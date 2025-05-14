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  • Ещё один кроссовер Toyota C-HR: без «плюса» и только полный привод

Ещё один кроссовер Toyota C-HR: без «плюса» и только полный привод

14.05.2025 140 0 0

Компания Toyota объявила о возвращении паркетника C-HR на американский рынок. Вот только теперь под этим именем там будут продавать не модель с ДВС, а электрокар, который в Европе зовется C-HR+.

Компактный кроссовер Toyota C-HR актуального, второго по счету поколения в Штатах сегодня не продают, хотя предшественник там был представлен. Причина – вялый спрос на прежнюю бензиновую модель, ведь ее покупателей увел паркетник Toyota Corolla Cross. Однако сегодня американское подразделение марки анонсировало возвращение кроссовера C-HR. Но с машиной с ДВС, которая бывает только гибридом, эту пятидверку роднит лишь имя. Дело в том, что под названием Toyota C-HR в США будет доступен более крупный электрокар, который всего пару месяцев дебютировал в Европе как Toyota C-HR+.

Новый электрокросс Toyota C-HR для США
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Новый электрокросс Toyota C-HR для США
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Новый электрокросс Toyota C-HR для США
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Напомним, в основе «электрички» лежит платформа e-TNGA. В плане дизайна американская и европейская версии повторяют друг друга. Разве что у адресованного Штатам Toyota C-HR черные эмблемы, шильдики и накладки на заднем бампере вместо серебристых. Длина «просто» C-HR для США равна 4519 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1621 мм, колесная база – 2751 мм. У европейского Плюса в целом такие же размеры, за исключением высоты (1595 мм).

Новый электрокросс Toyota C-HR для США
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Новый электрокросс Toyota C-HR для США
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Американцам новинку предложат в двух комплектациях – SE и XSE. Базовый паркетник имеет 18-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, подогрев руля и передних сидений, раздельные экраны приборки и мультимедиа, сразу две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, а также комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон). Второе исполнение – это 20-дюймовые колеса, цифровое салонное зеркало, «память» настроек водительского сиденья и система помощи в пробках.

Новый электрокросс Toyota C-HR для США
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Новый электрокросс Toyota C-HR для США
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Новый электрокросс Toyota C-HR для США
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В Европе для Toyota C-HR+ заявлены передний (167 или 224 л.с.) или двухмоторный полный привод (343 л.с.), там для модели предусмотрено два варианта батареи (57,7 или 77 кВт*ч). А вот в США новый C-HR будет доступен только в полноприводном исполнении (те же 343 л.с.) и только с топовой батареей (примерно 75 кВт*ч). Заявленный запас хода – 467 км (видимо, рассчитан по местным стандартам). С места до 97 км/ч кроссовер разгоняется где-то за 5 секунд.

Европейский электрокросс Toyota C-HR+
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Европейский электрокросс Toyota C-HR+
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Европейский электрокросс Toyota C-HR+
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Европейский электрокросс Toyota C-HR+
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На американский рынок электрический паркетник Toyota C-HR выйдет в следующем году (в Европе заказы на C-HR+ начнут принимать уже в 2025-м). Как и в Старом Свете, цены пока не объявлены.

Между тем накануне в США представили старший электрокросс Toyota bZ – такое имя там получил рестайлинговый bZ4X.

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