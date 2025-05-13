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  • Обновлённый «зелёный» кроссовер Toyota добрался до американского рынка с новым именем

Обновлённый «зелёный» кроссовер Toyota добрался до американского рынка с новым именем

13.05.2025 57 0 0

Теперь паркетник bZ4X здесь будет называться… bZ. Посвежевшей модели японской марки положена более мощная техника и увеличенный запас хода.

Toyota полностью рассекретила кроссовер bZ4X осенью 2021 года, напомним, у этой модели есть пара «близнецов» – Subaru Solterra и Lexus RZ. Теперь SUV дождался планового рестайлинга в середине жизненного цикла, но дебютировал обновлённый паркетник Тойоты на европейском рынке в марте 2025 года. Теперь модернизированный вариант добрался до Северной Америки, причём с изменённым названием.

В этом регионе Toyota больше не будет продавать bZ4X: теперь «имя» модели сократили до bZ. Обновлённому кроссоверу присвоили 2026 модельный год. Экстерьер SUV освежили за счёт частично изменённой светодиодной головной оптики, иначе оформленных воздухозаборников, интегрированных в нижнюю часть переднего бампера, а также новых колёсных дисков размером 18 или 20 дюймов. Теперь элементы крыльев, которые ранее были только чёрными, могут быть окрашены в цвет кузова (доступно для оттенков Wind Chill Pearl, Heavy Metal и Black).

На фото: Toyota bZ

Интерьер Toyota bZ обновили за счёт иной передней панели с новым 14-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы, который входит в список стандартного оборудования. Помимо этого кроссоверу досталась пересмотренная центральная консоль, включающая в себя беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Предусмотрена и настраиваемая 64-цветная подсветка салона.

Как рассказали в американском офисе бренда, у Toyota bZ максимальный запас хода на одной зарядке на 25% больше, чем у bZ4X: показатель равен 505 км (при расчёте по циклу EPA), тогда как у предшественника он составлял 406 км. Такой кроссовер оснащается литий-ионной тяговой батарей чуть увеличенной ёмкости – 74,7 кВт*ч. Базовой версии паркетника положен аккумулятор на 57,7 кВт*ч, запас хода у этого варианта равен 380 км (у дореформенной версии – 357 км).

Рестайлинг затронул в том числе технику модели. Базовая версия Toyota bZ оснащается только одним электромотором, расположенным на передней оси, его отдача равна 224 л.с. (у дореформенного кроссовера – 204 л.с.). Топовой версии положена двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная мощность составляет 343 л.с. (ранее – 218 л.с.). Такому полноприводнику на разгон с места почти до «сотни» (до 60 миль в час) требуется 4,9 секунды.

На фото: салон Toyota bZ
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На фото: салон Toyota bZ
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На фото: салон Toyota bZ
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В американском офисе Toyota отметили, что кроссоверы bZ 2026 модельного года доберутся до местных дилеров во второй половине текущего года. Известно, что японский паркетник будет представлен в исполнениях XLE и Limited. Цены производитель объявит ближе к старту продаж новинки. Отметим, стартовый ценник актуального кроссовера Toyota bZ4X составляет 37 070 долларов (эквивалентно примерно 2,96 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что предлагающийся на американском рынке кроссовер Toyota bZ4X обзавёлся новой «затемнённой» версией. Стоимость этого варианта сейчас равна 40 420 долларов (около 3,23 млн рублей).

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