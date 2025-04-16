Новинки ×
  • Обновлённый кроссовер Subaru Solterra стал ощутимо мощнее и дальнобойнее

Обновлённый кроссовер Subaru Solterra стал ощутимо мощнее и дальнобойнее

16.04.2025 58 0 0

Переживший рестайлинг паркетник, которому присвоили 2026 модельный год, поступит в дилерские центры в Штатах во втором полугодии. Цены будут обнародованы позже.

В линейке Subaru первой глобальной полностью «зелёной» моделью стал кроссовер Solterra (название включает в себя латинские слова sol «солнце» и terra «земля»). Этот SUV дебютировал в ноябре 2021 года, продажи стартовали в середине 2022-го. Первое обновление паркетник пережил осенью 2023 года, а сейчас японцы представили результат второго рестайлинга Solterra, новинку рассекретил американский офис Субару (Штаты являются главным рынком для этой «электрички») в рамках автосалона в Нью-Йорке.

На фото: обновлённый кроссовер Subaru Solterra

Обновлённый Subaru Solterra оснащается новой литий-ионной тяговой батареей ёмкостью 74,7 кВт*ч, установленной под полом. В ходе модернизации «электричка» получила систему предварительной подготовки аккумулятора (поддерживает оптимальную температуру зарядки даже при холодной погоде). Батарея заряжается от 10 до 80% менее чем за 35 минут при использовании зарядного устройства мощностью 150 кВт.

Максимальный запас хода без подзарядки у Solterra 2026 модельного года превышает 459 км (при расчёте по циклу EPA): этот показатель примерно на четверть (на 25,8%) больше по сравнению с дореформенной версией (365 км). Ещё кроссовер теперь оснащается более мощными электродвигателями на обеих осях. В результате совокупная отдача двухмоторной установки выросла до 343 л.с., что ощутимо выше по сравнению с 218 л.с. у предшественника. С места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такой кроссовер разгоняется менее чем за 5 секунд.

Известно, что инженеры Subaru изменили настройки системы полного привода, модернизировали режимы движения по снегу/грязи и глубокому снегу/слякоти, а также систему контроля сцепления с дорогой и ассистента при спуске, подвеску и рулевое управление. Дорожный просвет составляет 211 мм.

1 / 2
2 / 2

Помимо технических обновок у посвежевшего паркетника Subaru Solterra есть и косметические. Модели иначе оформили переднюю часть: головная оптика получила световой рисунок в виде штрихов и более узкую форму, заглушку на месте решётки радиатора заменил глянцево-чёрный «Т-образный» элемент с логотипом марки по центру, а противотуманки переехали выше. Во многом обновлённый кроссовер схож с показанной сегодня новинкой Subaru Trailseeker: этот SUV, по сути, является удлинённой версией Solterra.

На фото: салон обновлённого кроссовера Subaru Solterra
1 / 3
На фото: салон обновлённого кроссовера Subaru Solterra
2 / 3
На фото: салон обновлённого кроссовера Subaru Solterra
3 / 3

У рестайлингового Subaru Solterra ранее выполненные в чёрном цвете элементы теперь окрашены в цвет кузова (любопытно, что это решение тем не менее оставили новому кроссоверу Trailseeker). В списке обновок числятся ещё надпись в виде названия марки на багажной двери и оригинальные колёсные диски размером от 18 до 20 дюймов.

1 / 2
2 / 2

В салоне Solterra появился новый 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, у которой есть беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Также в списке стандартного оснащения числятся: беспроводное зарядное устройство для смартфонов и порты USB-C. Известно, что до дилеров в Штатах посвежевший паркетник доберётся позже в текущем году, цены обнародуют позже.

кроссовер США Япония авторынок выставки новинки Subaru Subaru Solterra
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Jeep Wrangler III JK с пробегом: непривычная коррозия и грубый, но выносливый салон Jeep Wrangler – мечта почти каждого ребенка из девяностых. В боевиках на таких ездили самые дерзкие персонажи, потому что нет ничего круче, чем внедорожный кабриолет. Сейчас эти дети из девя... 260 0 0 16.04.2025
Статьи / Мнение без фильтров Владельцы «крузаков» могут выдохнуть: о чём говорит странная статистика угонов Признаюсь честно: зная, как у нас иногда получают статистику, я к ней отношусь немного предвзято и иногда даже жалею, что она приходит на электронную почту, а не в виде бумажного рулончика.... 849 1 2 14.04.2025
Статьи / Авторынок Почти немец и корейцы: выбираем новый автомобиль с классической АКП дешевле 4 миллионов Хотите купить новую машину с заводской гарантией и автоматической трансмиссией, но при этом вам не нравятся вариаторы и вы не доверяете роботизированным коробкам? Да еще и бюджет ограничен?... 1733 6 1 13.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26205 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25793 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11604 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
6 Почти немец и корейцы: выбираем новый автомобиль с классической АКП де...
3 Осторожно, может ужалить: как устроена лучшая советская сигнализация «...
2 Планы MG: брутальный кроссовер Cyber X, обновлённый Cyberster и ещё ше...
Новые комментарии
Change privacy settings