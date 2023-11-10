Агент против агента: в Китае состоялась премьера премиального седана eπ 007 от Dongfeng

Ранее сегодня мы рассказывали о премиальном электроседане Zeekr 007 холдинга Geely, а теперь встречайте новинку с таким же индексом от Dongfeng. Число 007 в мировой культуре прочно ассоциируется с Джеймсом Бондом — вымышленным агентом британской разведки, о котором сняты уже 25 зрелищных кинофильмов. Почему китайцы так прикипели к этому числу, не очень понятно, в Поднебесной наиболее счастливой цифрой считается 8, но как-то так повелось, что в обозначении крупных седанов и лифтбеков сегмента NEV чаще всего встречается семёрка.

Аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили. Корпорация Dongfeng сейчас ударными темпами осваивает сегмент NEV и запускает в нём новые бренды, в то время как продажи автомобилей самого бренда Dongfeng в Китае оставляют желать лучшего: в январе-сентябре этого года они, по данным CAAM, рухнули на 51,4% (по сравнению с продажами в январе-сентябре 2022 года) до 159 213 шт. Между тем уже к 2025 году Dongfeng хочет достичь уровня продаж в 1 млн NEV-автомобилей в год, для чего и нужны несколько новых брендов, рассчитанных на разную аудиторию.



У Dongfeng уже есть два полноценных NEV-бренда — это хорошо известный в России премиальный Voyah и готовящийся выйти на наш рынок оффроудный M-Hero (он же Mengshi). В августе корпорация анонсировала ещё два бренда — eπ и Nammi. Бренд Nammi будет выпускать относительно массовые и доступные электромобили, а eπ — это ещё один премиальный бренд, но чуть менее пафосный и более молодёжный, чем Voyah. Сегодня в Китае корпорация Dongfeng устроила своеобразную групповую презентацию своих NEV-брендов, но в центре внимания был именно eπ.



Буква «e» в новом бренде означает electric, energy, explore, emotion (электричество, энергия, открытие, эмоция), а число π символизирует бесконечность и безграничность возможностей. Исторически бренд eπ вырос из суббренда Aeolus: в 2018 году корпорация Dongfeng представила концептуальный четырёхдверный купе-кабриолет Aeolus eπ01, серийным он так и не стал, а вот занятное имя eπ пригодилось.



Технической информации о седане eπ 007 по-прежнему очень мало: его габаритная длина составляет 4880 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 2915 мм. Дизайн у eπ 007 совершенно тривиальный, ничем не выделяющаяся на фоне десятков других аналогичных китайских NEV-моделей. Подъёмные передние двери типа крылья бабочки мы уже видели у седанов Hozon Neta S и Aion Hyper GT. Минималистично оформленный салон тоже примерно такой же, как у конкурентов, в нём нет ни одной запоминающейся детали.



Китайские СМИ сообщают, что eπ 007 будет оснащаться полностью электрическими и plug-in гибридными силовыми установками типа range extender, где ДВС используется в качестве удлинителя электрического запаса хода. Электрические силовые установки будут одно- и двухмоторные на выбор, пиковая мощность полноприводной двухмоторной версии будет достигать 400 кВт (544 л.с.), до 100 км/ч полноприводный седан сможет разогнаться примерно за 3 с. 800-вольтовая электрическая архитектура позволит заряжать батарею на большой мощности.



Более подробную информацию о eπ 007 мы ожидаем получить до конца года, так как его предварительные продажи вроде как должны начаться в этом году, а полноценный выход на рынок состоится в начале следующего года. В ближайшие три года в линейке eπ появятся более десяти новых моделей.

