«Второй» Cadillac XT5 с новой начинкой: скоро в продаже

Марка Cadillac анонсировала подзаряжаемую гибридную версию кроссовера XT5 второй генерации. Новое исполнение также отличается дизайном экстерьера. Кроме того, у него есть продвинутый автопилот.

В родных для марки Cadillac США до сих пор присутствует кроссовер XT5 первого поколения. А вот в Китае с 2024 года представлена модель второй генерации. Сейчас китайцы могут приобрести кросс с бензиновой турбочетверкой 2.0 (237 л.с.), которая вдобавок имеет 48-вольтовый довесок. В мае стало известно о том, что в КНР наряду с «мягкогибридным» SUV будут продавать полноценный подзаряжаемый гибрид PHEV: тогда сертификат новой модификации внесли в базу местного Минпрома. Однако только сейчас Cadillac XT5 PHEV анонсирован официально. Причем новая версия отличилась не только другой начинкой. Но начнем с техники.

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Cadillac XT5 PHEV предложат с полным приводом, тогда как у обычного кросса есть и переднеприводные версии. Силовая установка гибрида включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и два электромотора, которые вместе выдают 367 л.с. Про батарею сама марка еще не рассказала. По данным китайских СМИ, новое исполнение получило аккумулятор емкостью 35,5 кВт*ч, только на электротяге кроссовер способен проехать 155 км по циклу WLTC.

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У полноценного гибрида Cadillac XT5 немного иной дизайн экстерьера. Такой кроссовер имеет оригинальные бамперы, при этом в нижней части переднего еще вроде бы есть активные заслонки. Если у обычного китайского XT5 патрубки выпускной системы выставлены напоказ, то у PHEV-кроссовера они спрятаны. А на радиаторной решетке нового исполнения есть светодиодная подсветка. Интерьер стандартный – с единым 33-дюймовым табло.

Cadillac XT5 PHEV

В арсенале гибридного Cadillac XT5 также значится автопилот Momenta R7 с лидаром над лобовым стеклом. Сообщается, что комплекс водительских ассистентов доработан совместно с Cadillac, и что с этим набором кроссовер может «не просто распознавать дороги и препятствия», но и «лучше понимать, прогнозировать и реагировать более естественно в сложных реальных условиях».

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Кроссоверы Cadillac XT5 PHEV уже поступают в дилерские центры, так что старт продаж совсем скоро. Цены пока не объявлены. Стандартный XT5 с 2.0T без учета акций сейчас стоит от 379 900 юаней (около 4,6 млн рублей по текущему курсу).