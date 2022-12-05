Концепт Toyota C-HR Prologue показал, каким будет кроссовер второго поколения

Серийная версия, как ожидается, от прототипа сильно отличаться не будет. «Второму» C-HR обещаны «простая» и подзаряжаемая гибридные версии, вдобавок у модели появится полностью электрический брат.

Европейское подразделение Тойоты провело специальное мероприятие, посвященное будущему компании в этом регионе (будущее – разумеется, «зеленое»). В рамках презентации анонсировали сразу несколько новинок, самой интересной из которых, пожалуй, стал концепт C-HR Prologue, то есть предвестник модели C-HR второго поколения. Напомним, паркетник с купеобразным силуэтом, отнесенный самой компанией к С-классу, в строю с 2016-го, более-менее существенную модернизацию «первый» кросс пережил в 2019 году.

Концепт Toyota C-HR Prologue 1 / 4 Концепт Toyota C-HR Prologue 2 / 4 Концепт Toyota C-HR Prologue 3 / 4 Концепт Toyota C-HR Prologue 4 / 4

Объявлено, что облик нового кроссовера разработан «старосветской» дизайн-студией компании, расположенной на юге Франции (там же «рисовали» модель первого поколения). В Toyota предвестника модели второй генерации называют таким же «провокационным» и «забавным», как и нынешний C-HR, но более «спортивным». Ну а в целом внешность Пролога выполнена в том же ключе, что и у последних Toyota Crown и Prius. Ожидается, что товарный SUV во многом повторит прототип, при этом у товарной версии, очевидно, будут обычные зеркала (у шоу-кара – камеры) и колеса поменьше.



Концепт Toyota C-HR Prologue 1 / 5 Концепт Toyota C-HR Prologue 2 / 5 Концепт Toyota C-HR Prologue 3 / 5 Концепт Toyota C-HR Prologue 4 / 5 Концепт Toyota C-HR Prologue 5 / 5

Кроссоверу также обещан более вместительный салон, хотя сам интерьер еще не засвечен, да и габариты C-HR Prologue производитель не раскрыл. Длина актуального кроссовера Toyota C-HR (в европейской спецификации) равна 4390 или 4395 мм (в зависимости от версии), ширина – 1795 мм, высота – 1555 мм, колесная база – 2640 мм.



Актуальный кроссовер Toyota C-HR 1 / 4 Актуальный кроссовер Toyota C-HR 2 / 4 Актуальный кроссовер Toyota C-HR 3 / 4 Актуальный кроссовер Toyota C-HR 4 / 4

В Европе паркетник второго поколения останется «простым» гибридом, при этом у него также впервые появится подзаряжаемая гибридная версия. А вот информации о технике еще нет, в компании лишь заявили, что кроссовер станут оснащать батареями европейского производства. У нынешнего «старосветского» гибрида C-HR (без возможности подзарядки от электросети) две установки на выбор: на основе «атмосферника» 1.8 или двухлитрового атмосферного же двигателя.



По предварительным данным, серийный паркетник с дизайном C-HR Prologue дебютирует в следующем году.

Одновременно Тойота подтвердила, что в Европе также будут продавать двоюродного брата «второго» C-HR: речь идет о полностью электрическом кроссовере, который «вырастет» из концепта Toyota bZ Compact SUV.

Полностью электрический Toyota bZ Compact SUV Concept (на последнем фото электрокар стоит с рядом с будущим C-HR) 1 / 5 Полностью электрический Toyota bZ Compact SUV Concept (на последнем фото электрокар стоит с рядом с будущим C-HR) 2 / 5 Полностью электрический Toyota bZ Compact SUV Concept (на последнем фото электрокар стоит с рядом с будущим C-HR) 3 / 5 Полностью электрический Toyota bZ Compact SUV Concept (на последнем фото электрокар стоит с рядом с будущим C-HR) 4 / 5 Полностью электрический Toyota bZ Compact SUV Concept (на последнем фото электрокар стоит с рядом с будущим C-HR) 5 / 5

Впервые этот шоу-кар засветили в декабре прошлого года в общей презентации электромобильной стратегии компании, а «живой» показ провели в ноябре 2022-го на автосалоне в Лос-Анджелесе. Европейское же подразделение Тойоты вдобавок озвучило некоторые габариты bZ Compact SUV: длина – 4538 мм, ширина – 1888 мм (без учета зеркал), высота – 1560 мм. Кроссовер «стоит» на 21-дюймовых дисках. С грядущим C-HR чисто электрический кросс роднит дизайн, но гибрид окажется компактнее.

