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  • Представлен Toyota Prius пятого поколения: единый дизайн и новая мощная версия

Представлен Toyota Prius пятого поколения: единый дизайн и новая мощная версия

16.11.2022 944 0 0

Как и прежде, Приус доступен в виде «простого» или подзаряжаемого гибрида, но внешне эти версии теперь не отличаются. При этом у исполнения PHEV отныне совсем другая силовая установка.

 

Самый первый Toyota Prius стартовал в 1997 году, модель уходящего четвертого поколения в строю с 2015-го, рестайлинг она пережила в 2018-м. Всего же за четверть века гибрид, по данным компании, разошелся по миру тиражом примерно 5,05 млн экземпляров, что позволило сократить выбросы CO2 где-то на 82 миллиона тонн. При этом «четвертый» Приус уже не может похвастаться внушительными результатами продаж предшественников, ведь конкурентов у него теперь много, вдобавок стремительно наступают чистые «электрички» (сама Тойота сейчас тоже активно развивает линейку электрокаров). Однако полностью «зеленые» модели все еще достаточно дороги, так что Toyota продолжает работу с гибридами: сегодня в Японии представлен Prius пятой генерации.

Toyota Prius первого поколения и модель четвертой генерации после рестайлинга, плюс уходящая версия PHEV со своим дизайном
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Toyota Prius первого поколения и модель четвертой генерации после рестайлинга, плюс уходящая версия PHEV со своим дизайном
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Toyota Prius первого поколения и модель четвертой генерации после рестайлинга, плюс уходящая версия PHEV со своим дизайном
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В новом поколении Приус остался лифтбеком, но при этом «пятидверка» сменила имидж – он теперь с уклоном «под спорт». И внешность действительно эффектная: у кузова плавные линии, также модели достались необычная головная оптика («личико» в компании сравнивают с головой акулы-молота), задние фонари в виде единой полоски и крупные колеса (топ-версии положены 19-дюймовые), ручки задних дверей спрятаны сверху. А еще «простой» гибрид HEV и подзаряжаемый вариант PHEV (желтая машина на фото) отныне выглядят одинаково, габариты тоже едины (предыдущий Prius PHEV, он же PHV в Японии или Prime в Америке, крупнее стандартной модели).

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Прежний Приус стал первой моделью Тойоты, в основу которой легла платформа, разработанная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture; «тележка» Prius зовется GA-C). Свежий же гибрид первым получил доработанную «тележку» (ее в компании считают вторым поколением). Спереди по-прежнему стойки McPherson, сзади все так же независимая двухрычажка, а батарея расположена под задним диваном. Но центр тяжести смещен ниже, вдобавок увеличена жесткость кузова. 

Колесная база выросла на 50 мм до 2750 мм, длина равна 4600 мм (на 25 мм больше, чем у предыдущего стандартного Приуса; у прежнего Prius PHEV те же 4600 мм), ширина – 1780 мм (+20 мм), высота, напротив, урезана на 40 мм до 1430 мм. Передний свес стал больше на 25 мм, задний уменьшен на 50 мм.

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Интерьер сделали более привычным: «приборка» расположена перед водителем, а не по центру передней панели, джойстик управления трансмиссии перенесли на тоннель. Экран мультимедийной системы теперь «парит» (вертикальный планшет, который был доступен для дорогих комплектаций «четвертого» Приуса, отправлен в отставку).

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В арсенале новой модели также значатся двухзонный климат-контроль, две розетки мощностью до 1500 Вт (в салоне и багажнике), система автоматической парковки с дистанционным управлением (машину можно припарковать при помощи смартфона), панорамный люк в крыше и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (включает фронтальную камеру). Для нового Prius PHEV еще предусмотрена солнечная батарея (встроена в крышу) и функция предварительного охлаждения салона (активируется, когда машина стоит на зарядке).

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Модель пятого поколения все так же имеет гибридную установку с электромеханическим вариатором. Как и предполагалось, базовый Toyota Prius сохранил «атмосферник» 1.8, но суммарную отдачу системы увеличили со 122 до 140 л.с. Версии подороже – впервые для модели – имеют двухлитровый атмосферный двигатель, суммарная мощность таких Приусов – уже 193 л.с. Гибрид с установкой на основе 1.8 наберет первую «сотню» за 9,3 секунды, с мотором 2.0 – за 7,5 секунды. За доплату по-прежнему можно заказать полный привод E-Four с отдельным электромотором на задней оси.

Топовый подзаряжаемый Prius получил атмосферный двигатель 2.0 семейства Dynamic Force на 148 л.с., 160-сильный электромотор и литий-ионную батарею емкостью 16,3 кВт*ч (у предшественника батарея на 8,8 кВт*ч). Совокупная отдача – 223 л.с. против 122 л.с. у предыдущего Приуса PHEV (у него установка на основе мотора 1.8). Новый подзаряжаемый гибрид разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды. При этом в компании отметили, что расход топлива не изменился.

Новый Toyota Prius HEV поступит в продажу грядущей зимой, подзаряжаемый гибрид выйдет на рынок весной 2023 года. К слову, в Европе будет доступен только вариант PHEV.

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