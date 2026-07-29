BMW сократит 8000 «не создающих ценность» сотрудников в Германии

BMW Group вынуждена реагировать на объективные трудности, чтобы не скатиться в полноценный кризис: компания согласовала с производственным советом программу добровольного увольнения примерно 8000 сотрудников в Германии. Эта программа будет реализована до конца 2027 года и затронет в основном непроизводственный сектор, то есть под сокращение попадут офисные сотрудники и обслуживающий персонал.

В прошлом месяце BMW Group объявила, что ухудшила свой прогноз по прибыли на 2026 год из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и сильного спада продаж в Китае. Тогда же новый гендиректор BMW Group Милан Неделькович, заступивший на должность в мае, объявил, что компании придётся значительно сократить расходы, и вот сегодня стало ясно, с чего начнётся это сокращение.

Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники в BMW Group, сегодня в штаб-квартире компании в Мюнхене была утверждена программа добровольного увольнения примерно 8000 сотрудников, работающих в Германии. Всего в BMW по всему миру трудятся порядка 150 000 человек, из них 84 000 находятся в Германии. Щедрое выходное пособие будет предложено сорока тысячам сотрудников в Германии, среди них наверняка наберутся искомые 8000, которым, например, уже недолго осталось до пенсии или которые просто хотели бы взять паузу и сменить вид деятельности.

Милан Неделькович

Будучи опытным производственником, Неделькович практически не тронет рабочих заводов — программа сокращения нацелена в основном на офисных сотрудников и подразделения, «не создающие ценность». Короче говоря, будут резать бюрократический аппарат, что, наверное, правильно — Недельковичу виднее.

Сокращения в BMW Group — очередной удар по промышленности Германии, которая оказалась неконкурентоспособной в современном мире с его нестабильностью и необходимостью быстрого реагирования на новые вызовы. Высокие налоги, высокие социальные издержки, дорогая энергия и невозможность быстро принять какое-либо решение на стороне государственных чиновников вынуждают компании буквально бежать из Германии. Куда? Например, в Испанию, где зарплаты ниже, энергия дешевле, а власти работают с бизнесом более оперативно и гибко.

Концерн Volkswagen сейчас находится в тяжелейшем кризисе и пока не может согласовать с наблюдательным советом свою новую антикризисную программу, предусматривающую увольнение порядка 100 000 сотрудников и закрытие нескольких заводов в Германии. Компании Porsche, входящей в состав Volkswagen Group, всё же удалось согласовать новую волну сокращений, она затронет 5000 сотрудников.

Возвращаясь к BMW Group, давайте посмотрим на продажи компании в первой половине 2026 года. Подразделение BMW Group Automotive, куда входят марки BMW, Mini и Rolls-Royce, реализовало 1 156 742 машины, что на 4,2% меньше, чем в январе-июне 2025 года. Конкретно у марки BMW продажи сократились на 6,2% до 1 004 681 автомобиля. Общие продажи марок BMW и Mini в Китае снизились на 20,4% до 261 773 автомобилей. Общие продажи электромобилей BMW Group сократились на 7,4% до 204 295 шт., но компания уверяет, что новые BMW iX3 и BMW i3 очень тепло встречены рынком, так что во втором полугодии можно ждать роста продаж электромобилей.