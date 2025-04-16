Обновлённый кроссовер Subaru Solterra стал ощутимо мощнее и дальнобойнее

Переживший рестайлинг паркетник, которому присвоили 2026 модельный год, поступит в дилерские центры в Штатах во втором полугодии. Цены будут обнародованы позже.

В линейке Subaru первой глобальной полностью «зелёной» моделью стал кроссовер Solterra (название включает в себя латинские слова sol «солнце» и terra «земля»). Этот SUV дебютировал в ноябре 2021 года, продажи стартовали в середине 2022-го. Первое обновление паркетник пережил осенью 2023 года, а сейчас японцы представили результат второго рестайлинга Solterra, новинку рассекретил американский офис Субару (Штаты являются главным рынком для этой «электрички») в рамках автосалона в Нью-Йорке.

На фото: обновлённый кроссовер Subaru Solterra

Обновлённый Subaru Solterra оснащается новой литий-ионной тяговой батареей ёмкостью 74,7 кВт*ч, установленной под полом. В ходе модернизации «электричка» получила систему предварительной подготовки аккумулятора (поддерживает оптимальную температуру зарядки даже при холодной погоде). Батарея заряжается от 10 до 80% менее чем за 35 минут при использовании зарядного устройства мощностью 150 кВт.

Максимальный запас хода без подзарядки у Solterra 2026 модельного года превышает 459 км (при расчёте по циклу EPA): этот показатель примерно на четверть (на 25,8%) больше по сравнению с дореформенной версией (365 км). Ещё кроссовер теперь оснащается более мощными электродвигателями на обеих осях. В результате совокупная отдача двухмоторной установки выросла до 343 л.с., что ощутимо выше по сравнению с 218 л.с. у предшественника. С места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такой кроссовер разгоняется менее чем за 5 секунд.

Известно, что инженеры Subaru изменили настройки системы полного привода, модернизировали режимы движения по снегу/грязи и глубокому снегу/слякоти, а также систему контроля сцепления с дорогой и ассистента при спуске, подвеску и рулевое управление. Дорожный просвет составляет 211 мм.

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Помимо технических обновок у посвежевшего паркетника Subaru Solterra есть и косметические. Модели иначе оформили переднюю часть: головная оптика получила световой рисунок в виде штрихов и более узкую форму, заглушку на месте решётки радиатора заменил глянцево-чёрный «Т-образный» элемент с логотипом марки по центру, а противотуманки переехали выше. Во многом обновлённый кроссовер схож с показанной сегодня новинкой Subaru Trailseeker: этот SUV, по сути, является удлинённой версией Solterra.

На фото: салон обновлённого кроссовера Subaru Solterra 1 / 3 На фото: салон обновлённого кроссовера Subaru Solterra 2 / 3 На фото: салон обновлённого кроссовера Subaru Solterra 3 / 3

У рестайлингового Subaru Solterra ранее выполненные в чёрном цвете элементы теперь окрашены в цвет кузова (любопытно, что это решение тем не менее оставили новому кроссоверу Trailseeker). В списке обновок числятся ещё надпись в виде названия марки на багажной двери и оригинальные колёсные диски размером от 18 до 20 дюймов.

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В салоне Solterra появился новый 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, у которой есть беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Также в списке стандартного оснащения числятся: беспроводное зарядное устройство для смартфонов и порты USB-C. Известно, что до дилеров в Штатах посвежевший паркетник доберётся позже в текущем году, цены обнародуют позже.