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  • Subaru Trailseeker: электрическая альтернатива бензиновому кросс-универсалу Outback

Subaru Trailseeker: электрическая альтернатива бензиновому кросс-универсалу Outback

16.04.2025 110 0 0

Компания Subaru представила в рамках автосалона в Нью-Йорке свою вторую полностью электрическую модель — кроссовер Trailseeker, который является, по сути, удлинённой версией кроссовера Solterra.

Subaru мощно выступила на автосалоне в Нью-Йорке, представив сразу три новинки: Outback седьмого поколения, обновлённый Solterra и, собственно, Trailseeker, который оказался производной от Solterra, то есть более крупным электрическим кроссовером на тойотовской платформе e-TNGA. Своими пропорциями Subaru Trailseeker напоминает скорее кросс-универсал, нежели традиционный кроссовер, так что его вполне можно считать электрической альтернативой Outback, который со сменой поколений наоборот стал больше походить на традиционный кроссовер.

На североамериканский рынок Subaru Trailseeker выйдет только в следующем году, поэтому его полные технические характеристики пока не раскрыты, но на данный момент известно, что Trailseeker более чем на 15 см длиннее, чем Solterra, и примерно на 2,5 см его выше. Спереди Trailseeker и обновлённый Solterra практически идентичны, а вот дизайн кормы у Trailseeker свой собственный, более традиционный по сравнению с Solterra. К внешним особенностям Trailseeker также относятся более рельефные защитные накладки на боковинах. Заявленный дорожный просвет — 211 мм. Штатные колёса — 18- либо 20-дюймовые. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1588 кг.

С места водителя Trailseeker и обновлённый Solterra тоже близнецы-братья: Trailseeker, как и Solterra, получил новый 14-дюймовый мультимедийный экран, объединённый с частично сенсорным блоком микроклимата, есть беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto и два слота с 15-ваттной беспроводной зарядкой для смартфонов. В оснащении также заявленная полноценная бытовая розетка на 120 В.

Subaru Trailseeker будет оснащаться только двухмоторной силовой установкой и полным приводом. Максимальная совокупная мощность электромотор больше, чем у топового двухмоторного Solterra XT — 380 л.с. против 343 л.с. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) у Subaru Trailseeker занимает 4,4 с (у Solterra XT — 5 с). Ёмкость батареи — 74,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке составит порядка 420 км по циклу EPA, точная величина станет известна после сертификации. Максимальная мощность зарядки батареи — 150 кВт. В стандартное оснащение войдут фирменный комплекс электронных ассистентов водителя EyeSight и несколько внедорожных ездовых режимов под разные типы грунта.

Цены и полные технические характеристики Subaru Trailseeker будут опубликованы в начале 2026 года. Trailseeker, вероятно, будет предлагаться и за пределами Северной Америки, но на других рынках он пока не анонсирован.

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