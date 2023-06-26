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Кроссовер Toyota C-HR перешёл в новое поколение

26.06.2023 1935 0 1

Европейцам компактный кросс будет доступен исключительно в виде гибрида, при этом гамму пополнила новая версия – с возможностью зарядки от электросети.

Паркетник Toyota C-HR с необычным дизайном в строю с 2016 года, более-менее существенную модернизацию модель претерпела в 2019-м. Это глобальный кросс, но главным рынком для него все же является Европа, и там пятидверка чувствует себя вполне уверенно, хотя по итогам прошлого года продажи и просели: согласно статистике JATO Dynamics, реализовано 99 422 единицы (-8%; 30-е место в ТОП-50 старосветских бестселлеров). В общем, ничего удивительного в том, что «второй» паркетник дебютировал именно в европейской спецификации. Кстати, объявлено, что новый C-HR разработан специально для Старого света, для этого региона модель по-прежнему будет производить турецкий завод Тойоты.

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Напомним, предвестника «второго» кросса – концепт Toyota C-HR Prologue – компания показала еще в прошлом году. Товарная модель в целом повторила шоу-кар, хотя кое-какие доработки все-таки есть. В частности, задний бампер стал проще, вместо камер установили обычные зеркала, с багажной двери исчезли дополнительные секции фонарей (оставили только горизонтальную плашку). Наконец, ручки задних дверей у серийного C-HR находятся на привычном месте (у концепта – встроены в корпуса фонарей, а у предыдущего SUV они расположены вверху). Сами ручки теперь выкидные. В целом же внешность нового паркетника выполнена в стиле электрички bZ4X и последнего Prius. Между тем уже на старте продаж будет доступна и оспортивленная версия GR Sport, ее фишки – иная радиаторная решетка и 20-дюймовые колеса.

В основе C-HR все так же лежит тележка GA-C, созданная в рамках архитектуры TNGA. Колесная база – те же 2640 мм, что и у предыдущего кроссовера. При этом заявлено, что были перенастроены подвеска, тормоза и рулевое управление. Длина нового паркетника – 4360 мм, что на 25 мм меньше по сравнению с уходящей моделью. Зато в ширину кросс прибавил 35 мм (теперь 1830 мм), а высота выросла на 3 мм до 1558 мм.

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В салоне – виртуальная приборка (12,3 дюйма) и новая мультимедийная система с возможностью обновления «по воздуху» и удаленным доступом со смартфона (планшет мультимедиа – диагональю 8 или 12,3 дюйма). Также для Toyota C-HR предусмотрена панорамная крыша без сдвижной секции (шторки тоже нет), которая, как утверждается, не пропускает ультрафиолетовые лучи. Еще в списке оборудования значатся проекционный дисплей, контурная подсветка интерьера и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.). Кроме того, владельцы нового паркетника смогут скачать специальное приложение на смартфон, с помощью которого можно будет запустить двигатель, отпереть/запереть двери и даже управлять автопарковщиком.

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В Европе новый Toyota C-HR будет доступен исключительно в виде гибрида, таких версий несколько, все – с электромеханическим вариатором. Базовая включает атмосферник 1.8 (98 л.с.) и электромотор мощностью 94 л.с., совокупная отдача – 140 л.с., привод только передний. Далее идет вариант с атмосферником 2.0 (152 л.с.): у переднеприводного кросса электромотор на 111 л.с., а у полноприводного на задней оси установлен дополнительный электродвижок мощностью 41 л.с., но суммарная отдача не зависит от типа привода – 198 л.с. Такие гибриды укомплектованы батареей емкостью 0,98 кВт*ч.

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Топовый кросс – это подзаряжаемый гибрид, он имеет аналогичный двухлитровый атмосферник, однако электромотор выдает уже 163 л.с., совокупная мощность – 223 л.с. Полный привод такому паркетнику не положен. Под задним сиденьем Toyota C-HR PHEV установлен аккумулятор емкостью 13,8 кВт*ч, только на электротяге автомобиль может проехать 66 км. А еще электроника сама переведет плагин-гибридный кроссовер в чисто электрический режим в «зеленых» зонах, в которых запрещено использование машин с ДВС (для этого используются данные навигатора).

Базовый гибрид наберет первую «сотню» за 9,9 секунды, переднеприводная версия HEV с 2.0 – за 8,1 секунды, полноприводная – за 7,9 секунды. Подзаряжаемый гибрид проделает это упражнение за 7,4 секунды.

Уходящий кроссовер Toyota C-HR
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Уходящий кроссовер Toyota C-HR
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Уходящий кроссовер Toyota C-HR
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В Европе заказы на Toyota C-HR второго поколения начнут принимать в ближайшее время, хотя продажи стартуют только в начале следующего года. Цены пока не объявлены. Старосветские профильные медиа полагают, что кроссовер будет стоить где-то от 35 000 евро. Предшественник в Германии, например, сейчас обойдется минимум в 33 000 евро.

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