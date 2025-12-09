У компании BMW появился новый гендиректор: Милан Неделькович вместо Оливера Ципзе

Серьёзных претензий к Оливеру Ципзе у руководства BMW Group нет, просто ему уже 61 год, и пора на пенсию. В ближайшую пятилетку компанией будет управлять опытный производственник Милан Неделькович.

Оливер Ципзе встал у руля BMW Group в 2019 году, сменив на этом ответственном посту сильно уставшего к тому моменту Харальда Крюгера. Структура управления баварской компании такая, что её топ-менеджер является одновременно председателем правления BMW AG и гендиректором всей BMW Group, то есть несёт ответственность в том числе за бизнес-показатели Mini, Rolls-Royce и BMW Motorrad — в общем, вполне можно надорваться, если долго работать. По данным Reuters, контракт Милана Недельковича будет действовать до 2031 года включительно, а на новую должность он заступит в мае 2026 года.

Сказанные нами в 2019 году слова в контексте отставки Харальда Крюгера оказались пророческими: «Не исключено, что усталость Крюгера от электромобилей через несколько лет передастся всей отрасли, и мы увидим жесточайшее похмелье от «зелёного» опьянения, закрытие заводов по производству электромобилей и размораживание проектов по разработке новых ДВС».

Оливер Ципзе

Ирония судьбы состоит в том, что BMW Group как раз ловко избежала наблюдаемого сегодня общего системного кризиса европейского автомобильной отрасли, в том числе потому, что не слишком торопилась наводнить рынок своими «электричками», предусмотрев на этапе планирования более-менее разумный баланс между машинами с разными типами силовых установок — не побрезговали даже водородными.

Сегодня, когда другие европейские компании рапортуют о резком снижении прибыли или даже убытках из-за того, что переоценили рыночный потенциал электромобилей, BMW Group остаётся стабильной: её чистая прибыль в третьем квартале этого года выросла на 256,5% до 1,697 млрд евро, хотя по сумме трёх первых кварталов чистая прибыль снизилась на 6,8% до 5,712 млрд евро, но это всё в пределах нормы, кризисом тут и не пахнет.

Общие продажи автомобилей BMW Group, включая марки Mini и Rolls-Royce, по итогам трёх кварталов выросли на 2,4% до 1 795 894 шт., из них 323 447 шт. — это электромобили, продажи которых выросли на 10%. Если закрыть глаза на хроническое недовольство дизайном новых BMW ортодоксальных поклонников баварской марки и отдельные неудачи отдельных моделей (например, гибридного кроссовера BMW XM), то можно сказать, что дела у BMW Group идут хорошо, и задача Милана Недельковича состоит в том, чтобы они шли ещё лучше или как минимум не хуже.

Милан Неделькович

Выходец из Сербии Милан Неделькович получил блестящее образование в области машиностроения и управления в Германии и США, в компанию BMW он пришёл стажёром в 1993 году, постепенно зарекомендовал себя как опытный специалист по управлению производством, в результате чего Недельковичу дали поруководить несколькими заводами. К 2019 году Неделькович дорос до поста руководителя всего производственного подразделения BMW Group и тогда же получил место в совете директоров. Сейчас Милану Недельковичу 56 лет — самое время занять высший пост в BMW Group и подойти к пенсии с новыми достижениями, если таковым суждено случиться. Щедрая оплата Недельковичу гарантирована в любом случае, на безбедную старость хватит с лихвой.