовладельцев при ее упоминании мечтательно закатывает глаза в мечтах о былых временах, когда деревья были выше, бензин дешевле, а моторы почти поголовно числились…

59325 4 1
Статьи / Авто Недели
Продлить лето: стоит ли покупать Mercedes-Benz SL R129 за миллион рублей?

Как продлить безвозвратно ушедшее лето? Вскочить на подножку уходящего поезда теплых дней, купить кабриолет и вволю покататься под лучами пока еще не только яркого, но и горячего солнца. А что если… совместить два…

3520 0 4
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Sonata NF с пробегом: задиры в моторах и бессмертный автомат

Может, Hyundai — это не слишком престижно, и не все соседи станут завидовать приобретению корейского автомобиля бизнес-класса, зато это надёжно. О том, что кузов, салон, электрика и ходовая часть Сонаты этого поколения…

71 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Sonata NF с пробегом: оцинкованный кузов на гремучей подвеске

Корейские машины с бизнес-классом никак не ассоциируются – там правят бал немцы и японцы. Тем не менее, Sonata NF в этой компании может выглядеть практически своей. Действительно, очень даже бизнес-класс в…

1774 0 4
Статьи / Эксперт выбирает авто
Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта…

12962 0 4
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

170982 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

56900 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta

Медицинский факт: Гранту с "икс-фейсом" не узнают на улицах, задают вопрос "что за модель?". И всё же, несмотря на радикальный рестайлинг, внутри это по большей части "старая добрая Гранта" со всеми присущими ей…

18102 86 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

78431 5 2
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

21963 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16213 2 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

34375 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

10386 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

8634 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

387202 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

259975 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

74136 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?