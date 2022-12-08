Кроссовер Toyota Corolla Cross вытеснил C-HR на американском рынке

Продажи компактного кроссовера C-HR в Штатах снижаются с 2019 года. Результат стартовавшего в прошлом году паркетника Corolla Cross ощутимо выше.

Японская компания запустила производство компактного кроссовера Toyota C-HR в ноябре 2016 года, на американский рынок модель вышла весной 2017 года. Обновление паркетник пережил в октябре 2019 года. Сейчас производитель уже занимается разработкой второго поколения компактного SUV: в начале текущей недели был представлен прототип будущей новинки – его роль исполнил концепт C-HR Prologue.

На фото: концепт Toyota C-HR Prologue 1 / 3 На фото: концепт Toyota C-HR Prologue 2 / 3 На фото: концепт Toyota C-HR Prologue 3 / 3

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у нового C-HR будет «обычная» и подзаряжаемая гибридные версии. Подробностей о технике пока нет, известно лишь, что старосветскую версию кроссовера оснастят батареями европейского производства. Концепт получил экстерьер, оформленный в том же стиле, что и у представленных недавно Toyota Crown и Prius. Ожидается, что серийный SUV во многом повторит шоу-кар с прибавкой Prologue. Вероятно, эта новинка дебютирует в следующем году.



На фото: актуальный кроссовер Toyota C-HR (для американского рынка)

﻿Новый компактный кроссовер достанется не всем: как оказалось, C-HR второй генерации не доберётся до США: об этом сообщает MotorTrend со ссылкой на представителя Toyota. По информации издания, 2022 модельный год станет для модели на американском рынке последним. Такое решение, очевидно, можно объяснить в том числе динамикой продаж компактного SUV.



Так, по данным Carsalesbase, пиковым для паркетника в Штатах стал 2018 год: тогда клиенты купили 49 642 экземпляра. С тех пор результаты с каждым годом снижались, так в прошлом году дилеры сумели реализовать 35 707 шт. (на 16,8% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом). В текущем году показатель C-HR продолжил падение в США: за первые десять месяцев было реализовано всего 10 809 единиц, что на 67,9% меньше, чем в январе-октябре 2021-го.



На фото: салон актуального кроссовера Toyota C-HR (для американского рынка)

Представитель Тойоты также сказал MotorTrend, что компания «постоянно оценивает свою продуктовую линейку», и пояснил, что в американском модельном ряду сейчас присутствуют не только востребованный кроссовер RAV4, но и недавно вышедший на рынок компактный паркетник Corolla Cross (плюс его гибридная версия).



Кстати, у Toyota Corolla Cross, продажи которого стартовали сравнительно недавно – лишь осенью прошлого года – дела идут сравнительно неплохо. Так, за первый год присутствия на рынке США (с октября 2021-го по сентябрь 2022 года включительно) клиенты купили 44 724 экземпляра.

На фото: Toyota Corolla Cross Hybrid

В США покупка Toyota Corolla Cross обходится дешевле, чем C-HR: цена «младшего брата» стартует с отметки 23 060 долларов, тогда как за «старшего» просят не меньше 24 280 долларов. Впрочем, ситуация меняется в случае выбора топовых версий: за Corolla Cross придётся заплатить минимум 28 465 долларов, а C-HR обойдётся в 27 300 долларов.



Отметим, европейцам достанется не только C-HR второго поколения, но и его полностью электрический «родственник»: речь идёт о кроссовере, который создадут на основе показанного в прошлом месяце концепта Toyota bZ Compact SUV.